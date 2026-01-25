Nemzeti Sportrádió

Bognár György: Ha nem egy ilyen szerencsés góllal, akkor megnyerhettük volna a kapufákkal a meccset

2026.01.25.
Bognár György szerint megérdemelten nyert a Paks Felcsúton (Fotó: NSO Tv)
A Paksi FC egy szerencsésnek mondható góllal verte meg idegenben 2–1-re a Puskás Akadémiát. Bognár György szerint azért születhetett meg Osváth Attila gólja, mert rengeteget tett érte a Tolna megyei együttes. Bognár szerint a futball úgy működik, hogy néha a ziccer kapufára megy, ami meg nem helyzet, néha becsorog.

„Hogyha nem egy ilyen szerencsésnek mondható góllal nyertük volna meg a meccset, akkor megnyerhettük volna a kapufákkal, tehát lehetőségünk volt bőven – jelentette ki Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője a Puskás Akadémia elleni győztes mérkőzés után. – Általában így működik a futball, hogy a tiszta helyzetet az Osi (Osváth Attila – a szerk.) a kapufára lövi, ami meg nem helyzet, az meg becsorog. Ilyen van a futballban. Tulajdonképpen azért történt ez, mert abban a periódusban mi nyomtunk, és állandóan ott voltunk az ellenfél kapuja előtt, tehát várható volt, hogy valami lesz belőle. Ha visszaálltunk volna a saját térfelünkre, ilyen gólt biztosan nem lövünk.”

Hornyák Zsolt alakulata a Pakstól tehát egy elkerülhető góllal kapott ki, sőt a felcsútiak vezetőedzője szerint meg is nyerhették volna a találkozót elsősorban a második félidőben mutatott játék alapján. 

„Volt két-három olyan akciónk a gólon kívül, a tizenegyesen kívül, amiből gólt szerezhettünk volna, például Nagy Zsolt egy százszázalékos helyzetet visszapaszból égetett el – mondta csalódottan a találkozó után Hornyák Zsolt.De Mikael Soisalo ajtó-ablak helyzetet égetett el. Itt szerintem előnybe kellett volna kerülnünk, jobban kellett volna figyelni a befejezéseknél. A második félidőben, úgy érzem, hogy bár nem szó szerint, de egy kapura játszottunk, vagy egy térfélen. Úgy is éreztem, hogy belecserélünk és Németh Andrással frissítünk.”

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC 1–2 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 789 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Nagy Zs. (23. – 11-esből), ill. Horváth K. (17. – 11-esből), Osváth (83.)
 

Labdarúgó NB I
11 órája

Felcsúti győzelemmel rajtolt a biztosan egy napig élre álló Paks

Az első félidőben mindkét csapat tizenegyesből talált be, a mérkőzés hajrájában szerencsés gólt szereztek a kapufát háromszor is eltaláló vendégek. Vasárnap az ETO vagy a Fradi előzni fog.

 

