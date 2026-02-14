Nemzeti Sportrádió

Az FTC öt góllal kikapott otthon a CSM-től a női kézilabda BL-ben

2026.02.14. 15:50
null
Fotó: Földi Imre
Címkék
női kézi BL női kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti női kézilabda BL FTC kézilabda FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában az FTC-Rail Cargo Hungaria hazai pályán 35–30-ra kikapott a román CSM Bucurestitől, így az utolsó forduló előtt nehéz helyzetbe került a második helyért folytatott csatában.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
B-CSOPORT
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–CSM BUCURESTI (román) 30–35 (15–17) 
Érd.

Egy magyar–román mérkőzés mindig presztízscsata, legyen szó bármilyen sportágról, ám az FTC és a CSM Bucuresti női kéziseinek összecsapása különösen nagy téttel bírt mindkét fél számára. A Fradi sorozatban öt győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában, így két körrel a csoportkör vége előtt a negyeddöntőt érő második helyről várta a bukarestieket. A CSM formájára sem lehetett panasza a decemberben kinevezett Bojana Popovics vezetőedzőnek, csapata hatos győzelmi szériával a háta mögött érkezett meg Érdre.

Fontos hiányzók mindkét oldalon akadtak, Jesper Jensen többek között nem számíthatott a korábbi CSM-játékos Vilde Ingstadra sem. A szurkolók mindenesetre kitettek magukért a szurkolók, a Fradi-tábor külön koreográfiával üzent kedvenceinek. „Összetartás, harc és jó kedély” – állt a drapérián.

Az előző idényben még Fradiban kéziző orosz Valerija Maszlova szerezte a meccs első gólját, később viszont a hazaiak fordítottak. 3–3 után a románok kapták el jobban a lendületet, percek alatt négygólos előnybe kerültek, de a nagy kedvvel játszó Darja Dmitrijeva irányításával az FTC szépen építkezve visszajött döntetlenre. Sőt egyszer még a vezetésért is támadhatott, ám abból a támadásból nem született gól – az első félórában 37.5 százalékos hatékonysággal védett Gabriela Moreschi. A játékrész végén megint a CSM akarata érvényesült jobban, 17–15-ös román előnyről következett a második félidő.

Az elsőhöz hasonlóan az is Maszlova-góllal indult, majd Jensen Östergaard is betalált a szélről, újra mínusz négyről kellett visszajönnie a hazaiaknak. A negyvenedik percben Tatjana Brnovics vont kérdőre egy játékvezetői ítéletet, amiért kapott két percnyi „gondolkodási időt”, a percek óta gólképtelen Fradi pedig egy esélyt, hogy közelebb zárkózzon ellenfeléhez. Nem élt vele, ahogyan Angela Malestein sem a hetessel, tizenhét perccel s vége előtt 25–19-re vezetett a CSM.

Jensen magához hívta csapatát, végül Klujber Katrin törte meg csapata tíz perces gólcsendjét, hetesébe ugyan belekapott Moreschi, de csak kikötött a kapuban. Ám a játék képében nem történt változás, nem sokkal később plusz nyolcért támadhatott a CSM, Brnovics be is dobta, az FTC trénere újfent időt kért.

Nagy hajrá kellett volna a hazaiaktól, de a kulcsemberek közül egyedül a nyolc gólos Dmitrijeva játszott jól. A végére ugyan kozmetikázott az eredményen az FTC, Böde-Bíró Blanka két ziccert is védett, csapata 35–30-ra kapott ki. Folytatás jövő szombaton a dán Odense otthonában.

A csoport többi szombati mérkőzése
Brest Bretagne (francia)–HB Sola (norvég) 36–25 (19–12)
18.00: HC Podravka (horvát)–Krim Ljubljana (szlovén)

A B-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. Brest13103439–389+50 20 
2. CSM Bucuresti1394419–378+41 18 
3. FTC1394398–371+27 18 
4. Odense12813406–361+45 17 
5. Ikast1284371–350+21 16 
6. Ljubljana12219312–363–51 
7. Podravka12219335–389–54 
8. Sola13112332–411–79 

PERCRŐL PERCRE

 

női kézi BL női kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti női kézilabda BL FTC kézilabda FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros
Legfrissebb hírek

Női kézilabda BL: Team Esbjerg–Győri Audi ETO

Kézilabda
26 perce

NB I: Zalaegerszeg–Ferencváros

Labdarúgó NB I
1 órája

Az ETO-ra és az FTC-re is rangadó vár a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
7 órája

A ZTE a Ferencváros ellen tenné meg a következő lépést

Labdarúgó NB I
8 órája

Mátéfi Eszter: Vezető típus vagyok, ez nálunk családi szokás

Kézilabda
10 órája

Pásztor István lesz a Budai Farkasok vezetőedzője

Kézilabda
Tegnap, 17:55

Nyáron távozik a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapattól Mélanie Halter

Kézilabda
Tegnap, 17:45

Női kézi: Kácsor Gréta további egy évig a CSM Slatinánál marad

Kézilabda
Tegnap, 13:32
Ezek is érdekelhetik