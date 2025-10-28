Skribek Alen: Éreztük, hogy megverhetjük a Fradit

A FORDULÓ MEGLEPETÉSE

– Ragyogóan futballozva gólt szerzett és gólpasszt adott a Ferencváros idegenbeli legyőzése alkalmával: ez volt a legjobb NB I-es mérkőzése?

– Játszottam már jó néhány élvonalbeli meccset, nem tudom, ez volt-e a legjobb, de tény, elég jól ment a játék a Groupama Arénában – mondta lapunknak Skribek Alen, a ZTE 24 éves támadója.

– Meglepetésnek számít a Zalaegerszeg győzelme, árulja el: előzetesen hittek benne, hogy nyerhetnek?

– Bevallom őszintén, a mérkőzés előtt éreztük néhányan, hogy valami különlegeset érhetünk el. Egyébként a lefújást követően poénkodtam a csapattársaimmal, hogy előzőleg négy éve sikerült nyernie a ZTE-nek a Ferencváros otthonában, akkor szintén a csapatot erősítettem, ahogyan most is. Úgy látszik, az Üllői úton én kellek a zalai győzelemhez.

– Jól kezdte az idényt, hamar a csapat legeredményesebb játékosa lett, de némileg érthetetlen módon az FTC elleni meccs előtti három bajnokiból kettőn végig a kispadon ült, egyszer csereként játszott néhány percet.

– Voltam már ilyen szituációban pályafutásom során, tudom kezelni a helyzetet. Azzal a céllal léptem pályára vasárnap, hogy meg akarom mutatni, mire vagyok képes, s vissza tudom verekedni magam a kezdőbe.

– Hátrányba kerültek az FTC otthonában: ekkor hittek a fordításban?

– A mérkőzés elején mindkét együttesnek voltak helyzetei, azt éreztem, hogy biztosan szerzünk gólt. Sajnos hátrányba kerültünk, de pozitívum, hogy még a szünet előtt sikerült kiegyenlítenünk, ami lökést adott a folytatásra. A második félidőben is alakítottunk ki lehetőségeket, s végül egy szép támadás végén megszereztük a győztes gólt. Egyébként játszottam már jó néhány mérkőzést a Ferencváros ellen, de ezúttal nem éreztem benne az átütőerőt, s azt, hogy a vezetésünk után benne van fordítás lehetősége.

A bajnokverő zalaegerszegi együttes két főszereplője: José Calderón (balra) és Skribek Alen (Fotó: Árvai Károly)

– A gólja előtt nagyszerűen játszott össze Kiss Bencével, Joao Victorral és Maxsuell-lel: hogyan emlékszik vissza rá?

– Edzésen sokat gyakoroljuk a rövid passzos játékot, örülök, ha meccsen ez visszaköszön. Szeretem ezt a fajta futballt, tény, sok csapattársam mellett a brazilokkal is lehet ezt művelni. A gólom? Kiss Bencével passzolgattunk, majd előbb Joao Victorral, utána Maxsuell-lel kényszerítőztem, sikerült bejutnom a tizenhatoson belülre, majd jobb külsővel lőttem a kapu jobb alsó sarkába. Sokat gyakorlom ezt a fajta lövést, örülök, hogy ezúttal így tudtam gólt szerezni. Ami a gólpasszomat illeti, habár nem láttam, éreztem, hogy a másik oldalon érkezik José Calderón, így vakon lőttem oda hozzá a labdát. A spanyol játékos szépen oldotta meg, nagyon tetszett a gólja.

– Tizedszer játszott az FTC ellen, s először talált a kapujába.

– Nem tagadom, jó érzés gólt szerezni a Groupama Arénában, de a legfontosabb a csapat győzelme. Négy gólom van már, szeretnék segíteni a Zalaegerszegnek, a célom az, hogy legalább tízet szerezzek a bajnokságban. A gólpasszokat tekintve nincs konkrét számom, abból jöhet bármennyi, de minél többet szeretnék.

– Lement az első kör az NB I-ben, tíz pontot szerezve a tizedik helyen áll a ZTE. Gyanítom, nem elégedettek…

– Nem hát. A játékunk képe alapján jóval több pontot kellett volna szereznünk. Remélem, ez a győzelem lendületet ad nekünk a folytatásra.

– Ha már folytatás: csütörtökön korábbi csapatát, a Budafokot fogadják a kupában, majd vasárnap Debrecenben játszanak az NB I-ben.

– Nem kérdés, tovább kell jutnunk a kupában, egyáltalán nem vehetjük félvállról a csütörtöki meccset. Vannak olyanok, akikkel együtt játszottam Budafokon, ilyen szempontból különleges lesz számomra a mérkőzés, s annyit megígérek, ha gólt szerzek, nem ünneplem meg. Ami a hétvégi bajnoki meccset illeti, a DVSC nagyszerű formában van, de ha a Groupama Arénában nyerni tudtunk, miért ne sikerülhetne a Nagyerdei Stadionban is?

4776 AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

4559 A 11. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Október 25., szombat

Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1

Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1

Október 26., vasárnap

Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2

Debreceni VSC–Újpest FC 5–2

Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 1–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20 2. Kisvárda 10 6 1 3 12–15 –3 19 3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19 4. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 5. Ferencváros 10 4 4 2 20–11 +9 16 6. ETO FC 10 4 4 2 21–14 +7 16 7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10 10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10 11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10 12. Nyíregyháza 11 2 3 6 14–24 –10 9

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.