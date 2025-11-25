Örökzöld idézetek, legendás történetek – húsz éve halt meg George Best

Pontosan két évtizeddel Best halála után az egykori támadó legemlékezetesebb idézeteit gyűjtöttük össze:

„1969-ben feladtam az alkoholizmust és a nőket. Ez volt életem legrosszabb 20 perce.”

„Rengeteg pénzt költöttem piára, nőkre és gyors autókra – a többit elpazaroltam.”

„David Beckham nem tud rúgni a bal lábával, nem tud fejelni, nem tud szerelni és nem lő sok gólt. Ezen kívül rendben van.”

A frizura passzol – nem véletlenül nevezték őt Ötödik Beatle-nek... (Fotó: Getty Images)

„Abbahagytam az ivást, legalábbis amíg alszom.”

„Egyszer azt mondtam, hogy Gazza (Paul Gascoigne) IQ-ja kevesebb, mint a mezszáma, majd ő megkérdezte: »Mi az az IQ?«”

„Maradona good, Pelé better, George Best.”

George Best minden idők egyik legtehetségesebb, legszórakoztatóbb és legikonikusabb labdarúgója volt. Észak-Írországból indulva 17 évesen mutatkozott be a Manchester Unitedben, ahol félelmetes cselezőkészsége, gyorsasága és gólérzékenysége miatt hamar közönségkedvenc lett.

Karrierje csúcspontját az 1960-as évek végén érte el: 1968-ban BEK-et nyert a Uniteddel, és elhódította az Aranylabdát is. A pályán zseni volt, a pályán kívül pedig korának első „rocksztár futballistája”: divatikon, médiasztár, akit óriási figyelem övezett.

Szobrok balról jobbra az Old Traffordnál: George Best, Denis Law és Sir Bobby Charlton (Fotó: Getty Images)

Viszont hírnévvel járó életmódja – főként az alkoholproblémái – egyre inkább megtörték. Már a húszas évei végén kezdett lejtmenetbe kerülni, és bár még számos klubnál megfordult, korábbi szintjét már nem érte el.