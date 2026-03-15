Kézilabda: újra együtt a korosztályos fiúválogatottak

Január első felében tartották az első összetartásukat a magyar korosztályos fiú kézilabda-válogatottak, amelyek közül a juniorok (2006-os és 2007-es születésűek) és az ifjúságiak (2008-2009) is

Európa-bajnokságra készülnek.

A serdülők (2010-2011) sem pihentek az elmúlt hónapokban, az pedig az összes csapatról elmondható, hogy a jelenlegi az első éve az adott kategóriában, ugyanis tavaly nyár végén történt a korosztályváltás.

Az ifjúsági válogatott tavaly ősszel a franciaországi Tiby-kupán Forrás: tiby-handball.com/MKSZ

A válogatottak vasárnap este újra edzőtáborba vonulnak, hogy tréningekkel és felkészülési meccsekkel élesítsenek a nyári időszakra. A Sótonyi László szövetségi edző vezette juniorok Inárcson készülnek, majd

csütörtök reggel indulnak el Portugáliába, ahol a hazai csapattal játszanak két mérkőzést.

Az ifjúságiakkal a Gulyás István irányította stáb dolgozik, Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián a lengyel csapatot fogadják a fiatalok; pénteken és szombaton esedékes a két összecsapás. A serdülők A-kerete Szabó Leventével Lipóton készül, majd Szlovákiába utazik Három Nemzet-tornára, ahol a házigazdák mellett a szlovénokkal is összeméri az erejét. Az egy kivétellel 2010-esek alkotta keret mellett a 2011-esekből álló B-csapat is edzőtáborban vesz részt, Budapesten.

(Kiemelt képünkön: a serdülő fiúválogatott Forrás: MKSZ)