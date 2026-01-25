Bódog Tamás: Lassan több olyan meccsem van a nyíregyházi kispadon, amikor emberhátrányban fejezzük be a mérkőzést, mint teljes létszámmal

NYÍREGYHÁZA–ÚJPEST 1–1

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Ilyenkor kellene okosnak lenni – sokat dolgoztunk, jól játszottunk, de a helyzetünkben az egy pont nem igazán segít. A piros lap átírta a mérkőzés képét, és nem tudom a statisztikát, de lassan több olyan meccsem van a nyíregyházi kispadon, amikor emberhátrányban fejezzük be a mérkőzést, mint teljes létszámmal. Ha ehhez még az elrontott büntetőt is hozzáveszem, akkor az az érzésem, hogy saját magunk nehezítjük meg a dolgunkat.

– Kívülről úgy tűnt, csapata játéka és mentalitása is dicsérhető.

– Ezt én is így láttam, és gratuláltam is a srácoknak. A szünetben arról beszéltünk, hogy direktebb játékra van szükség, ha túl sok érintéssel építgetjük az akciót, és labdát veszítünk, bajba kerülhetünk, mert az Újpest legveszélyesebb fegyvere a gyors megindulás. Erre mi történik? Beadás helyett passzolgatunk, labdát veszítünk, szabálytalankodunk és piros lap…

– A mezőnyfölény ellenére gólt kaptak, kimaradt a büntető, és a mérkőzés utolsó harmadában kevesebben voltak – ezek mind megtörhették volna a csapatot, de ez nem történt meg. Ennek tükrében elégedett az egy ponttal?

– Alapvetően az lehetnék, mert egy jól támadó Újpest volt az ellenfél, amely a kispadról is olyan játékosokat tudott beküldeni, akikkel sebességben nehéz felvenni a versenyt. Az erőnlét rendben volt, és úgy cseréltünk, hogy nyerjünk, hiszen minden pontra szükségünk van, hogy elkerüljük a kiesést. Így viszont nem túl sok az egy pont.



SZÉLESI Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Megtörtént a bemutatkozás: az Újpest vezetőedzőjeként először ült bajnokin a kispadon.

– Nagyon izgatott voltam, talán akkor éreztem magam legutóbb így, amikor játékosként mutatkoztam be az Újpestben. Nagy különbség, hogy akkor csak magamra kellett figyelni, most viszont húsz-harminc emberre, sőt, magamra a legkevésbé. Tudtuk, hogy húsz nap közös munka után egyáltalán nem vagyunk még készen, ráadásul voltak változások a keretben, és sérültjeink, betegeink hiányoztak, de a legfontosabb célunk az volt, hogy az Újpest újra egységes csapattá kovácsolódjon, szervezett legyen – ezt pedig megkaptam a csapattól.

– Félig üres vagy félig tele van a pohár – elégedett a döntetlennel?

– Nagyon összetett kérdés ez. A Nyíregyháza a tabellán mögöttünk van, de lehet, hogy sok tekintetben mégis előrébb jár: hosszabb ideje dolgoznak együtt, ráadásul fizikailag kimondottan erős együttes, nagyon nehéz ellenfél, így egyenlő létszámban igazán csak a kontrákban bízhattunk. A piros lap után mezőnyfölénybe kerültünk, de hogy ebből nem lett győzelem… Varázsütésre nem változhat meg minden, a munkában hiszünk, s rengeteget kell még dolgoznunk.

– Mi miatt van hiányérzete?

– Bíztunk abban, hogy létszámfölényben meg tudjuk szerezni a győztes gólt, a befejezések nem voltak tökéletesek, ezt sajnálom. Akkor sem lett volna okunk elégedetten hátradőlni, ha megszerezzük mindhárom pontot. Így látjuk a hiányosságainkat, tudjuk, mennyit kell még dolgoznunk, hogy fejlődjünk és jobbak legyünk, és megmaradjon a játékosok összpontosítása is, nem gondolhatja senki azt, hogy máris minden remekül működik. A hozzáállás rendben volt, egységes volt a csapat – így kell folytatnunk.