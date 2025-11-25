Nemzeti Sportrádió

„Nem baj, ha egymásnak mennek” – Moyes beszélt az Everton botrányhőséről

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2025.11.25. 10:21
null
Jordan Pickford választotta szét őket... (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rúben Amorim Michael Keane Idrissa Gueye Everton Premier League David Moyes
Az Everton több mint egy órát emberhátrányban játszva egygólos győzelmet aratott a Manchester United otthonában. A piros lapot Idrissa Gueye furcsa módon azért kapta, mert megpofozta saját csapattársát, Michael Keane-t. A liverpooliak vezetőedzője, David Moyes így is csak dicsérte játékosait.

A Manchester United–Everton mérkőzés első fél órájának végén a két játékos heves szóváltásba keveredett, Michael Keane ellökte Idrissa Gueye-t, aki válaszul megpofozta a középhátvédet. Tony Harrington játékvezető azonnal kiállította a szenegáli középpályást.

A lefújást követően David Moyes védelmébe vette Gueye-t, szerinte nem probléma, ha futballistái között néha egymásnak feszülnek az indulatok:

„Nem baj, ha a játékosaim egymásnak mennek, ha valaki nem a megfelelő döntést hozza. Ha keménységet és ellenállóképességet vársz, akkor az ilyen reakciók néha előfordulnak. Ha nem lett volna piros lap, szerintem senki sem lepődött volna meg. A bíró akár gondolkodhatott volna egy kicsit hosszabban is...”

Mindannyian voltunk futballisták, előfordul, hogy dühösek leszünk a társainkra. Gueye bocsánatot kért a piros lapért, megdicsérte a csapatot, és megköszönte nekik, amit érte tettek.

– tette hozzá Moyes.

A manchesterieket irányító Rúben Amorim így fogalmazott a kínos vereség után:

„Frusztrált és csalódott vagyok a játékunk miatt. Úgy gondolom, hogy emberhátrányban is a másik csapat volt a jobb, nagyon jól védekeztek 70 percen keresztül. Szerintem megérdemelten kaptunk ki, nem játszottunk jól, nem játszottunk megfelelő intenzitással. Ennyi...”

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Manchester United–Everton 0–1 (Dewsbury-Hall 29.)
Kiállítva: Gueye (13., Everton)

 

Rúben Amorim Michael Keane Idrissa Gueye Everton Premier League David Moyes
Legfrissebb hírek

Az észak-londoni derbi triplázó hőse, aki máris a szurkolók szívébe lopta magát – bemutatjuk Eberechi Ezét

Angol labdarúgás
46 perce

Thierry Henry Wirtzről: Itt nem elég csak futni…

Angol labdarúgás
2 órája

Megpofozta a saját csapattársát az Everton játékosa, kiállították, de csapata így is megverte az MU-t

Angol labdarúgás
17 órája

Kemény üzenetek a krízisbe kerülő Liverpoolnál

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:08

Arteta nehéz sorozatra figyelmeztetett; Thomas Frank bocsánatot kért

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:05

„Ki az az Eze?” – nem öregedett jól Thomas Frank pénteki mondata

Angol labdarúgás
2025.11.23. 20:11

Hiába Richarlison csodagólja, Eze mesterhármasával az Arsenal nyerte meg a londoni derbit

Angol labdarúgás
2025.11.23. 19:27

Legyőzte a kiesőjelöltet, tovább kapaszkodik az Aston Villa

Angol labdarúgás
2025.11.23. 17:02
Ezek is érdekelhetik