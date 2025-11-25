Kovácsréti Márk: Az NB I-ben nincs verhetetlen csapat – NB I-es legek

Klubtörténeti sikert aratott a Nyíregyháza Spartacus, miután szombat este három pontot szerzett (3–1) a Ferencváros ellen idegenben – ilyesmire korábban nem volt példa. A győzelemben nagy szerepet játszott többek között Kovácsréti Márk, aki szép gólt szerzett, így nőtt a meccsen először kétgólosra a nyírségiek előnye.

„Kissé jobbról lőttem ballal, így észszerűnek tűnt, hogy a hosszú, vagyis a jobb alsó sarkot választom, lehet, hogy Dibusz Dénes is erre számított – mondta lapunknak Kovácsréti Márk, a Nyíregyháza Spartacus 25 éves szélsője. – De miután szeretem visszahúzni a rövidre a labdát, ezt a megoldást választottam, s jól döntöttem. Teljesen megérdemelten vezettünk ezzel már kettő nullára, nagyon magabiztosan és eredményesen játszottunk. Akár nagyobb előnyre is szert tehettünk volna, de nem sikerült, a Fradi pedig szépített a hajrában. Természetesen megfordult a fejemben, hogy már oly sokszor veszítettünk pontokat a meccs végén a Ferencváros ellen, s jó lenne, ha most elkerülnénk – Toma György gyakorlatilag azonnal gólt szerzett… Mi jól játszottunk, ellenfelünk pedig gyenge napot fogott ki, ennek az ötvözete kellett ahhoz, hogy három pontot szerezzünk. Bódog Tamás mindenáron való győzni akarását hamar átvette a csapat, vezetőedzőnk mindig hangsúlyozza: az NB I-ben nincs verhetetlen együttes, mindenki legyőzhet mindenkit. És ezt el is hittük! Ez a fajta mentalitás megzavarta a Fradit, nem tudott velünk mit kezdeni – az pedig csak hab a tortán, hogy először nyert a Nyíregyháza a Ferencváros vendégeként. Dupla öröm.”

Sok idő nincs ünnepelni, hiszen pénteken újabb bajnoki vár az együttesre: az ősi ellenfél, a Debreceni VSC érkezik Nyíregyházára.

„Egyszer már megmutattuk az idényben, hogy le tudjuk győzni a Lokit: augusztusban kettő egyre nyertünk Debrecenben. Tisztában vagyunk vele, hogy a szurkolóknak ez az egyik legfontosabb presztízsmeccs, ennek szellemében készülünk. Tudjuk, a Ferencváros elleni siker akkor ér igazán sokat, ha pénteken idehaza is győzünk. A DVSC nem véletlenül áll a tabella élén, egységes csapat, biztos vagyok benne, hogy ésszel támad majd ellenünk is – a legutóbbi, Kazincbarcika elleni bajnokin nem játszott sérülés miatt a házi gólkirálya, Bárány Donát, meglátjuk, péntekre felépül-e. De nekünk nem is ezzel kell foglalkoznunk, hanem magunkkal: ha olyan alázattal és hittel futballozunk, ahogyan legutóbb, van esélyünk a sikerre. Fontos a gárda életében, hogy három és fél hónap után visszatért sérüléséből Nagy Dominik, csapatunk kapitánya. Személye nemcsak a pályán, hanem azon kívül is értékes; bár még csak néhány percet kapott szombaton, bízunk benne, hamarosan tökéletes állapotba kerül.”

Noha a Szpari óriási sikert könyvelhetett el, mégis maradt a kieső, utolsó előtti helyen, hiszen nyert a ZTE, az Újpest és a Diósgyőr is…

„Nem lepődtem meg… Korábban is előfordult, hogy nagy sikert arattunk, mégsem jutottunk előre a tabellán. Egyre inkább szűkül a mezőny, reméljük, hamarosan fellépünk a kieső helyről!”

Cserháti András

A FORDULÓ CSERÉJE

Fotó: Czinege Melinda

Komáromi György: Igyekszem mindig a topon lenni

Először talált a kapuba Komáromi György a DVSC színeiben, csapata pedig ezzel legyőzte a Kazincbarcikát – a fiatal támadó örül, hogy a tabella élére állt a Loki, s parázs összecsapást vár pénteken Nyíregyházán.

Győztes gólt szerzett a Kazincbarcika ellen Komáromi György. A Debrecen támadója a szünetben lépett pályára, majd a 78. percben remek lövés után talált a kapuba, ezzel csapata megszerezte a három pontot, és a fordulót követően a tabella élére állt. A 23 éves játékos kölcsönbe érkezett nyáron a Maribortól, eddig hatszor lépett pályára csereként, s ez volt az első gólja.

„Ebben az idényben sajnos nem úgy jött ki a lépés nekem, ahogyan terveztem, de sohasem adom fel, és mentálisan, valamint fizikailag igyekszem a topon lenni – mondta lapunknak Komáromi György, a DVSC támadója. – Kocsis Dominik sajnálatos sérülése miatt léptem pályára csereként, próbáltam élni a lehetőséggel, s mivel győztes gólt szereztem – amivel a tabella élére kerültünk –, azt hiszem, sikerült is, ezért, most duplán boldog vagyok. És szeretném hozzátenni, Dominiknak mielőbbi visszatérést kívánok, úgy tudom, nem súlyos a sérülése.”

Ezzel a sikerrel az első helyről várja a folytatást a Debrecen, azonban még a hétvége történéseinél maradva: vajon hogyan emlékszik a góljára Komáromi György?

„Labdaszerzést követően pattant elém a labda, indítottam Szuhodovszki Somát, akinek a beadása után Vajda Botond rosszul vette át a labdát, azonban Varazdat Harojan éppen hozzám fejelte, s gondolkodás nélkül lőttem. Azt gondoltam, nincs veszítenivalóm, mindenképpen ellövöm, szerencsére igazam lett. Ami a meccset illeti, eléggé hullámzó volt, a fordulás után gyorsan vezetést szereztünk, majd némileg visszaestünk, a Kazincbarcika pedig felbátorodott, és tizenegyesből egyenlített. Szerencsére tudtunk váltani, és megszereztük a győztes gólt. Természetesen örülünk, hogy az élen vagyunk, de a bajnoki cím nem szerepelt a céljaink között. Teljes mértékben a helyén kezeljük az eredményeinket, nincsenek irreális elvárásaink magunkkal szemben, csupán annyi, hogy minden meccsen a maximumot adjuk ki magunkból. A csapategységünk elképesztően jó, s tudjuk, hogy a futballban bármi megtörténhet, mi azonban nem bízzuk el magunkat.”

A Loki közvetlen riválisai vereséget szenvedtek a hétvégén, így nem kérdéses, hogy ki a forduló nyertese. A Debrecenre azonban pénteken újabb nehéz feladat vár, a keleti rivális Nyíregyházához látogat

„Való igaz, a hétvégén nekünk kedvezően alakultak az eredmények, kikapott a Ferencváros, a Paks és az MTK is, így nyugodtan mondhatom, hogy mi vagyunk a forduló győztesei. Jó formában vagyunk, így bizakodva várjuk a pénteki, Nyíregyháza elleni keleti rangadót. Hogy mit várok? Jó hangulatú, parázs összecsapást. Azért, mert listavezetőként érkezünk, nem szállunk el magunktól, a pályán akarjuk bebizonyítani, hogy mi vagyunk a jobb csapat. Augusztusban odahaza kaptunk ki a Nyíregyházától, természetesen most vissza szeretnénk vágni!”

J. Á.

A FORDULÓ VÉDÉSEI

Banai Dávid magabiztosan védett a Paks ellen, egyedül Böde Dániel tudott gólt rúgni neki (Fotó: Dömötör Csaba)

Lendületet venne paksi győzelmével az Újpest

Csapata kétgólos vezetésénél óriási bravúrral védte Böde Dániel, majd Osváth Attila fejesét Banai Dávid, aki sokat tett azért, hogy

az Újpest nyerni tudjon Pakson.

Péntekre, szombatra és vasárnapra is jutott meglepetés a 14. fordulóban: előbb a ZTE nyert 1–0-ra az ETO vendégeként, aztán a Nyíregyháza Spartacus győzött 3–1-re a Ferencváros otthonában, majd az Újpest borította a papírformát, és 3–1-es sikerrel vette el a Paks idénybeli hazai veretlenségét. A lilák vasárnapi győzelme legfeljebb azoknak jelent meglepetést, akik nem látták az összecsapást, ugyanis minden tekintetben a riválisuk fölé nőttek, a három gól mellett nagyon sok helyzetet dolgoztak (és hagytak) ki, vagyis ha jobb döntéseket hoznak a hazaiak kapuja előtt, jóval nagyobb különbséggel is nyerhettek volna.

„A válogatott szünet alatt az első hetet sérülés miatt ki kellett hagynom, ugyanakkor az edzőváltás után nagyon jó munkát végeztünk, csak a paksi bajnokira koncentráltunk – árulta el a meccs után az újpestiek saját nevelésű kapusa, Banai Dávid. – Úgy érzem, végig »ült« a meccs­tervünk, jó érzés azzal szembesülni, hogy amit terveztünk, sikerült megvalósítanunk. Az első játékrész közepén szereztük meg a vezetést, előnnyel mehettünk szünetre, ugyanakkor a gólunk mellett is voltak lehetőségeink, közte két-három ajtó-ablak ziccer, és bizony, a futball ilyenkor büntetni szokott. A kapuból azt láttam, fordulás után ugyanúgy csináljuk, amit megbeszéltünk, mint a szünet előtt, és bár a büntetőnk kimaradt, küzdöttünk-hajtottunk, és az újabb találatokat is jó ütemben szereztük meg.”

Nem kérdéses, két hét alatt nagyot fordult a világ az Újpesttel: november 8-án a Szusza Ferenc Stadionban kilátástalan futballal szenvedett 3–0-s vereséget az ETO-tól, a vezetőség egy nappal később elköszönt Damir Krznar vezetőedzőtől, így a Paks ellen a korábbi 24-szeres válogatott védő, Bodor Boldizsár irányított megbízott edzőként. Amíg korábban az együttes rendre kilenc-tíz légióssal állt fel, Pakson hat magyar labdarúgó (Banai Dávid, Fiola Attila, Bese Barnabás, Tamás Krisztián, Tajti Mátyás és Horváth Krisztofer) szerepelt a kezdő tizenegyben, és valamennyien jó teljesítményt nyújtottak. Horváth Krisztofer három gólpasszával kiemelkedett a mezőnyből, Tajti Mátyás végig remekül irányított, ráadásul szép gólt szerzett, Banai Dávid pedig 2–0-s vezetésnél mutatott be óriási bravúrt Böde Dániel (majd a kipattanó után Osváth Attila) közeli fejesénél: nem zárható ki, ha akkor szépít a házigazda, másképpen alakul végkimenetel.

„Nagyon gyorsan történt minden, a beadás után Böde Dániel közelről fejelhetett, örülök, hogy védeni tudtam, aztán az ismétlésnél is, így segítettem a csapatnak – folytatta Banai Dávid. – Kissé bánt, hogy a hajrában Dani be tudott fordulni és betalált, de ilyen a futball. A Paks a második félidőben sok felíveléssel, beadással próbálkozott, biztosan nem lett volna könnyű, ha kettő nullánál gólt szerez – de így sem volt az. Pakson nyerni nagyon nehéz, bízom benne, a siker lendületet ad a csapatnak!”

Z. A.

A FORDULÓ VÁLASZA

Fotó: Czinege Melinda

Nuno Campos: Nem tömöm be a stábtagok száját!

A kiváló formába lendülő ZTE FC portugál vezetőedzője a megszokottnál hosszabb sajtótájékoztatót tartott péntek este Győrben, fiatal játékosai mellett kitért a fegyelmezetlen kispadra is.

Pénteken még úgy tűnt, a nyitó meccsen született meg a forduló meglepetése. Azóta már tudjuk, csillaghullás volt a 14. fordulóban az NB I-ben, de a ZTE 1–0-s győri sikerét, és főleg annak hátterét, az elmúlt hónapok munkáját Nuno Campos meccs utáni, rendkívül érdekes nyilatkozatával érdemes felidézni. Kollégánk, Somogyi Zsolt felvetéseit nem söpörte le az asztalról, hanem részletesen megválaszolta, a sajtótájékoztató végén pedig külön megköszönte a színvonalas kérdéseket.

„Játékosokat fejleszteni sok időt vesz igénybe, néha éveket – kezdte a portugál szakember a fiatal keretével kapcsolatos eszmefuttatását. – A kevés tapasztalat miatt néha nagyon jól játszanak, néha pedig kevésbé. Ezt a hullámzást nehéz kezelni, főleg, ha rosszul alakul egy mérkőzés. Pontosan erre igyekeztük felkészíteni a játékosokat az elmúlt hetekben. Az előző négy meccsből hármat megnyerve sokkal könnyebb, de lehetetlen mindig győzni, a 19-20 éves futballistákon pedig eluralkodik a kétely a képességeiket illetően, ha negatív spirálba kerülnek. Nem az a kérdés, hogy jó játékosaink vannak-e, hanem, hogy a jó teljesítményüket tudjuk-e állandósítani: a mi dolgunk, hogy az önbizalmukat fenntartsuk. A labdarúgók fejében a helyükre kerültek a taktikai részletek, összeért a csapat, és sokkal tisztább, hogy mi kell a pályán ahhoz, hogy közösségként küzdjünk. Ehhez kellettek az elmúlt hónapok, de büszke vagyok arra, hogy mindig hittek abban, amit szeretnék. Az idény elején az utolsó passzokat elrontottuk, most már azt látom, hogy ezeket is képesek megoldani a fiatalok is.”

A csereként beszálló Bakti Balázs szerezte a győztes gólt, edzője szerint az edzésmunkája alapján megérdemelte, hogy ő legyen a mérkőzés játékosa. Arra is kitért, nem kell-e szigorúbbnak lennie a Győrben sárga és piros lapot kapó stábtagjaival.

„Mindig nagy elégedettséggel tölti el az edzőt, ha olyan kispadot lát maga előtt, amelynek minden tagjában hihet. Bakti remek munkát végzett a héten, ezzel érdemelte ki, hogy beküldtem, és végül ő lett a meccs embere. Nem a gólja miatt mondom ezt, hanem a munka miatt, amit elvégzett – nagyot nőtt a szememben. Edzőként remek, hogy válogathatok az egyéniségek közül, hogy melyik illik a mérkőzés karakterisztikájához, ezúttal Balázs testesítette meg ezt. Büszke vagyok a játékára és a góljára. Amikor megérkeztem Magyarországra, elmondtam, hogy csak a pályán foglalkozom a játékvezetőkkel, nem minősítem a munkájukat azon kívül. Mi megosztjuk a gondolatainkat velük, néha ők is velünk. Tisztelem őket és tiszteletben tartom a döntéseiket, noha előfordul, hogy a kispadon elragadják az indulatok a játékosokat, és néha még a stábtagokat is. Nem én leszek, aki hátraköti a kezüket vagy betömi a szájukat, mindenki úgy reagál, ahogy szeretne, én magamért felelek, ők pedig magukért. Van, hogy túlfeszülnek az idegek és elszabadulnak az indulatok, de mindenki magáért vállalja a felelősséget.”

M. D., S. ZS.

A FORDULÓ GÓLJA

A Ferencváros–Nyíregyháza mérkőzés 3. percében Dantaye Gilbert lövését Szalai Gábor blokkolta, a labda Manner Balázs elé került, aki jobbal 13 méterről a bal felső sarokba lőtt.

14. FORDULÓ

November 21., péntek

ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1

November 22., szombat

Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 2–0

Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1

Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–3

November 23., vasárnap

Paksi FC–Újpest FC 1–3

Diósgyőri VTK–MTK Budapest 4–0

15. FORDULÓ

November 28., péntek

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

November 29., szombat

12.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

14.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

November 30., vasárnap

13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)