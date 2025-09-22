Reagált az MLSZ: nem volt és nincs is vita a kupalebonyolítás kapcsán

A szövetség leszögezte, a döntést előkészítő folyamat során és annak vitájában minden olyan érv az asztalra került, amely a Nemzeti Sport írásában szerepelt, azaz a csapatokkal, a jogtulajdonos televízióval és a szponzorokkal egyeztetve alapos mérlegelés után született döntés a kupasorozat lebonyolításáról. A versenykiírásról minden érintett időben tájékoztatást kapott, azt valamennyi csapat ismerte és elfogadta a nevezéssel, csakúgy, mint a részvétellel együtt járó jelentős anyagi támogatást.

Az MLSZ felsorolta az új lebonyolítással kapcsolatos érveket, így a jogtulajdonos televízió igényét, amely szerint minél több nézőt elérve, minél több mérkőzésről kíván beszámolni. Az alacsonyabb osztályban szereplő kluboknál sok helyen a létesítmény nem alkalmas tv-közvetítésre, jó néhány helyen még összefoglaló készítésére sem, a megfelelő feltételek megteremtése (az infrastruktúrával, utazással kapcsolatos jelentős anyagi teher) szintén meghaladja a vármegyei osztályban szereplő klub(ok) lehetőségeit. Ugyanakkor a televízión keresztül nagyságrendekkel több nézőhöz jut el egy-egy mérkőzés a közvetítések és az összefoglalók révén, mint amennyi a helyszíni nézők száma lenne.

A kupasorozat eddigi három fordulóját augusztusban, szeptemberben hétvégi napokon rendezték meg. A következő, októberi körben hét közben játszanak a csapatok, így az a kis klub sem tesz szert jelentősebb bevételre, amely a sorsolás következtében otthon fogad élvonalbeli ellenfelet (a szurkolók nagy része dolgozik, előfordulhat, hogy nem tud szabadságot kivenni), ráadásul a felsőbb osztályú csapatok stadionjában lehetőség van a sötétedés utáni vagy éppen az esti mérkőzéskezdésre is.

Az MLSZ egyéb érveket is felsorol (ilyen például a magasabb osztályban szereplő klub stadionjában rendezendő mérkőzés élménye), ám a hangsúlyos indok az, hogy a kupalebonyolítás alapos mérlegelést követő, kellően átgondolt döntés eredménye, amely egységes akarattal született, mondván, minden szereplőt egyetlen cél, a magyar labdarúgás további fejlődése vezérel.