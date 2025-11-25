BL: Courtois után újabb kulcsember hiányzik a Real Madrid keretéből

Nemzeti Sportrádió

2025.11.25. 14:46
Thibaut Courtois (Fotó: Getty Images)
Nem tart a Real Madrid keretével az Olympiakosz elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-meccsre Thibaut Courtois – olvasható a királyi klub honlapján. A belga válogatott kapushoz hasonlóan a meghatározó középhátvéd, Dean Huijsen sem bevethető.

A madridi együttes közleménye szerint a belga kapusnál vírusos gyomorfertőzést diagnosztizáltak, így kénytelen kihagyni a pireuszi összecsapást – ezzel együtt meglepő lenne, ha a Real vasárnapi, Girona elleni bajnokiján nem ő állna a kapuban.

Nem sokkal később a hivatalos meccskeretből az is kiderült, hogy Dean Huijsen sincs bevethető állapotban. Fabrizio Romano szerint a spanyol válogatott középhátvéd hétvégén sem játszik.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
5. FORDULÓ, SZERDA
21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

 

