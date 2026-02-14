Az FTC öt góllal kikapott otthon a CSM-től a női kézilabda BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ

B-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–CSM BUCURESTI (román) 30–35 (15–17)

Érd.

Egy magyar–román mérkőzés mindig presztízscsata, legyen szó bármilyen sportágról, ám az FTC és a CSM Bucuresti női kéziseinek összecsapása különösen nagy téttel bírt mindkét fél számára. A Fradi sorozatban öt győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában, így két körrel a csoportkör vége előtt a negyeddöntőt érő második helyről várta a bukarestieket. A CSM formájára sem lehetett panasza a decemberben kinevezett Bojana Popovics vezetőedzőnek, csapata hatos győzelmi szériával a háta mögött érkezett meg Érdre.

Fontos hiányzók mindkét oldalon akadtak, Jesper Jensen többek között nem számíthatott a korábbi CSM-játékos Vilde Ingstadra sem. A szurkolók mindenesetre kitettek magukért a szurkolók, a Fradi-tábor külön koreográfiával üzent kedvenceinek. „Összetartás, harc és jó kedély” – állt a drapérián.

Az előző idényben még Fradiban kéziző orosz Valerija Maszlova szerezte a meccs első gólját, később viszont a hazaiak fordítottak. 3–3 után a románok kapták el jobban a lendületet, percek alatt négygólos előnybe kerültek, de a nagy kedvvel játszó Darja Dmitrijeva irányításával az FTC szépen építkezve visszajött döntetlenre. Sőt egyszer még a vezetésért is támadhatott, ám abból a támadásból nem született gól – az első félórában 37.5 százalékos hatékonysággal védett Gabriela Moreschi. A játékrész végén megint a CSM akarata érvényesült jobban, 17–15-ös román előnyről következett a második félidő.

Az elsőhöz hasonlóan az is Maszlova-góllal indult, majd Jensen Östergaard is betalált a szélről, újra mínusz négyről kellett visszajönnie a hazaiaknak. A negyvenedik percben Tatjana Brnovics vont kérdőre egy játékvezetői ítéletet, amiért kapott két percnyi „gondolkodási időt”, a percek óta gólképtelen Fradi pedig egy esélyt, hogy közelebb zárkózzon ellenfeléhez. Nem élt vele, ahogyan Angela Malestein sem a hetessel, tizenhét perccel s vége előtt 25–19-re vezetett a CSM.

Jensen magához hívta csapatát, végül Klujber Katrin törte meg csapata tíz perces gólcsendjét, hetesébe ugyan belekapott Moreschi, de csak kikötött a kapuban. Ám a játék képében nem történt változás, nem sokkal később plusz nyolcért támadhatott a CSM, Brnovics be is dobta, az FTC trénere újfent időt kért.

Nagy hajrá kellett volna a hazaiaktól, de a kulcsemberek közül egyedül a nyolc gólos Dmitrijeva játszott jól. A végére ugyan kozmetikázott az eredményen az FTC, Böde-Bíró Blanka két ziccert is védett, csapata 35–30-ra kapott ki. Folytatás jövő szombaton a dán Odense otthonában.

A csoport többi szombati mérkőzése

Brest Bretagne (francia)–HB Sola (norvég) 36–25 (19–12)

18.00: HC Podravka (horvát)–Krim Ljubljana (szlovén)

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Brest 13 10 – 3 439–389 +50 20 2. CSM Bucuresti 13 9 – 4 419–378 +41 18 3. FTC 13 9 – 4 398–371 +27 18 4. Odense 12 8 1 3 406–361 +45 17 5. Ikast 12 8 – 4 371–350 +21 16 6. Ljubljana 12 2 1 9 312–363 –51 5 7. Podravka 12 2 1 9 335–389 –54 5 8. Sola 13 – 1 12 332–411 –79 1

PERCRŐL PERCRE