Továbbra is az M4 Sport közvetíti az F1-et Magyarországon

Az új szerződést Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója és Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója írta alá Abu-Dzabiban. Gyulay szerint az F1 népszerűsége folyamatosan nő, az M4 Sport pedig évek óta magas színvonalon szolgálja ki a szurkolókat.

Papp kiemelte: az idén már több mint 3.6 millió magyar nézett bele legalább egy közvetítésbe, a futamok pedig stabilan erős nézettséget hoznak.

A 2026-os évad március 6-án rajtol Ausztráliában, az M4 Sport pedig már a bahreini tesztekről is élőben jelentkezik.