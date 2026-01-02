NS-infó: a DVTK megegyezett a paksi támadó szerződtetéséről

Péntek délelőtt már beszámoltunk arról, hogy Pető Milán kiszemelt a Diósgyőri VTK-nál, estére pedig úgy értesültünk, hogy meg is született az egyezség a Paksi FC-vel.

Úgy tudjuk, Pető kölcsönben az idény végéig kerülhet a diósgyőriekhez, akik hétvégén hivatalosan is bejelenthetik a 2005-ös születésű támadó érkezését.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Pető Milán (Paksi FC)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Pető Milán (Diósgyőri VTK)