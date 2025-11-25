Súlyemelés: Nagy Péter megáll a huszonegyedik bajnoki címénél

Huszonegy országos bajnoki cím után nem versenyez tovább Nagy Péter, a Magyar Súlyemelő-szövetség elnöke. Az MSSZ első embere Szegedről nyilatkozott az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában, megerősítve, hogy páratlan sikert ért el a sportág hazai történetében azzal is, hogy elnökként lett magyar bajnok ólomsúlyban.

A sorozatot azonban nem folytatja – jelentette be a jogi végzettségű sportember, magyarázatul hozzáfűzve, hogy már az idei ob-re sem volt elég ideje rendesen felkészülni. Hangsúlyozta ugyanakkor: büszke rá, hogy így is megint nyerni tudott, de úgy döntött, hogy jövőre a huszonkettedik magyar bajnokságot már „elengedi az életéből”.

Nagy Péter örömmel említette, hogy a családja, két gyermeke is ott volt a nyíregyházi ob-n, s vele együtt ünnepelte a jelek szerint utolsó bajnoki győzelmét. Bár egy kiskaput azért nyitva hagyott a maga számára a januárban 40. életévét betöltő MSSZ-elnök, aki a búcsút 143 kilogrammos új országos szakításcsúccsal tette még emlékezetesebbé.

„Az elkövetkező években háttérbe szorul a súlyemelés, legalábbis egyelőre szüneteltetem a versenyzést – fogalmazott a negyedszázados sportolói pályafutásának végleges lezárását érintő kérdésre. – Megadom a lehetőséget a fiataloknak.”

Az elnökké választását követő lassan nyolc hónapról szólva elmondta, hogy intenzív munka folyt és folyik a szövetségben, s az egyik legfontosabb előrelépésként említette, hogy a sportág visszakerült a diáksportba.

„Óriási eredménynek tartom, hogy jövő áprilisban megint lesz Diákolimpia súlyemelésben, ott vagyunk ismét az iskolákban is” – jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy új, demokratikus alapszabályt fogadtak el, s kiemelte, hogy a szponzorok is visszatérnek a sportágba.

„Új támogatói is vannak a szövetségünknek, amely a vezetésemmel arra törekszik, hogy a magyar súlyemelés egyre jobb legyen” – mondta.

Nagy Péter azt is elárulta, hogy nemzetközi versenyt is szeretnének rendezni, s ez ügyben már felvették a kapcsolatot az európai szövetséggel.