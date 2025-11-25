Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Ek: megint norvég ellenfelet kapott a Tatabánya

2025.11.25. 12:14
Ismét norvég csapattal találkoznak a tatabányai kézisek (Fotó: Facebook/Tatabánya Kézilabda Club)
A Tatabánya a norvég Runar Sandefjorddal, a Balatonfüred pedig a cseh Baník Karvinával találkozik a férfi kézilabda Európa Kupa nyolcaddöntőjében.

Újabb norvég csapat, a Runar Sandefjord lesz a Tatabánya ellenfele, míg a Balatonfüred a cseh Baník Karvinával ütközik meg a férfi kézilabda Európa-kupában – derült ki a kontinentális sorozat nyolcaddöntőinek sorsolásakor. A negyedik fordulóban a két magyar csapat nem kerülhetett össze egymással, mert azonos kalapban szerepeltek a keddi, bécsi húzáson.

A Tatabánya a második fordulóban az ugyancsak norvég Naerbö IL együttesét, a harmadik körben pedig a svájci HSC Suhr Aaraut búcsúztatta. A Runar az előző szezonban a negyeddöntőig jutott hazája bajnokságában, jelenleg harmadik a tabellán.

A balatonfürediek a török Beykoz Belediyesi SK-t, az azeri Kur Mingachevirt és az osztrák Fivers WAT Margaretent is kettős győzelemmel múlták felül. A Baník Karvinával hét évvel ezelőtt már találkoztak: az EHF Kupa selejtezőjében idegenben 34–33-ra, otthon pedig 32–29-re győzték le a cseheket. Az előző idényben a Tatabánya került össze a cseh bajnokkal az Európa Liga első csoportkörében, és házigazdaként 28–27-re nyert, idegenben pedig 31–31-es döntetlent játszott. A Karvina címvédőként jelenleg is vezeti a cseh élvonal tabelláját.

A párharcok első mérkőzéseit február 14-én és 15-én, a visszavágóit egy héttel később rendezik – a Balatonfüred idegenben, a Tatabánya hazai pályán kezd.

 

 

