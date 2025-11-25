BL: Courtois után újabb kulcsember hiányzik a Real Madrid keretéből

A madridi együttes közleménye szerint a belga kapusnál vírusos gyomorfertőzést diagnosztizáltak, így kénytelen kihagyni a pireuszi összecsapást – ezzel együtt meglepő lenne, ha a Real vasárnapi, Girona elleni bajnokiján nem ő állna a kapuban.

Nem sokkal később a hivatalos meccskeretből az is kiderült, hogy Dean Huijsen sincs bevethető állapotban. Fabrizio Romano szerint a spanyol válogatott középhátvéd hétvégén sem játszik.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ, SZERDA

21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)