Görögországban folytatja az Újpest korábbi edzője
A görög labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Iraklisz saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy a folytatásban Nebojsa Vignjevics irányítja a csapatot.
Nebosja Vignjevics legutóbb az Újpestet irányította, ám 2024 februárjában előbb felmentették a munkavégzés alól, majd azon a nyáron menesztették.
A szerb szakember először 2013 és 2020, majd 2023 és 2024 között irányította a IV. kerületieket, de Magyarországon ült a Honvéd kispadján is.
Vignjevics most Görögországban kapott munkát, a másodosztályú Iraklisz Thesszaloniki jelentette be az érkezését – számolt be róla az m4sport.hu. A görögök még Babisz Tennesszel kezdték el az idényt, majd jött Dimitriosz Szpanosz, őt pedig megbízott edzőként három mérkőzésen Jeroklisz Sztoltidisz követte.
Az Iraklisz vezeti a másodosztályú bajnokság északi csoportját, 11 bajnokijából nyolcat megnyert, háromszor döntetlent játszott.
Legfrissebb hírek
A bajnoki cím után előléptették a svéd csapat edzőjét
Minden más foci
2025.11.18. 16:19
Szabics Imre Kairóban folytatja?
Minden más foci
2025.10.13. 20:27
Kovács Adrián: A befektetett munka meghozta a gyümölcsét
Kosárlabda
2025.10.01. 08:40
Férfi kosárlabda Eb: Görögország a bronzérmes
Kosárlabda
2025.09.14. 18:46
Ezek is érdekelhetik