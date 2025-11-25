Nemzeti Sportrádió

„Követtünk el hibákat” – Flick Raphinha kezeléséről

2025.11.25. 10:57
Andrew RedingtonHans-Dieter Flick (Fotó: Getty Images)
Raphinha FC Barcelona Hansi Flick Bajnokok Ligája La Liga
Bár nem haragszik a Barcelona orvosi stábjára Hans-Dieter Flick, a katalán csapat vezetőedzője, a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón azt elismerte, hogy az egészségügyi csapat hibázott a klub brazil sztárja, Raphinha combizomsérülésének kezelésénél.

Több okból is fontos győzelmet aratott szombaton, az Athletic Bilbao ellen az FC Barcelona. A siker legfontosabb aspektusa nyilván az volt, hogy a csapat 2023 óta először játszott tétmeccset a Camp Nouban, mint ahogy az sem elhanyagolandó, hogy a csapat hosszú idő után zárt ismét kapott gól nélkül. A harmadik örömteli esemény Hansi Flick alakulata számára Raphinhának, a csapat egyik kulcsemberének visszatérése volt, aki szeptember 25-én, a Real Oviedo elleni mérkőzésen szenvedett combizomsérülést.

A brazil játékosnak az orvosok két-három hetes felépülési időt jósoltak, ám a gyógyulás végül majdnem két hónapig tartott. A Barcelona kedd este a Chelsea ellen idegenben lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszában – a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Flick mellett épp a 28 éves szélső állt a média rendelkezésére. Az eseményen Flick reagált a Raphinha sérülésével kapcsolatos értesülésekre, s elismerte: a katalánok orvosi stábja nem állt a helyzet magaslatán a harminchatszoros brazil válogatott támadó sérülésének kezelésénél.

„Nem nagyon olvasom a sajtóhíreket, de ez hozzám is eljutott. Az esettel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy nem vagyok mérges az egészségügyi stábunkra, amely egyéb ként nagyon tapasztalt szakemberekből áll. Raphinha esetében követtünk el hibákat, de ilyen az emberi természet. Ez minden, amit mondani tudok. Nagy a zaj, de kevés a konkrétum” – mondta a gránátvörös-kékek mestere.

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports
Raphinha az Athletic Bilbao ellen mérkőzésen tért vissza (Fotó: Getty Images)

A brazil játékos a Barcának bajnoki címet, Spanyol Kupa- és Spanyol Szuperkupa-győzelmet hozó idényben a csapat egyik legfontosabb játékosa volt, 57 tétmeccsen 34 gólt szerzett és 26 gólpasszt osztott ki, 13 találatával a Bajnokok Ligája társgólkirálya volt. A jelenlegi évadban A Barcelona mérlege Raphinhával hat győzelem és egy döntetlen, míg nélküle négyszer nyertek, egyszer ikszeltek és háromszor kaptak ki a katalánok.

„Lépésről lépésre haladunk Raphával. Nekem most az a legfontosabb, hogy visszatért. Azt, hogy mennyit játszik, mi döntjük el. Kétszer sérült meg, ami hátráltatta a visszatérését, ezért óvatosak vagyunk. De rendkívül boldog vagyok, hogy újra velünk edz. Csak pár percet játszott szombaton, de máris érezni lehetett, mit jelent nekünk a jelenléte – teret nyit a többieknek a pályán akár a labdával, akár anélkül” – jelentette ki Flick.

 

