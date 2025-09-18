Mol Magyar Kupa: méltatlankodnak a kis csapatok, oda a biztos pályaelőny

Boldogok voltak a Mol Magyar Kupa legutóbbi, 3. fordulójából továbbjutó, az amatőr bajnokságban vagy az NB III-ban szereplő csapatok, a vasárnap esti sorsolás aztán kijózanította őket. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) ugyanis változtatott a kupa versenykiírásán, így a 4. fordulóban (a 32 között) már nem számíthatnak pályaelőnyre az alacsonyabb osztályban futballozók. A sorsolás szeszélye folytán így eshetett meg, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei élvonalban szereplő Mezőörs KSE, valamint a Pest vármegyei I. osztályban játszó Pilisi LK idegenben kénytelen pályára lépni. Előbbi a Vasas FC otthonában, utóbbi Győrben az ETO Stadionban, sőt az NB III-as Tiszafüred is kénytelen a tavasszal még NB I-es Kecskemét otthonába utazni. A döntést nyilván jó ötletnek gondolhatták, hiszen örök élményt jelenthet az amatőr játékosoknak, ha európai szintű stadionban futballozhatnak, ám arra biztosan nem gondoltak, mekkora anyagi és humánerőforrásbeli ráfordítást jelent egy-egy kis csapat számára a mérkőzés.

A tiszafüredi klub hivatalos állásfoglalásban reagált a szövetség döntésére:

„Vasárnap este az MLSZ megtartotta a Mol Magyar Kupa következő fordulójának párosítását. Sokak számára ekkor derült ki, hogy szakítva a hagyományokkal, immár nem élveznek elsőbbséget az alacsonyabb osztályú csapatok, hanem az az együttes lesz a pályaválasztó, amelyet elsőként húztak ki a sorsoláskor. Így fordulhat elő, hogy a megye egyes Mezőörsnek kell a Fáy utcába utaznia a Vasashoz, vagy éppen a Pilisi LK az ETO otthonában, Győrben lép pályára. Miközben Mezőörsön vagy Pilisen minden bizonnyal telt ház előtt fogadták volna a két nagy múltú együttest, az Illovszky-stadionban és az ETO Stadionban keveseket hoz lázba az összecsapás. De ugyanez érvényes a Fradi–Békéscsaba találkozóra is. Békéscsabán borítékolhatóan kitehették volna a megtelt táblát, míg az Üllői úton, ahol hozzászoktak a szurkolók, hogy a Tottenham vagy éppen a Monaco ellen játszanak kedvenceik, a csabaiak elleni mérkőzésre – nem megbántva az NB II-es gárdát – kevésbé kíváncsiak. Csapatunk tavaly örökké emlékezetes kupameccsen, kétezer néző előtt fogadta a Ferencvárost, s most a tavasszal még élvonalban szereplő, vasárnap az Újpestet búcsúztató KTE ellen ismét telt ház lehetett volna. Ehhez képest mi utazunk Kecskemétre...”

Szőke Barnabás, a Mezőörs KSE elnöke osztja a tiszafürediek véleményét, sőt!

„Rengeteg kérdést, ráadásul gondot is felvet nálunk a Vasas elleni meccs – kezdte az elnök. – Miközben természetesen örülünk, hogy két év után újra megmérkőzhetünk a patinás klub csapatával, amellyel szemben akkor csupán tizenegyesekkel maradtunk alul, számos probléma megoldása vár ránk. Ahhoz, hogy a legerősebb kerettel utazzunk, a játékosainknak szabadságot kell kivenniük, hiszen hétköznap dolgoznak, ráadásul nem is lesz elég egy nap, mert ha késői a meccs, hajnalban érünk haza. Hogy pihenten érkezzünk az Illovszky-stadionba, korán kell indulnunk, viszont útközben ebédelni kell, a meccs után visszafelé vacsorázni. A buszbérlés, valamint az útiköltség miatt biztos, hogy az esetleges továbbjutásért járó egymillió forint sem fedezné a költségeket. Nem kellően átgondolt döntést hozott a versenybizottság a korábbi bevált kiírás megváltoztatásával.”

A szintén a vármegyei I. osztályban futballozó pilisiek még bíznak a csodában. Mint azt Lukács Zoltántól, a klub elnökétől megtudtuk, megpróbálják elcserélni a pályaválasztói jogot.

Hogy megoldódik-e a helyzet, egyelőre nem tudni, egy biztos: ez a csodálatos sport azért mégiscsak a szurkolókért van. A Szarvaskend–Ferencváros találkozó például a múlt hétvégén négyezer nézőt vonzott a Vas vármegyei kis csapat pályájára, ugyanez a párosítás az Üllői úton aligha hozta volna lázba a szurkolókat. A Mol Magyar Kupa eddigi három fordulóját augusztusban, szeptemberben egyaránt hétvégén rendezték meg. A következő, októberi körben, amikor már korán sötétedik, hét közben játsszák le a meccseket. Így az a kis klub sem tesz különösebben nagy bevételre szert, amely a sorsolás szeszélye folytán otthon fogad élvonalbeli ellenfelet – például a Martfű, amely a Böde Dániel nevével fémjelzett, címvédő Paksot látja vendégül –, mert a szurkolók nagy része dolgozik, és lehet, hogy nem tud szabadságot kivenni.

Lapunk megkereste az MLSZ sajtóosztályát, arról érdeklődtünk volna, mi indokolta a Magyar Kupa versenykiírásának megváltoztatását – egyelőre nem kaptunk választ az illetékesektől.