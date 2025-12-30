Nemzeti Sportrádió

A Herthától érkezett az Újpest legújabb stábtagja – hivatalos

2025.12.30. 12:04
Admir Hamzagics (középen) sokat dolgozott együtt Dárdai Pállal (balra) (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Újpest stábjában folytatja pályafutását Admir Hamzagics, aki eddig a német másodosztályú Hertha BSC második csapatánál dolgozott segédedzőként – jelentette be berlini klub.

A 40 esztendős szerb szakember eddig kizárólag a Herthánál dolgozott, ahol az utánpótlás és a felnőtt csapat munkáját is segítette pályaedzőként, videóelemzőként, játékosmegfigyelőként és erőnléti edzőként – mindebben közös, hogy szinte végig Dárdai Pál, az Újpest új sportigazgatója volt a közvetlen felettese. 

Mindeközben a Megyeri úti csapattal kapcsolatban jól értesült szurkolói oldal, a Lila Sector értesülései szerint Hamzagics a lapunk által már korábban megemlített Szélesi Zoltán munkáját fogja segíteni az Újpest kispadján – a jelenleg még az U21-es válogatottat irányító szakember hamarosan aláír a fővárosi klubnál.

Labdarúgó NB I
2025.12.23. 09:53

Szélesi Zoltán esélyes az Újpest vezetőedzői posztjára

A szakember még nem búcsúzott el az MLSZ-től, de a Nemzeti Sport is úgy tudja, Dárdai Pál javasolta a szerződtetését a fővárosi klubnál.

 

