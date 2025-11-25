Nemzeti Sportrádió

Görögországban folytatja az Újpest korábbi edzője

2025.11.25. 11:39
Nebojsa Vignjevics Görögországban folytatja (Fotó: Török Attila)
edzősors Görögország Iraklisz Thesszaloniki Nebosja Vignjevics
A görög labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Iraklisz saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy a folytatásban Nebojsa Vignjevics irányítja a csapatot.

Nebosja Vignjevics legutóbb az Újpestet irányította, ám 2024 februárjában előbb felmentették a munkavégzés alól, majd azon a nyáron menesztették.

A szerb szakember először 2013 és 2020, majd 2023 és 2024 között irányította a IV. kerületieket, de Magyarországon ült a Honvéd kispadján is.

Vignjevics most Görögországban kapott munkát, a másodosztályú Iraklisz Thesszaloniki jelentette be az érkezését – számolt be róla az m4sport.hu. A görögök még Babisz Tennesszel kezdték el az idényt, majd jött Dimitriosz Szpanosz, őt pedig megbízott edzőként három mérkőzésen Jeroklisz Sztoltidisz követte.

Az Iraklisz vezeti a másodosztályú bajnokság északi csoportját, 11 bajnokijából nyolcat megnyert, háromszor döntetlent játszott.

 

 

