Nemzeti Sportrádió

Reagált az MLSZ: nem volt és nincs is vita a kupalebonyolítás kapcsán

2025.09.22. 08:48
Fotó: Földi Imre
Magyar Kupa Mol Magyar Kupa MLSZ
A 2025. szeptember 18-án megjelent, „Mol Magyar Kupa: méltatlankodnak a kiscsapatok, oda a biztos pályaelőny” című írásra reflektált a Magyar Labdarúgó-szövetség, mondván, a sorozat lebonyolítása kapcsán egységes és átgondolt döntést hoztak a futball szereplői.

A MAGYAR LABDARÚGÁS egyik legnagyobb hagyományú és presztízsű versenysorozata a Mol Magyar Kupa – írta a Nemzeti Sporthoz eljuttatott reagálásában az MLSZ, mégpedig annak apropóján, hogy lapunk múlt csütörtökön megjelent lapszámában a kiscsapatok lebonyolítással kapcsolatos kifogásairól írtunk (a történet sarkalatos részlete, hogy immár sorsolás döntött a pályaválasztásról, nem pedig a bajnoki osztály rangsorolása, azaz a 4. fordulóban, a tizenhat közé jutásért rendezendő párosítások esetében például a vármegyei első osztályban szereplő Pilis az NB I-es ETO vendége lesz a győri stadionban október végén).

A szövetség leszögezte, a döntést előkészítő folyamat során és annak vitájában minden olyan érv az asztalra került, amely a Nemzeti Sport írásában szerepelt, azaz a csapatokkal, a jogtulajdonos televízióval és a szponzorokkal egyeztetve alapos mérlegelés után született döntés a kupasorozat lebonyolításáról. A versenykiírásról minden érintett időben tájékoztatást kapott, azt valamennyi csapat ismerte és elfogadta a nevezéssel, csakúgy, mint a részvétellel együtt járó jelentős anyagi támogatást.

Az MLSZ felsorolta az új lebonyolítással kapcsolatos érveket, így a jogtulajdonos televízió igényét, amely szerint minél több nézőt elérve, minél több mérkőzésről kíván beszámolni. Az alacsonyabb osztályban szereplő kluboknál sok helyen a létesítmény nem alkalmas tv-közvetítésre, jó néhány helyen még összefoglaló készítésére sem, a megfelelő feltételek megteremtése (az infrastruktúrával, utazással kapcsolatos jelentős anyagi teher) szintén meghaladja a vármegyei osztályban szereplő klub(ok) lehetőségeit. Ugyanakkor a televízión keresztül nagyságrendekkel több nézőhöz jut el egy-egy mérkőzés a közvetítések és az összefoglalók révén, mint amennyi a helyszíni nézők száma lenne.

A kupasorozat eddigi három fordulóját augusztusban, szeptemberben hétvégi napokon rendezték meg. A következő, októberi körben hét közben játszanak a csapatok, így az a kis klub sem tesz szert jelentősebb bevételre, amely a sorsolás következtében otthon fogad élvonalbeli ellenfelet (a szurkolók nagy része dolgozik, előfordulhat, hogy nem tud szabadságot kivenni), ráadásul a felsőbb osztályú csapatok stadionjában lehetőség van a sötétedés utáni vagy éppen az esti mérkőzéskezdésre is.

Az MLSZ egyéb érveket is felsorol (ilyen például a magasabb osztályban szereplő klub stadionjában rendezendő mérkőzés élménye), ám a hangsúlyos indok az, hogy a kupalebonyolítás alapos mérlegelést követő, kellően átgondolt döntés eredménye, amely egységes akarattal született, mondván, minden szereplőt egyetlen cél, a magyar labdarúgás további fejlődése vezérel.

 

Magyar Kupa Mol Magyar Kupa MLSZ
