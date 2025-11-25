Nemzeti Sportrádió

Siketlimpia: újabb két ezüst, 13 éremmel zártak a magyarok Tokióban

Vágólapra másolva!
2025.11.25. 11:46
null
Boros Tamara (Fotó: FB/Magyar Hallássérültek Sportszövetsége)
Címkék
Máthé Gábor siketlimpia Boros Tamara
Az úszó Boros Tamara és a teniszező Máthé Gábor révén két ezüstérmet szerzett kedden a magyar csapat a Tokióban szerdáig tartó 25. siketlimpián, így 13 dobogós helyezéssel, egy arannyal, hét ezüsttel és öt bronzzal zárja a viadalt.

A magyar küldöttség legfiatalabb, mindössze 15 éves tagja a 200 méter háton elért második helyével már az ötödik érmét harcolta ki Japánban, míg az eddig remekül menetelő Máthé két szettben kikapott a döntőben orosz riválisától, de így is megismételte a négy évvel ezelőtti eredményét – a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének közösségi oldala szerint. A keddi versenynapon a sportlövő Oskolás Imre ötödik lett gyorstüzelő pisztolyban, a kerékpáros Földi Bence a hetedik helyen végzett az MTB XCO versenyszámban, Boros Tamara pedig a 200 hát előtt nyolcadikként csapott a célba 200 méter gyorson.

A siketlimpia az olimpia után a második legrégebbi ilyen jellegű nemzetközi sportesemény, 1924-ben, Párizsban rendezték az elsőt, akkor alakult meg a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága is (ICSD). A hallássérült sportolók részvételének alapfeltétele az 55 decibeles, vagy ennél nagyobb mértékű hallásveszteség. Magyarország 25 sportolóval vett részt a mostani siketlimpián és tíz sportágban volt érdekelt. A viadalon 78 ország mintegy 2700 sportolója szerepel.

Máthé Gábor siketlimpia Boros Tamara
Legfrissebb hírek

Siketlimpia: az úszó Boros Tamara ezüstérmes 400 vegyesben

Egyéb egyéni
2025.11.23. 15:09

Siketlimpia: újabb magyar érmek Tokióban

Egyéb egyéni
2025.11.22. 11:51

Siketlimpia: döntőt érő magyar szereplések Tokióban

Egyéb egyéni
2025.11.21. 14:41

Siketlimpia: újabb három magyar érem Tokióban

Egyéb egyéni
2025.11.20. 11:24

Siketlimpia: megvan az első magyar aranyérem

Atlétika
2025.11.19. 10:17

Siketlimpia: három versenynap után egy-egy ezüst- és bronzéremmel állnak a mieink

Egyéb egyéni
2025.11.18. 13:55

Tíz érmet vár Kósa Ádám a magyar siketversenyzőktől a tokiói játékokon

Egyéb egyéni
2025.11.12. 21:04

Australian Open: Máthé Gábor nyerte párosban a hallássérültek versenyét

Tenisz
2025.01.26. 10:48
Ezek is érdekelhetik