A Herthától érkezett az Újpest legújabb stábtagja – hivatalos

A 40 esztendős szerb szakember eddig kizárólag a Herthánál dolgozott, ahol az utánpótlás és a felnőtt csapat munkáját is segítette pályaedzőként, videóelemzőként, játékosmegfigyelőként és erőnléti edzőként – mindebben közös, hogy szinte végig Dárdai Pál, az Újpest új sportigazgatója volt a közvetlen felettese.

Mindeközben a Megyeri úti csapattal kapcsolatban jól értesült szurkolói oldal, a Lila Sector értesülései szerint Hamzagics a lapunk által már korábban megemlített Szélesi Zoltán munkáját fogja segíteni az Újpest kispadján – a jelenleg még az U21-es válogatottat irányító szakember hamarosan aláír a fővárosi klubnál.