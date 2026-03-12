Dmitrijeva 12 gólt dobott, az FTC kiütötte az Esztergomot a Magyar Kupából

Az első félidőben az Esztergom sokáig tartotta a lépést és többször vezetett is, ám a félidő vége felé a címvédő FTC elhúzott három góllal. A zöld-fehéreknél Darja Dmitrijeva nagyszerűen játszott, az első 30 perc során nyolc gólt dobott. Az orosz klasszis némileg visszavett a tempóból a második félidőben, de így is eljutott 12 találatig. Simon Petra is szórta a gólokat, összesen tízet termelt. Böde-Bíró Blanka parádézott a kapuban, pontosan ötvenszázalékos hatékonysággal védett. Az Esztergomban Horváth Fanni és Faragó Lea voltak a legjobbak, mindketten hat gólt dobtak.

A Magyar Kupa négyes döntőjét május 2-án és 3-án rendezik Tatabányán, az elődöntő párosítását hétfőn sorsolják ki az M4 Sport stúdiójában.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom 37–28 (19–16)

Ld: Dmitrijeva 12, Simon P. 10, ill. Horváth F., Faragó Lea 6-6

Szerdán játszották

MTK Budapest (NB I/B)–Győri Audi ETO KC 26–44 (10–19)

Ld: Bucsi, Lancz 4-4, ill. Housheer 8, Hovden 7, Kristiansen 5

DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE 34–20 (18–9)

Ld: Sercien-Ugolin 7, Vámos M. 4, ill. Kovalcsik 5, Mérai 4

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE 32–28 (16–14)

Ld: Falusi-Udvardi 9, Kukely 5, ill. Afentaler 13, Csíkos L. 7