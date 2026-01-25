Bódog Tamás: Lassan több olyan meccsem van a nyíregyházi kispadon, amikor emberhátrányban fejezzük be a mérkőzést, mint teljes létszámmal

NYÍREGYHÁZA–ÚJPEST 1–1
BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője
– Hogyan értékeli a mérkőzést?
– Ilyenkor kellene okosnak lenni – sokat dolgoztunk, jól játszottunk, de a helyzetünkben az egy pont nem igazán segít. A piros lap átírta a mérkőzés képét, és nem tudom a statisztikát, de lassan több olyan meccsem van a nyíregyházi kispadon, amikor emberhátrányban fejezzük be a mérkőzést, mint teljes létszámmal. Ha ehhez még az elrontott büntetőt is hozzáveszem, akkor az az érzésem, hogy saját magunk nehezítjük meg a dolgunkat.
– Kívülről úgy tűnt, csapata játéka és mentalitása is dicsérhető.
– Ezt én is így láttam, és gratuláltam is a srácoknak. A szünetben arról beszéltünk, hogy direktebb játékra van szükség, ha túl sok érintéssel építgetjük az akciót, és labdát veszítünk, bajba kerülhetünk, mert az Újpest legveszélyesebb fegyvere a gyors megindulás. Erre mi történik? Beadás helyett passzolgatunk, labdát veszítünk, szabálytalankodunk és piros lap…
– A mezőnyfölény ellenére gólt kaptak, kimaradt a büntető, és a mérkőzés utolsó harmadában kevesebben voltak – ezek mind megtörhették volna a csapatot, de ez nem történt meg. Ennek tükrében elégedett az egy ponttal?
– Alapvetően az lehetnék, mert egy jól támadó Újpest volt az ellenfél, amely a kispadról is olyan játékosokat tudott beküldeni, akikkel sebességben nehéz felvenni a versenyt. Az erőnlét rendben volt, és úgy cseréltünk, hogy nyerjünk, hiszen minden pontra szükségünk van, hogy elkerüljük a kiesést. Így viszont nem túl sok az egy pont.
SZÉLESI Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője
– Megtörtént a bemutatkozás: az Újpest vezetőedzőjeként először ült bajnokin a kispadon.
– Nagyon izgatott voltam, talán akkor éreztem magam legutóbb így, amikor játékosként mutatkoztam be az Újpestben. Nagy különbség, hogy akkor csak magamra kellett figyelni, most viszont húsz-harminc emberre, sőt, magamra a legkevésbé. Tudtuk, hogy húsz nap közös munka után egyáltalán nem vagyunk még készen, ráadásul voltak változások a keretben, és sérültjeink, betegeink hiányoztak, de a legfontosabb célunk az volt, hogy az Újpest újra egységes csapattá kovácsolódjon, szervezett legyen – ezt pedig megkaptam a csapattól.
– Félig üres vagy félig tele van a pohár – elégedett a döntetlennel?
– Nagyon összetett kérdés ez. A Nyíregyháza a tabellán mögöttünk van, de lehet, hogy sok tekintetben mégis előrébb jár: hosszabb ideje dolgoznak együtt, ráadásul fizikailag kimondottan erős együttes, nagyon nehéz ellenfél, így egyenlő létszámban igazán csak a kontrákban bízhattunk. A piros lap után mezőnyfölénybe kerültünk, de hogy ebből nem lett győzelem… Varázsütésre nem változhat meg minden, a munkában hiszünk, s rengeteget kell még dolgoznunk.
– Mi miatt van hiányérzete?
– Bíztunk abban, hogy létszámfölényben meg tudjuk szerezni a győztes gólt, a befejezések nem voltak tökéletesek, ezt sajnálom. Akkor sem lett volna okunk elégedetten hátradőlni, ha megszerezzük mindhárom pontot. Így látjuk a hiányosságainkat, tudjuk, mennyit kell még dolgoznunk, hogy fejlődjünk és jobbak legyünk, és megmaradjon a játékosok összpontosítása is, nem gondolhatja senki azt, hogy máris minden remekül működik. A hozzáállás rendben volt, egységes volt a csapat – így kell folytatnunk.
Banai tizenegyest védett, nyíregyházi döntetlennel mutatkozott be az Újpest kispadján a Dárdai, Szélesi kettős
KISVÁRDA–MTK 2–3
RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője
– Mi vezetett a vereséghez?
– A mostani játékrendszerünkből adódó, a felkészülés során is jelentkező hibákat követtünk el. Nagyobb felelősség hárul a szélső védőkre, akik nem mindig tudták megoldani a feladatot, a középpályás labdabirtoklásunk pedig a gyengébb egyéni teljesítmények miatt nem működött. Érezhető volt, hogy nem mindenki egészségesen lépett pályára. Az első félidőben kényelmesen játszottunk, szünet után már megfelelő harcmodorban léptünk fel, de elöl hiányzott a minőség.
– A kétszeri egyenlítés a hátrányból érkező csapatot szokta feldobni.
– Igen, de talán az is közrejátszott, hogy az ősszel megszerzett huszonhét pontunk mintha túlzottan nyugtatólag hatott volna. Az első két gólt nagyon könnyen odaajándékoztuk az MTK-nak, ezt nem lehet megengedni, a harmadik pedig a személyiségjegyekből adódott. Az egyenlítések után fontos lett volna a kispadról érkező segítség, de ezt nem mindenki esetében mondhattuk el.
– Az ősszel többször is talpra állt váratlan vereségek után a csapata, mi kell ahhoz, hogy ez a jövőben is így legyen?
– Azért láttam biztató jeleket a játékunkban, de ez kevés volt ahhoz, hogy nyerjünk. Aktívabbak és kezdeményezők voltunk, mint a korábbiakban, a harcosság és a játékosság közötti utat kell megtalálnunk a lehető legrövidebb idő alatt.
PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Első NB I-es meccs, első győzelem – álomszerű bemutatkozás volt?
– Azért nem rólam szól a történet... Annak örülök, hogy nagyon karakteresen és nagyon jó felfogásban futballozott a csapat. Természetesen látjuk, hogy min kell még csiszolni, de azok az értékek, amelyeket az elmúlt hetekben meghatároztunk az öltözőben, jelen voltak, vagyis valóban csapatot alkotunk, a játékosok mindig kisegítették a másikat. Ez a mentalitás sokat jelentett ezen a mérkőzésen.
– Az első idei meccsen aratott győzelem arra is választ ad, hogy jól sikerült az itthoni felkészülés?
– Itthon készültünk, de nem azon keseregtünk, hogy milyen nehezek a körülmények, hanem azt mondtuk, megyünk előre, pozitívan gondolkodva. Elindult egy folyamat az elmúlt hetekben, Kisvárdára is győzni jöttünk, és a következőkben is a saját értékrendünknek akarunk megfelelni.
– Mi a véleménye Molnár Ádin játékáról, mindhárom MTK-gólban szerepet vállalt, mondhatni, szinte egymaga döntötte el a mérkőzést?
– Sok jó egyéni teljesítmény volt, de nagyon igazságtalan lennék, ha bárkit is kiemelnék. Ahogyan azt már mondtam, csapatként egységesek voltunk, de kellettek a jó teljesítmények, még azokéi is, akik ezen a mérkőzésen a kispadról szálltak be.
Jól sikerült Pinezits Máté élvonalbeli debütálása, az MTK győzött Kisvárdán
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
19
10
6
3
41–27
+14
36
|2. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|3. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
19
8
4
7
25–25
0
28
|6. Kisvárda
19
8
3
8
24–32
–8
27
|7. MTK Budapest
19
7
3
9
36–39
–3
24
|8. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|9. Újpest FC
19
6
5
8
28–33
–5
23
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
19
3
6
10
20–35
–15
15
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11