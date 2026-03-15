Kézilabda: újra együtt a korosztályos fiúválogatottak

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.03.15. 16:02
Idei második összetartása kezdődik a junior, az ifjúsági és a serdülő fiú kézilabda-válogatottnak.

Január első felében tartották az első összetartásukat a magyar korosztályos fiú kézilabda-válogatottak, amelyek közül a juniorok (2006-os és 2007-es születésűek) és az ifjúságiak (2008-2009) is

Európa-bajnokságra készülnek.

A serdülők (2010-2011) sem pihentek az elmúlt hónapokban, az pedig az összes csapatról elmondható, hogy a jelenlegi az első éve az adott kategóriában, ugyanis tavaly nyár végén történt a korosztályváltás.

A válogatottak vasárnap este újra edzőtáborba vonulnak

A válogatottak vasárnap este újra edzőtáborba vonulnak, hogy tréningekkel és felkészülési meccsekkel élesítsenek a nyári időszakra. A Sótonyi László szövetségi edző vezette juniorok Inárcson készülnek, majd

csütörtök reggel indulnak el Portugáliába, ahol a hazai csapattal játszanak két mérkőzést. 

Az ifjúságiakkal a Gulyás István irányította stáb dolgozik, Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián a lengyel csapatot fogadják a fiatalok; pénteken és szombaton esedékes a két összecsapás. A serdülők A-kerete Szabó Leventével Lipóton készül, majd Szlovákiába utazik Három Nemzet-tornára, ahol a házigazdák mellett a szlovénokkal is összeméri az erejét. Az egy kivétellel 2010-esek alkotta keret mellett a 2011-esekből álló B-csapat is edzőtáborban vesz részt, Budapesten.

(Kiemelt képünkön: a serdülő fiúválogatott Forrás: MKSZ)

kezilabda utánótlássport utánpótlás
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Jégkorong: a bronzért játszik az Újpest az U20-as osztrák rájátszásban

Utánpótlássport
1 órája

Kosárlabda: két szoros vereség az U18-as lányoktól Hollandia ellen

Utánpótlássport
Tegnap, 16:24

Ökölvívás: összesen két győzelem jutott a magyar ifistáknak Bangkokban

Utánpótlássport
Tegnap, 15:35

Autó-motor: Molnár és Varga is jó úton a királykategória felé

Utánpótlássport
Tegnap, 11:48

Birkózás: Szenttamási Róza bronzérmes az U23-as Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2026.03.13. 18:58

Búr Zsolt: Meg kellett tanulnom nevelőedzőként gondolkodni

Utánpótlássport
2026.03.13. 18:12

Jégkorong: Szivák Gergő is főszerepet vállalt a BJA ob I-es sikerében

Utánpótlássport
2026.03.13. 15:38

Jégkorong: bejutott a döntőbe az Újpest az U18-as osztrák rájátszásban

Utánpótlássport
2026.03.13. 13:39
Ezek is érdekelhetik