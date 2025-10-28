Nemzeti Sportrádió

Skribek Alen: Éreztük, hogy megverhetjük a Fradit

2025.10.28. 12:40
Ha Skribek Alen nem tudott kinek passzolni, megoldotta egyedül a helyzetet (Fotó: Szabó Miklós)
A legutóbbi NB I-es fordulót a tabella utolsó helyezettjeként váró ZTE FC meglepetésre, de teljesen megérdemelten nyert 2–1-re vasárnap a Groupama Arénában. A zalaiak egyik legjobbja a gólt szerző és gólpasszt adó Skribek Alen volt.  

A FORDULÓ MEGLEPETÉSE 

– Ragyogóan futballozva gólt szerzett és gólpasszt adott a Ferencváros idegenbeli legyőzése alkalmával: ez volt a legjobb NB I-es mérkőzése?     
– Játszottam már jó néhány élvonalbeli meccset, nem tudom, ez volt-e a legjobb, de tény, elég jól ment a játék a Groupama Arénában – mondta lapunknak Skribek Alen, a ZTE 24 éves támadója.

– Meglepetésnek számít a Zalaegerszeg győzelme, árulja el: előzetesen hittek benne, hogy nyerhetnek?    
– Bevallom őszintén, a mérkőzés előtt éreztük néhányan, hogy valami különlegeset érhetünk el. Egyébként a lefújást követően poénkodtam a csapattársaimmal, hogy előzőleg négy éve sikerült nyernie a ZTE-nek a Ferencváros otthonában, akkor szintén a csapatot erősítettem, ahogyan most is. Úgy látszik, az Üllői úton én kellek a zalai győzelemhez.

– Jól kezdte az idényt, hamar a csapat legeredményesebb játékosa lett, de némileg érthetetlen módon az FTC elleni meccs előtti három bajnokiból kettőn végig a kispadon ült, egyszer csereként játszott néhány percet.    
– Voltam már ilyen szituációban pályafutásom során, tudom kezelni a helyzetet. Azzal a céllal léptem pályára vasárnap, hogy meg akarom mutatni, mire vagyok képes, s vissza tudom verekedni magam a kezdőbe.

– Hátrányba kerültek az FTC otthonában: ekkor hittek a fordításban?     
– A mérkőzés elején mindkét együttesnek voltak helyzetei, azt éreztem, hogy biztosan szerzünk gólt. Sajnos hátrányba kerültünk, de pozitívum, hogy még a szünet előtt sikerült kiegyenlítenünk, ami lökést adott a folytatásra. A második félidőben is alakítottunk ki lehetőségeket, s végül egy szép támadás végén megszereztük a győztes gólt. Egyébként játszottam már jó néhány mérkőzést a Ferencváros ellen, de ezúttal nem éreztem benne az átütőerőt, s azt, hogy a vezetésünk után benne van fordítás lehetősége.

A bajnokverő zalaegerszegi együttes két főszereplője: José Calderón (balra) és Skribek Alen (Fotó: Árvai Károly)

– A gólja előtt nagyszerűen játszott össze Kiss Bencével, Joao Victorral és Maxsuell-lel: hogyan emlékszik vissza rá?     
– Edzésen sokat gyakoroljuk a rövid passzos játékot, örülök, ha meccsen ez visszaköszön. Szeretem ezt a fajta futballt, tény, sok csapattársam mellett a brazilokkal is lehet ezt művelni. A gólom? Kiss Bencével passzolgattunk, majd előbb Joao Victorral, utána Maxsuell-lel kényszerítőztem, sikerült bejutnom a tizenhatoson belülre, majd jobb külsővel lőttem a kapu jobb alsó sarkába. Sokat gyakorlom ezt a fajta lövést, örülök, hogy ezúttal így tudtam gólt szerezni. Ami a gólpasszomat illeti, habár nem láttam, éreztem, hogy a másik oldalon érkezik José Calderón, így vakon lőttem oda hozzá a labdát. A spanyol játékos szépen oldotta meg, nagyon tetszett a gólja. 

– Tizedszer játszott az FTC ellen, s először talált a kapujába.    
– Nem tagadom, jó érzés gólt szerezni a Groupama Arénában, de a legfontosabb a csapat győzelme. Négy gólom van már, szeretnék segíteni a Zalaegerszegnek, a célom az, hogy legalább tízet szerezzek a bajnokságban. A gólpasszokat tekintve nincs konkrét számom, abból jöhet bármennyi, de minél többet szeretnék.

– Lement az első kör az NB I-ben, tíz pontot szerezve a tizedik helyen áll a ZTE. Gyanítom, nem elégedettek…     
– Nem hát. A játékunk képe alapján jóval több pontot kellett volna szereznünk. Remélem, ez a győzelem lendületet ad nekünk a folytatásra.

– Ha már folytatás: csütörtökön korábbi csapatát, a Budafokot fogadják a kupában, majd vasárnap Debrecenben játszanak az NB I-ben.     
– Nem kérdés, tovább kell jutnunk a kupában, egyáltalán nem vehetjük félvállról a csütörtöki meccset. Vannak olyanok, akikkel együtt játszottam Budafokon, ilyen szempontból különleges lesz számomra a mérkőzés, s annyit megígérek, ha gólt szerzek, nem ünneplem meg. Ami a hétvégi bajnoki meccset illeti, a DVSC nagyszerű formában van, de ha a Groupama Arénában nyerni tudtunk, miért ne sikerülhetne a Nagyerdei Stadionban is?

4776 AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA
4559 A 11. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1
Október 26., vasárnap
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2
Debreceni VSC–Újpest FC 5–2
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 1–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Paksi FC

11

5

5

1

26–17

+9 

20 

  2. Kisvárda

10

6

1

3

12–15

–3 

19 

  3. Debreceni VSC

11

5

4

2

18–14

+4 

19 

  4. MTK Budapest

11

5

2

4

24–18

+6 

17 

  5. Ferencváros

10

4

4

2

20–11

+9 

16 

  6. ETO FC 

10

4

4

2

21–14

+7 

16 

  7. Puskás Akadémia

11

4

3

4

14–16

–2 

15 

  8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6 

11 

  9. Kazincbarcika

10

3

1

6

10–19

–9 

10 

10. Zalaegerszegi TE

11

2

4

5

18–20

–2 

10 

11. Újpest FC

11

2

4

5

15–18

–3 

10 

12. Nyíregyháza 

11

2

3

6

14–24

–10 

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.

 

Ezek is érdekelhetik