Siketlimpia: újabb két ezüst, 13 éremmel zártak a magyarok Tokióban

A magyar küldöttség legfiatalabb, mindössze 15 éves tagja a 200 méter háton elért második helyével már az ötödik érmét harcolta ki Japánban, míg az eddig remekül menetelő Máthé két szettben kikapott a döntőben orosz riválisától, de így is megismételte a négy évvel ezelőtti eredményét – a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének közösségi oldala szerint. A keddi versenynapon a sportlövő Oskolás Imre ötödik lett gyorstüzelő pisztolyban, a kerékpáros Földi Bence a hetedik helyen végzett az MTB XCO versenyszámban, Boros Tamara pedig a 200 hát előtt nyolcadikként csapott a célba 200 méter gyorson.

A siketlimpia az olimpia után a második legrégebbi ilyen jellegű nemzetközi sportesemény, 1924-ben, Párizsban rendezték az elsőt, akkor alakult meg a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága is (ICSD). A hallássérült sportolók részvételének alapfeltétele az 55 decibeles, vagy ennél nagyobb mértékű hallásveszteség. Magyarország 25 sportolóval vett részt a mostani siketlimpián és tíz sportágban volt érdekelt. A viadalon 78 ország mintegy 2700 sportolója szerepel.