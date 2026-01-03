Nemzeti Sportrádió

NB I: Balajcza Szabolcs visszatért az Újpest FC-hez – hivatalos

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2026.01.03. 19:39
null
Balajcza Szabolcs visszatért Újpestre (Fotó: Újpest)
Címkék
labdarúgó NB I Balajcza Szabolcs Újpest FC
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC bejelentette, hogy visszatért a klubhoz Balajcza Szabolcs, a korábbi kapus, aki a továbbiakban kapusedzőként segíti a szakmai munkát.

 

„Az Újpest FC a mai naptól Balajcza Szabolcsot nevezte ki kapusedzőnek, így a téli felkészülés során már ő fogja irányítani hálóőreink munkáját. Balajcza Szabolcs személyében nem csak egy korábbi ikonikus játékos tért vissza a Szuszába, hanem egy olyan kapusedző, aki a korábbi állomáshelyein is bizonyította, hogy képes a legmodernebb módszereket alkalmazva klasszis kapusokat nevelni” – olvasható a lila-fehérek hivatalos közleményében.

„Ahogy a szurkolói nótában is szól: élhetek bárhol, ide jövök haza! Azt gondolom, most állt helyre a világ rendje, hiszen bár csodálatos éveket töltöttem el a Puskás Akadémiánál, amiért rendkívül hálás vagyok az ottani vezetőknek, és ahol szép sikereket is értünk el, de nekem azért Újpest mindig is az igazi otthonom volt. Köszönöm a megtisztelő bizalmat mindenkinek, ami tőlem telik, én meg fogom tenni!” – mondta el Balajcza Szabolcs, szintén a klubhonlapon.

Az újpesti klublegenda játékosként 301 bajnokin védte a lila-fehérek kapuját, nyert Magyar Kupát és bajnoki ezüstérmet is.

 

labdarúgó NB I Balajcza Szabolcs Újpest FC
Legfrissebb hírek

NB I: Bárány Donát a télen klubot válthat

Labdarúgó NB I
2 órája

Újabb nigériai labdarúgóval bővülhet a Kisvárda kerete

Labdarúgó NB I
3 órája

NS-infó: a DVTK megegyezett a paksi támadó szerződtetéséről

Labdarúgó NB I
22 órája

NS-infó: még egyeztet a részletekről az AEK és a Fradi Varga Barnabás ügyében

Labdarúgó NB I
2026.01.01. 12:32

DVSC: a polgármester megerősítette a tulajdonosváltást

Labdarúgó NB I
2025.12.31. 11:07

Szélesi Zoltán lett az Újpest új vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.12.30. 15:30

A Herthától érkezett az Újpest legújabb stábtagja – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.12.30. 12:04

Felkészülés: szerb, illetve szlovén együttesekkel csap össze a DVSC Törökországban

Labdarúgó NB I
2025.12.30. 11:24
Ezek is érdekelhetik