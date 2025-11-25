Szinte lehetetlen küldetés, a Fradinak 14 góllal kellene nyernie

Nemzeti Sportrádió

2025.11.25.
(Fotó: fradi.hu)
SZINTE LEHETETLEN HELYZETBŐL várja az FTC az Európa-liga csoportkörének utolsó két fordulóját. Pásztor István csapata már csak úgy juthat tovább a középdöntőbe, ha előbb kedden több mint 13 góllal kiüti az őt Lisszabonban 38–25-re legyőző Benficát, majd a svéd Karlskrona otthonában is begyűjti a két pontot. Ráadásul ez is csak akkor elég az üdvösséghez, ha a portugálok jövő héten kikapnának az eddig százszázalékos, Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt foglalkoztató Melsungentől.

Jó volt, hogy egy kicsit fújhattunk a sorozatos terhelés után – mondta a FradiMédiának a balszélső Juhász Ádám, aki arra utalt kijelentésével, hogy a zöld-fehéreknek a hétvégén nem kellett magyar bajnokit játszaniuk. – A múlt héten a németek ellen teher nélkül játszottunk, és jól jöttünk ki belőle. Most pedig készülünk a portugálok kint látott nyitott védekezésére, és az ellen is próbálunk minél jobb teljesítményt nyújtani.”

Az 5. forduló programja: 
FTC-GREEN COLLECT–SL Benfica (portugál), 18.45 (tv: Sport2)
MT Melsungen (német)–HF Karlskrona (svéd), 18.45

AZ ÁLLÁS
1. Melsungen 4 4 0 0 115–103 8
2. Benfica 4 3 0 1 134–118 6
3. FTC 4 1 0 3 108–128 2
4. Karlskrona 4 0 0 4 119–127 0

 

 

