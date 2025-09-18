Mol Magyar Kupa: méltatlankodnak a kis csapatok, oda a biztos pályaelőny

Boldogok voltak a Mol Magyar Kupa legutóbbi, 3. fordulójából továbbjutó, az amatőr bajnokságban vagy az NB III-ban szereplő csapatok, a vasárnap esti sorsolás aztán kijózanította őket. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) ugyanis változtatott a kupa versenykiírásán, így a 4. fordulóban (a 32 között) már nem számíthatnak pályaelőnyre az alacsonyabb osztályban futballozók. A sorsolás szeszélye folytán így eshetett meg, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei élvonalban szereplő Mezőörs KSE, valamint a Pest vármegyei I. osztályban játszó Pilisi LK idegenben kénytelen pályára lépni. Előbbi a Vasas FC otthonában, utóbbi Győrben az ETO Stadionban, sőt az NB III-as Tiszafüred is kénytelen a tavasszal még NB I-es Kecskemét otthonába utazni. A döntést nyilván jó ötletnek gondolhatták, hiszen örök élményt jelenthet az amatőr játékosoknak, ha európai szintű stadionban futballozhatnak, ám arra biztosan nem gondoltak, mekkora anyagi és humánerőforrásbeli ráfordítást jelent egy-egy kis csapat számára a mérkőzés.
A tiszafüredi klub hivatalos állásfoglalásban reagált a szövetség döntésére:
„Vasárnap este az MLSZ megtartotta a Mol Magyar Kupa következő fordulójának párosítását. Sokak számára ekkor derült ki, hogy szakítva a hagyományokkal, immár nem élveznek elsőbbséget az alacsonyabb osztályú csapatok, hanem az az együttes lesz a pályaválasztó, amelyet elsőként húztak ki a sorsoláskor. Így fordulhat elő, hogy a megye egyes Mezőörsnek kell a Fáy utcába utaznia a Vasashoz, vagy éppen a Pilisi LK az ETO otthonában, Győrben lép pályára. Miközben Mezőörsön vagy Pilisen minden bizonnyal telt ház előtt fogadták volna a két nagy múltú együttest, az Illovszky-stadionban és az ETO Stadionban keveseket hoz lázba az összecsapás. De ugyanez érvényes a Fradi–Békéscsaba találkozóra is. Békéscsabán borítékolhatóan kitehették volna a megtelt táblát, míg az Üllői úton, ahol hozzászoktak a szurkolók, hogy a Tottenham vagy éppen a Monaco ellen játszanak kedvenceik, a csabaiak elleni mérkőzésre – nem megbántva az NB II-es gárdát – kevésbé kíváncsiak. Csapatunk tavaly örökké emlékezetes kupameccsen, kétezer néző előtt fogadta a Ferencvárost, s most a tavasszal még élvonalban szereplő, vasárnap az Újpestet búcsúztató KTE ellen ismét telt ház lehetett volna. Ehhez képest mi utazunk Kecskemétre...”
Szőke Barnabás, a Mezőörs KSE elnöke osztja a tiszafürediek véleményét, sőt!
„Rengeteg kérdést, ráadásul gondot is felvet nálunk a Vasas elleni meccs – kezdte az elnök. – Miközben természetesen örülünk, hogy két év után újra megmérkőzhetünk a patinás klub csapatával, amellyel szemben akkor csupán tizenegyesekkel maradtunk alul, számos probléma megoldása vár ránk. Ahhoz, hogy a legerősebb kerettel utazzunk, a játékosainknak szabadságot kell kivenniük, hiszen hétköznap dolgoznak, ráadásul nem is lesz elég egy nap, mert ha késői a meccs, hajnalban érünk haza. Hogy pihenten érkezzünk az Illovszky-stadionba, korán kell indulnunk, viszont útközben ebédelni kell, a meccs után visszafelé vacsorázni. A buszbérlés, valamint az útiköltség miatt biztos, hogy az esetleges továbbjutásért járó egymillió forint sem fedezné a költségeket. Nem kellően átgondolt döntést hozott a versenybizottság a korábbi bevált kiírás megváltoztatásával.”
A szintén a vármegyei I. osztályban futballozó pilisiek még bíznak a csodában. Mint azt Lukács Zoltántól, a klub elnökétől megtudtuk, megpróbálják elcserélni a pályaválasztói jogot.
Hogy megoldódik-e a helyzet, egyelőre nem tudni, egy biztos: ez a csodálatos sport azért mégiscsak a szurkolókért van. A Szarvaskend–Ferencváros találkozó például a múlt hétvégén négyezer nézőt vonzott a Vas vármegyei kis csapat pályájára, ugyanez a párosítás az Üllői úton aligha hozta volna lázba a szurkolókat. A Mol Magyar Kupa eddigi három fordulóját augusztusban, szeptemberben egyaránt hétvégén rendezték meg. A következő, októberi körben, amikor már korán sötétedik, hét közben játsszák le a meccseket. Így az a kis klub sem tesz különösebben nagy bevételre szert, amely a sorsolás szeszélye folytán otthon fogad élvonalbeli ellenfelet – például a Martfű, amely a Böde Dániel nevével fémjelzett, címvédő Paksot látja vendégül –, mert a szurkolók nagy része dolgozik, és lehet, hogy nem tud szabadságot kivenni.
Lapunk megkereste az MLSZ sajtóosztályát, arról érdeklődtünk volna, mi indokolta a Magyar Kupa versenykiírásának megváltoztatását – egyelőre nem kaptunk választ az illetékesektől.
A PÁROSÍTÁS
4. FORDULÓ
Október 29., szerda
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)
Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)
Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)
ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)
Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)