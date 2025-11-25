Nemzeti Sportrádió

Berke Balázs elitligás csapatnak vezet az El-ben

2025.11.25. 10:39
Berke Balázs negyedik alapszakasz-mérkőzésére készül az El-ben (Fotó: Czinege Melinda)
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta az Európa-liga-alapszakasz ötödik fordulójának játékvezetői küldéseit, és Berke Balázs is mérkőzést kapott.

A negyedik után az ötödik fordulóban is kapott meccset Berke Balázs, aki a Ludogorec–Celta Vigo mérkőzésen fújja a sípot.

Berkének ez lesz a második alapszakaszmeccse az idényben, november hatodikán a Braga–Genk (3–2) összecsapáson működött közre.

A 41 éves Berke korábban egyik csapatnak sem vezetett a nemzetközi porondon. A pályafutása negyedik alapszakaszmeccsére készülő bíró munkáját Tóth II Vencel és Kóbor Péter segíti az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezető Csonka Bence lesz. A videobírói feladatkört Bognár Tamás látja el, segítője Karakó Ferenc lesz. Munkájukat a ciprusi Kosztasz Kapitanisz ellenőrzi.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Csütörtök, 18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)
18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)
18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)
18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Vf Stuttgart (német)
21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)
21.00: Betis (spanyol)–Utrecht (holland)

 

 

