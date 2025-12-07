Továbbra is az M4 Sport közvetíti az F1-et Magyarországon
Az M4 Sport további két évre, 2027 végéig megtartja a Formula–1 magyarországi közvetítési jogait. A frissen megkötött megállapodás értelmében az MTVA sportcsatornája továbbra is élőben, előfizetési díj nélkül sugározza majd a futamokat, időmérőket és szabadedzéseket, valamint az F2-es és F3-as sorozatok versenyeit is.
Az új szerződést Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója és Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója írta alá Abu-Dzabiban. Gyulay szerint az F1 népszerűsége folyamatosan nő, az M4 Sport pedig évek óta magas színvonalon szolgálja ki a szurkolókat.
Papp kiemelte: az idén már több mint 3.6 millió magyar nézett bele legalább egy közvetítésbe, a futamok pedig stabilan erős nézettséget hoznak.
A 2026-os évad március 6-án rajtol Ausztráliában, az M4 Sport pedig már a bahreini tesztekről is élőben jelentkezik.
