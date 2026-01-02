NS-infó: a DVTK megegyezett a paksi támadó szerződtetéséről

Péntek délelőtt már beszámoltunk arról, hogy Pető Milán kiszemelt a Diósgyőri VTK-nál, estére pedig úgy értesültünk, hogy meg is született az egyezség a Paksi FC-vel.
Úgy tudjuk, Pető kölcsönben az idény végéig kerülhet a diósgyőriekhez, akik hétvégén hivatalosan is bejelenthetik a 2005-ös születésű támadó érkezését.
