Nemzeti Sportrádió

NB I: elkészült az első három 2026-os forduló pontos menetrendje, benne az FTC–Újpest derbivel

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.07. 10:53
null
Az Újpest és az FTC októberi csatája 1–1-re végződött a Megyeri úton (Fotó: Török Attila)
Címkék
labdarúgó NB I versenybizottság MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága szerdán nyilvánosságra hozta az NB I első három 2026-os fordulójának pontos menetrendjét, televíziós csatornakiosztását. A címvédő Ferencváros az első helyen álló ETO FC-vel, a harmadik helyezett Pakssal, valamint ősi riválisával, az Újpesttel is megmérkőzik abban a két hétben. Íme, a program!

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

20. FORDULÓ
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

21. FORDULÓ
Február 6., péntek
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
Február 7., szombat
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Február 8., vasárnap
15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

18

10

5

3

36–17

+19

35

  2. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17

34

  3. Paksi FC

18

9

6

3

39–26

+13

33

  4. Debreceni VSC

18

9

4

5

26–21

+5

31

  5. Puskás Akadémia

18

8

4

6

24–23

+1

28

  6. Kisvárda

18

8

3

7

22–29

–7

27

  7. Zalaegerszegi TE

18

6

6

6

29–26

+3

24

  8. Újpest FC

18

6

4

8

27–32

–5

22

  9. MTK Budapest

18

6

3

9

33–37

–4

21

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6

18

11. Nyíregyháza 

18

3

5

10

19–34

–15

14

12. Kazincbarcika

18

3

2

13

17–38

–21

11

 

 

labdarúgó NB I versenybizottság MLSZ
Legfrissebb hírek

A futballpályán és a klubházban is mozgalmas volt a Loki ősze

Labdarúgó NB I
51 perce

Bobál Dávid: Szomorú voltam, de már erőre kaptam

Labdarúgó NB I
1 órája

Felkészülés: a Nyíregyháza és a Kisvárda is közzétette a Törökországba utazó játékosok névsorát

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:14

Hegyi Krisztián: Izgatottan várom a következő fél évet itthon

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:01

Ukrán támadó a Kazincbarcika első téli érkezője – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.05. 18:42

Két fiatal játékos visszatért Paksra a kozármislenyi kölcsön után

Labdarúgó NB I
2026.01.05. 16:56

Nyeretlenségre veretlenség Felcsúton

Labdarúgó NB I
2026.01.05. 11:55

Hármas győzelmi sorozatok is kellettek a jó kisvárdai szerepléshez

Labdarúgó NB I
2026.01.05. 06:59
Ezek is érdekelhetik