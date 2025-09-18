Vakon a kupában – Somogyi Zsolt jegyzete

Nincs kiemelés – ez a labdarúgó Mol Magyar Kupa következő fordulójának újítása. Híreink szerint a változtatást nagy vita előzte meg a Magyar Labdarúgó-szövetségen (MLSZ) belül is. Ahogyan az lenni szokott: érvek vannak a kiemelés mellett és ellen is, a döntést annak ismeretében kell meghozni, hogy mi a legfontosabb? Jelentős anyagi terhet jelent az M4 Sportnak, hogy közvetíthesse Szarvaskendről a Ferencváros mérkőzését, és van, aki azt mondja: mekkora élmény lett volna a vasi amatőröknek a Groupama Arénában fellépni, életükben – szinte bizonyosan – először és utoljára! Láthattuk a meccset övező hangulatot, az örök élményt, amelyet a bajnok látogatása jelentett a faluban, biztos, hogy a találkozó nem lett, nem lehetett volna ennyire emlékezetes a fővárosban.

Ha már a szarvaskendi játékosok élményét nézzük, ejtsünk szót a ferencvárosi labdarúgókról: nekik egyáltalán nem jelentett volna élményt az a meccs – hazai pályán. Szarvaskenden volt hangulata, testközelből tapasztalták, Budapesttől távol is mennyien és mennyire szeretik őket, és vegyük figyelembe a nézőket: négyezren állták körül a kis sporttelep pályáját, sokan csak akkor láthatják élőben a Ferencvárost, ha házhoz jön, a távolság, az anyagi lehetőségek miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy élőben éljék át a Groupama Aréna hangulatát. Tegyük hozzá, a Ferencváros stadionja a nemzetközi kupameccsekre, az Újpest elleni rangadóra telik meg, a szimpla bajnoki meccseken nagyjából ötven-hatvan százalékos telítettséggel megy, a Szarvaskend vendégjátéka négyezernél kevesebb embert érdekelt volna.

És a többiek?

Meggyőződésem, a Békéscsaba, az Ajka, a Vasas és a Kecskemét továbbjutásában is döntő szerepe volt a hazai pályának, ennyi előny jár az alacsonyabb osztályban szereplőnek, a következő körben a DVTK–Szeged találkozó sokkal érdekesebb, izgalmasabb lenne Szegeden, a Mezőörsnek nagy élmény a Fáy utcában fellépni, de kupameccshangulat a vidéki településen lenne (ahogyan volt is, nem olyan rég, amikor a két csapat összekerült). Sokféle lebonyolítás létezik, más a német, más az angol szisztéma, sok helyen az első körökben előnyt kapnak a kicsik, később vaksorsolás dönt, az olaszoknál a legjobbak csak az utolsó fázisban csatlakoznak – nincs tökéletes megoldás. Az iváncsaiak, a dunaszekcsőiek örök élménye az FTC legyőzése, ez csak otthon sikerülhetett, és Szarvaskenden sem felejtik soha az előző szombatot, a hetekig tartó izgatott készülődést. Az élvonalbeli csapatok alapvetően előnyben vannak, több támogatást kapnak – most a kupában is őket erősíti a változtatás, a vaksorsolás.

