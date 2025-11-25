Féken tartani Lamine Yamalt – ez lehet a Chelsea-védelem küldetése a BL-rangadón

Kilencedik alkalommal játszik a Stamford Bridge-en a Barcelona, de az eddigi nyolc mérkőzéséből csak egyet nyert meg. A Bajnokok Ligája 2005–2006-os kiírásának nyolcaddöntőjében 2–1-re győzött a Chelsea otthonában, és meg sem állt a végső győzelemig.

Jelenleg még csak az alapszakasznál tart a sorozat, de azért így is izgalmasnak ígérkezik a két csapat összecsapása. Marc Cucurella számára meg végképp. A Chelsea Európa-bajnok balhátvédje a Barcelonánál nevelkedett, de csupán egyetlen Király-kupa-találkozón játszott a felnőttegyüttesben. A londoniaknál viszont alapember, és kedd este bizonyára válogatott csapattársát, Lamine Yamalt kell majd féken tartania.

„Nagy csata lesz, de ez a mérkőzés nem csak minket érint – idézte a Mundo Deportivo Cucurellát. – Nagyszerű futballista, sosem tudhatod, mire számíts ellene, de nyilván segít valamennyit, hogy ismerem őt a válogatottból. Mindkét csapat tele van nagyon jó fiatal futballistákkal, így biztos vagyok benne, hogy izgalmas, közönségszórakoztató mérkőzést játszunk. Kulcsfontosságú lesz, hogy minél többet legyen nálunk a labda, és megnyerjük a párharcokat. Nem lesz könnyű hetünk, hiszen utána a hétvégén következik az Arsenal elleni rangadó, ám ez remek alkalom, hogy bizonyítsunk.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Kedd

18.45: Ajax (holland)–Benfica (portugál)

18.45: Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport1)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)

21.00: Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)

21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)

Szerda

18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)

21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)

21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)