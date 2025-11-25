„Nem baj, ha egymásnak mennek” – Moyes beszélt az Everton botrányhőséről
A Manchester United–Everton mérkőzés első fél órájának végén a két játékos heves szóváltásba keveredett, Michael Keane ellökte Idrissa Gueye-t, aki válaszul megpofozta a középhátvédet. Tony Harrington játékvezető azonnal kiállította a szenegáli középpályást.
A lefújást követően David Moyes védelmébe vette Gueye-t, szerinte nem probléma, ha futballistái között néha egymásnak feszülnek az indulatok:
„Nem baj, ha a játékosaim egymásnak mennek, ha valaki nem a megfelelő döntést hozza. Ha keménységet és ellenállóképességet vársz, akkor az ilyen reakciók néha előfordulnak. Ha nem lett volna piros lap, szerintem senki sem lepődött volna meg. A bíró akár gondolkodhatott volna egy kicsit hosszabban is...”
Mindannyian voltunk futballisták, előfordul, hogy dühösek leszünk a társainkra. Gueye bocsánatot kért a piros lapért, megdicsérte a csapatot, és megköszönte nekik, amit érte tettek.
– tette hozzá Moyes.
A manchesterieket irányító Rúben Amorim így fogalmazott a kínos vereség után:
„Frusztrált és csalódott vagyok a játékunk miatt. Úgy gondolom, hogy emberhátrányban is a másik csapat volt a jobb, nagyon jól védekeztek 70 percen keresztül. Szerintem megérdemelten kaptunk ki, nem játszottunk jól, nem játszottunk megfelelő intenzitással. Ennyi...”
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Manchester United–Everton 0–1 (Dewsbury-Hall 29.)
Kiállítva: Gueye (13., Everton)