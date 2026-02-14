Az FTC öt góllal kikapott otthon a CSM-től a női kézilabda BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
B-CSOPORT
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–CSM BUCURESTI (román) 30–35 (15–17)
Érd.
Egy magyar–román mérkőzés mindig presztízscsata, legyen szó bármilyen sportágról, ám az FTC és a CSM Bucuresti női kéziseinek összecsapása különösen nagy téttel bírt mindkét fél számára. A Fradi sorozatban öt győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában, így két körrel a csoportkör vége előtt a negyeddöntőt érő második helyről várta a bukarestieket. A CSM formájára sem lehetett panasza a decemberben kinevezett Bojana Popovics vezetőedzőnek, csapata hatos győzelmi szériával a háta mögött érkezett meg Érdre.
Fontos hiányzók mindkét oldalon akadtak, Jesper Jensen többek között nem számíthatott a korábbi CSM-játékos Vilde Ingstadra sem. A szurkolók mindenesetre kitettek magukért a szurkolók, a Fradi-tábor külön koreográfiával üzent kedvenceinek. „Összetartás, harc és jó kedély” – állt a drapérián.
Az előző idényben még Fradiban kéziző orosz Valerija Maszlova szerezte a meccs első gólját, később viszont a hazaiak fordítottak. 3–3 után a románok kapták el jobban a lendületet, percek alatt négygólos előnybe kerültek, de a nagy kedvvel játszó Darja Dmitrijeva irányításával az FTC szépen építkezve visszajött döntetlenre. Sőt egyszer még a vezetésért is támadhatott, ám abból a támadásból nem született gól – az első félórában 37.5 százalékos hatékonysággal védett Gabriela Moreschi. A játékrész végén megint a CSM akarata érvényesült jobban, 17–15-ös román előnyről következett a második félidő.
Az elsőhöz hasonlóan az is Maszlova-góllal indult, majd Jensen Östergaard is betalált a szélről, újra mínusz négyről kellett visszajönnie a hazaiaknak. A negyvenedik percben Tatjana Brnovics vont kérdőre egy játékvezetői ítéletet, amiért kapott két percnyi „gondolkodási időt”, a percek óta gólképtelen Fradi pedig egy esélyt, hogy közelebb zárkózzon ellenfeléhez. Nem élt vele, ahogyan Angela Malestein sem a hetessel, tizenhét perccel s vége előtt 25–19-re vezetett a CSM.
Jensen magához hívta csapatát, végül Klujber Katrin törte meg csapata tíz perces gólcsendjét, hetesébe ugyan belekapott Moreschi, de csak kikötött a kapuban. Ám a játék képében nem történt változás, nem sokkal később plusz nyolcért támadhatott a CSM, Brnovics be is dobta, az FTC trénere újfent időt kért.
Nagy hajrá kellett volna a hazaiaktól, de a kulcsemberek közül egyedül a nyolc gólos Dmitrijeva játszott jól. A végére ugyan kozmetikázott az eredményen az FTC, Böde-Bíró Blanka két ziccert is védett, csapata 35–30-ra kapott ki. Folytatás jövő szombaton a dán Odense otthonában.
A csoport többi szombati mérkőzése
Brest Bretagne (francia)–HB Sola (norvég) 36–25 (19–12)
18.00: HC Podravka (horvát)–Krim Ljubljana (szlovén)
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Brest
|13
|10
|–
|3
|439–389
|+50
|20
|2. CSM Bucuresti
|13
|9
|–
|4
|419–378
|+41
|18
|3. FTC
|13
|9
|–
|4
|398–371
|+27
|18
|4. Odense
|12
|8
|1
|3
|406–361
|+45
|17
|5. Ikast
|12
|8
|–
|4
|371–350
|+21
|16
|6. Ljubljana
|12
|2
|1
|9
|312–363
|–51
|5
|7. Podravka
|12
|2
|1
|9
|335–389
|–54
|5
|8. Sola
|13
|–
|1
|12
|332–411
|–79
|1
