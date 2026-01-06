Paksi FC: két hiányzó és egy visszatérő a Törökországba utazó keretben

Nemzeti Sportrádió

2026.01.06.
A paksiak 11 napot töltenek majd Belekben (Fotó: Paksi FC)
Kedden elutazott Törökországba a labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC, amely 11 napos edzőtáborban vesz részt Belekben.

A paksiak hivatalos honlapján olvasható tájékoztatásból kiderült, hogy a Magyar Kupa címvédője január 6-tól másfél héten keresztül Törökországban készül a hónap végén rajtoló NB I-es idény tavaszi szezonjára. Az edzőtáborban a paksiak négy edzőmérkőzést is játszanak.

Sérülés miatt nem került be a 28 fős utazó keretbe Vas Gábor és Hahn János (mindketten itthon folytatják a rehabilitációt), a csapattal tartott viszont Tamás Olivér, aki az NB II-es BVSC-től került a tolnaiakhoz. Tamás egyébként korábban már szerepelt a Paksnál, először 2021-ben a Videotontól kölcsönben, majd 2024-ben, amikor lejárt a nyíregyházi kölcsönszerződése. Ugyancsak elutazott a kerettel Ádám Martin.

A PAKS TÖRÖKORSZÁGBA UTAZÓ KERETE
Ádám Martin, Balogh Balázs, Böde Dániel, Éger Zsombor, Galambos János, Gyetván Márk, Gyurkits Gergő, Haraszti Zsolt, Hinora Kristóf, Horváth Kevin, Kinyik Ákos, Kovácsik Ádám, Lenzsér Bence, Májik Gergő, Máté Csaba, Osváth Attila, Papp Kristóf, Pesti Zoltán, Simon Barnabás, Silye Erik, Szabó János, Szekszárdi Milán, Szendrei Ákos, Tamás Olivér (engedéllyel), Tóth Barna, Vécsei Bálint, Windecker József, Zeke Márió

A PAKSI FC TÖRÖKORSZÁGI PROGRAMJA
2026.01.09., Sumqayit FK (azeri)–PAKSI FC
2026.01.11., 11.00, PAKSI FC–Ludogorec Razgrad (bolgár)
2026.01.13., FK Radnicski Nis (szerb)–PAKSI FC
2026.01.16., Widzew Lódz (lengyel)–PAKSI FC

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők: Tamás Olivér (BVSC)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: Pető Milán (Diósgyőr)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

