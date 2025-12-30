A Herthától érkezett az Újpest legújabb stábtagja – hivatalos
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Újpest stábjában folytatja pályafutását Admir Hamzagics, aki eddig a német másodosztályú Hertha BSC második csapatánál dolgozott segédedzőként – jelentette be berlini klub.
A 40 esztendős szerb szakember eddig kizárólag a Herthánál dolgozott, ahol az utánpótlás és a felnőtt csapat munkáját is segítette pályaedzőként, videóelemzőként, játékosmegfigyelőként és erőnléti edzőként – mindebben közös, hogy szinte végig Dárdai Pál, az Újpest új sportigazgatója volt a közvetlen felettese.
Mindeközben a Megyeri úti csapattal kapcsolatban jól értesült szurkolói oldal, a Lila Sector értesülései szerint Hamzagics a lapunk által már korábban megemlített Szélesi Zoltán munkáját fogja segíteni az Újpest kispadján – a jelenleg még az U21-es válogatottat irányító szakember hamarosan aláír a fővárosi klubnál.
Labdarúgó NB I
2025.12.23. 09:53
Szélesi Zoltán esélyes az Újpest vezetőedzői posztjára
A szakember még nem búcsúzott el az MLSZ-től, de a Nemzeti Sport is úgy tudja, Dárdai Pál javasolta a szerződtetését a fővárosi klubnál.
Legfrissebb hírek
Erste Liga: hosszabbításban győzött az Újpest és a DVTK is
Jégkorong
2025.12.28. 20:28
Szélesi Zoltán esélyes az Újpest vezetőedzői posztjára
Labdarúgó NB I
2025.12.23. 09:53
Ezek is érdekelhetik