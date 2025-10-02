Nemzeti Sportrádió

Magyar Kupa: elkészült a 4. forduló programja, négy meccs a képernyőn

2025.10.02. 10:27
A trófea (Fotó: Szabó Miklós)
A Magyar Labdarúgó-szövetség Versenybizottsága elkészítette a Magyar Kupa 4. fordulójának pontos menetrendjét.

Az MLSZ szerkesztőségünkhöz eljuttatott dokumentumából az is kiderült, hogy négy mérkőzést tűz a műsorára október végén az M4 Sport, egyet kedden, kettőt szerdán és megint egyet csütörtökön.

MOL MAGYAR KUPA
A 4. FORDULÓ PROGRAMJA
OKTÓBER 28., KEDD
20.00: Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) (Tv: M4 Sport)
OKTÓBER 29., SZERDA
12.30: Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
12.30: Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
12.30: Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)
12.30: Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
12.30: Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.) (Tv: M4 Sport)
17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
18.00: ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)
20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport)
20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 
OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK
12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)

