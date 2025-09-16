Nemzeti Sportrádió

Megszűnnek a DVSC likviditási nehézségei

2025.09.16. 16:00
Fotó: Czinege Melinda
Papp László, Debrecen polgármestere bejelentette, hogy a város élvonalbeli labdarúgócsapatának átmeneti likviditási nehézségei kedden megszűnnek.
„A pénzügyi kötelezettségek pontos teljesítése az alapja a klub működésének, ezért megengedhetetlennek tartjuk, hogy ebben a tekintetben ne legyen rend. Ennek biztosítását elvárjuk a mindenkori többségi tulajdonostól” – írta kedden a közösségi oldalán a polgármester.

Hozzátette: a város és a helyi szponzorok együttműködésének köszönhetően az átmeneti likviditási nehézségek megszűnnek, a DVSC Futballszervező Zrt. gazdasági stabilitása biztosított, a kötelezettségek teljesítése folyamatos.

„Amint azt az elmúlt évek, sőt évtizedek igazolják, a DVSC történetének egyetlen biztos pillére van: Debrecen városa. Többségi tulajdonosok jönnek-mennek, de a város – akár kisebbségi, akár többségi tulajdonosként – mindig ott állt és állni is fog a klub mögött” – írta Papp László.

Mint elárulta, jelenleg a többségi tulajdonosi pozícióval kapcsolatos tárgyalások lezárásának hiánya generál megoldandó pénzügyi feladatokat. A DVSC hat forduló után a tabella harmadik helyén áll az NB I-ben, a Magyar Kupában pedig a 32 közé jutott.

