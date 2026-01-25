Bognár György: Ha nem egy ilyen szerencsés góllal, akkor megnyerhettük volna a kapufákkal a meccset

„Hogyha nem egy ilyen szerencsésnek mondható góllal nyertük volna meg a meccset, akkor megnyerhettük volna a kapufákkal, tehát lehetőségünk volt bőven – jelentette ki Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője a Puskás Akadémia elleni győztes mérkőzés után. – Általában így működik a futball, hogy a tiszta helyzetet az Osi (Osváth Attila – a szerk.) a kapufára lövi, ami meg nem helyzet, az meg becsorog. Ilyen van a futballban. Tulajdonképpen azért történt ez, mert abban a periódusban mi nyomtunk, és állandóan ott voltunk az ellenfél kapuja előtt, tehát várható volt, hogy valami lesz belőle. Ha visszaálltunk volna a saját térfelünkre, ilyen gólt biztosan nem lövünk.”

Hornyák Zsolt alakulata a Pakstól tehát egy elkerülhető góllal kapott ki, sőt a felcsútiak vezetőedzője szerint meg is nyerhették volna a találkozót elsősorban a második félidőben mutatott játék alapján.

„Volt két-három olyan akciónk a gólon kívül, a tizenegyesen kívül, amiből gólt szerezhettünk volna, például Nagy Zsolt egy százszázalékos helyzetet visszapaszból égetett el – mondta csalódottan a találkozó után Hornyák Zsolt. – De Mikael Soisalo ajtó-ablak helyzetet égetett el. Itt szerintem előnybe kellett volna kerülnünk, jobban kellett volna figyelni a befejezéseknél. A második félidőben, úgy érzem, hogy bár nem szó szerint, de egy kapura játszottunk, vagy egy térfélen. Úgy is éreztem, hogy belecserélünk és Németh Andrással frissítünk.”

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC 1–2 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 789 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Nagy Zs. (23. – 11-esből), ill. Horváth K. (17. – 11-esből), Osváth (83.)

