NB I: elkészült az első három 2026-os forduló pontos menetrendje, benne az FTC–Újpest derbivel
LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
21. FORDULÓ
Február 6., péntek
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
Február 7., szombat
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Február 8., vasárnap
15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11