Mindkét vezetőedzőt kiállították az ETO–DVSC meccs feszült hosszabbításában

A labdarúgó NB I 20. fordulójának szombati játéknapján lejátszott ETO FC–DVSC (2–2) mérkőzés hosszabbításában elszabadultak az indulatok a kispadoknál. Öt perccel azután, hogy a győriek hosszas VAR-ozás után megadott tizenegyesből egyenlítettek, Rúsz Márton játékvezető mindkét vezetőedzőt, Borbély Balázst és Sergio Navarrót is kiállította. Ezt követően a játékoskijáróban is lökdösődés kezdődött, percekig állt a játék. A tumultus során a biztonsági személyzetnek is közbe kellett avatkoznia, hogy csillapítsa a kedélyeket.
A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Borbély Balázst, az ETO vezetőedzőjét kérdezték, mi történt a kispadok között, mire így felelt: „Semmi komoly, előtörtek az indulatok, de mindenki él, senki sem halt meg.”
Vitális Milán két tizenegyest is gólra váltott a 105 percig tartó mérkőzésen.
