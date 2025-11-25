„Nem baj, ha egymásnak mennek” – Moyes beszélt az Everton botrányhőséről

A Manchester United–Everton mérkőzés első fél órájának végén a két játékos heves szóváltásba keveredett, Michael Keane ellökte Idrissa Gueye-t, aki válaszul megpofozta a középhátvédet. Tony Harrington játékvezető azonnal kiállította a szenegáli középpályást.

A lefújást követően David Moyes védelmébe vette Gueye-t, szerinte nem probléma, ha futballistái között néha egymásnak feszülnek az indulatok:

„Nem baj, ha a játékosaim egymásnak mennek, ha valaki nem a megfelelő döntést hozza. Ha keménységet és ellenállóképességet vársz, akkor az ilyen reakciók néha előfordulnak. Ha nem lett volna piros lap, szerintem senki sem lepődött volna meg. A bíró akár gondolkodhatott volna egy kicsit hosszabban is...”

Mindannyian voltunk futballisták, előfordul, hogy dühösek leszünk a társainkra. Gueye bocsánatot kért a piros lapért, megdicsérte a csapatot, és megköszönte nekik, amit érte tettek.

– tette hozzá Moyes.

A manchesterieket irányító Rúben Amorim így fogalmazott a kínos vereség után:

„Frusztrált és csalódott vagyok a játékunk miatt. Úgy gondolom, hogy emberhátrányban is a másik csapat volt a jobb, nagyon jól védekeztek 70 percen keresztül. Szerintem megérdemelten kaptunk ki, nem játszottunk jól, nem játszottunk megfelelő intenzitással. Ennyi...”

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Manchester United–Everton 0–1 (Dewsbury-Hall 29.)

Kiállítva: Gueye (13., Everton)