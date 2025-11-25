Negyedszer vezet a Ferencvárosnak a Fenerbahce elleni meccs játékvezetője

A mostani idényben másodszor vezet a Ferencvárosnak Ricardo de Burgos Bengoetxea. A 39 éves bilbaói játékvezető augusztusban a Noah ellen idegenben 2–1-re megnyert BL-selejtezőn már fújt a zöld-fehéreknek, míg 2018-ban a Maccabi Tel-Aviv elleni (1–1) Európa-liga-selejtezőn, 2022-ben pedig a Slovan Bratislava ellen hazai pályán 2–1-re elveszített BL-selejtezőn fújta a sípot. A Fenerrel még nem találkozott pályafutása során.

De Burgos Bengoetxeát egyre magasabban jegyzik a nemzetközi porodon, októberben az Atalanta–Slavia Praha mérkőzésen a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott, és hazájában a negyedik számú játékvezetőnek számít José María Sánchez Martínez, Jesús Gil Manzano és Alejandro Hernández Hernández mögött.

A baszk bíró a mostani idényben a Young Boys–Panathinaikosz mérkőzést vezette az alapszakaszban, az EL főtábláján ez lesz a nyolcadik mérkőzése.

Segítői Iker De Francisco Grijalba és Asier Pérez de Mendiola lesznek. A negyedik játékvezető Adrian Cordero Vega. A videobíró César Soto Grado és Daniel Trujillo Suárez lesz. Munkájukat a német Edgar Steinborn ellenőrzi.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Csütörtök, 18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)

18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)

18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)

18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)

18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)

18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)

18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)

21.00: Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Vf Stuttgart (német)

21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)

21.00: Betis (spanyol)–Utrecht (holland)