NS-infó: a DVTK megegyezett a paksi támadó szerződtetéséről

2026.01.02. 21:22
Pető Milánnak három gólja van paksi színekben (Fotó: Nemzeti Sport)
A Nemzeti Sport információja szerint a labdarúgó NB I-ben szereplő Paks megegyezett a szintén élvonalbeli Diósgyőrrel Pető Milán kölcsönadásáról.

Péntek délelőtt már beszámoltunk arról, hogy Pető Milán kiszemelt a Diósgyőri VTK-nál, estére pedig úgy értesültünk, hogy meg is született az egyezség a Paksi FC-vel.

Úgy tudjuk, Pető kölcsönben az idény végéig kerülhet a diósgyőriekhez, akik hétvégén hivatalosan is bejelenthetik a 2005-ös születésű támadó érkezését.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők:  –
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Pető Milán (Paksi FC)
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Pető Milán (Diósgyőri VTK)

 

