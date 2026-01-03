NB I: Balajcza Szabolcs visszatért az Újpest FC-hez – hivatalos

„Az Újpest FC a mai naptól Balajcza Szabolcsot nevezte ki kapusedzőnek, így a téli felkészülés során már ő fogja irányítani hálóőreink munkáját. Balajcza Szabolcs személyében nem csak egy korábbi ikonikus játékos tért vissza a Szuszába, hanem egy olyan kapusedző, aki a korábbi állomáshelyein is bizonyította, hogy képes a legmodernebb módszereket alkalmazva klasszis kapusokat nevelni” – olvasható a lila-fehérek hivatalos közleményében.

„Ahogy a szurkolói nótában is szól: élhetek bárhol, ide jövök haza! Azt gondolom, most állt helyre a világ rendje, hiszen bár csodálatos éveket töltöttem el a Puskás Akadémiánál, amiért rendkívül hálás vagyok az ottani vezetőknek, és ahol szép sikereket is értünk el, de nekem azért Újpest mindig is az igazi otthonom volt. Köszönöm a megtisztelő bizalmat mindenkinek, ami tőlem telik, én meg fogom tenni!” – mondta el Balajcza Szabolcs, szintén a klubhonlapon.

Az újpesti klublegenda játékosként 301 bajnokin védte a lila-fehérek kapuját, nyert Magyar Kupát és bajnoki ezüstérmet is.