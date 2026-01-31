Nemzeti Sportrádió

Mindkét vezetőedzőt kiállították az ETO–DVSC meccs feszült hosszabbításában

2026.01.31. 18:51
Rúsz Márton hiába igyekezett mindenkit megnyugtatni (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó NB I 20. fordulójának szombati játéknapján lejátszott ETO FC–DVSC (2–2) mérkőzés hosszabbításában elszabadultak az indulatok a kispadoknál. Öt perccel azután, hogy a győriek hosszas VAR-ozás után megadott tizenegyesből egyenlítettek, Rúsz Márton játékvezető mindkét vezetőedzőt, Borbély Balázst és Sergio Navarrót is kiállította. Ezt követően a játékoskijáróban is lökdösődés kezdődött, percekig állt a játék. A tumultus során a biztonsági személyzetnek is közbe kellett avatkoznia, hogy csillapítsa a kedélyeket.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Borbély Balázst, az ETO vezetőedzőjét kérdezték, mi történt a kispadok között, mire így felelt: „Semmi komoly, előtörtek az indulatok, de mindenki él, senki sem halt meg.”

Komáromi György a meccs végi balhéról: Ez nem a két csapat, hanem egyvalaki miatt volt
Labdarúgó NB I
1 órája

Kétgólos hátrányból, a 95. percben egyenlített az ETO a DVSC ellen a paprikás hangulatú rangadón

Vitális Milán két tizenegyest is gólra váltott a 105 percig tartó mérkőzésen.

 

 

