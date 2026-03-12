Nemzeti Sportrádió

Dmitrijeva 12 gólt dobott, az FTC kiütötte az Esztergomot a Magyar Kupából

2026.03.12. 19:49
Darja Dmitrijevát nem tudták feltartóztatni az esztergomiak (Fotó: Czinege Melinda)
Magyar Kupa Esztergom FTC
A női kézilabda Magyar Kupa negyeddöntőjében az FTC-Rail Cargo Hungaria 37–28-re legyőzte a Mol Esztergomot, és ezzel negyedik csapatként bejutott az elődöntőbe.

 

Az első félidőben az Esztergom sokáig tartotta a lépést és többször vezetett is, ám a félidő vége felé a címvédő FTC elhúzott három góllal. A zöld-fehéreknél Darja Dmitrijeva nagyszerűen játszott, az első 30 perc során nyolc gólt dobott. Az orosz klasszis némileg visszavett a tempóból a második félidőben, de így is eljutott 12 találatig. Simon Petra is szórta a gólokat, összesen tízet termelt. Böde-Bíró Blanka parádézott a kapuban, pontosan ötvenszázalékos hatékonysággal védett. Az Esztergomban Horváth Fanni és Faragó Lea voltak a legjobbak, mindketten hat gólt dobtak.

A Magyar Kupa négyes döntőjét május 2-án és 3-án rendezik Tatabányán, az elődöntő párosítását hétfőn sorsolják ki az M4 Sport stúdiójában.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom 37–28 (19–16)
Ld: Dmitrijeva 12, Simon P. 10, ill. Horváth F., Faragó Lea 6-6

Szerdán játszották
MTK Budapest (NB I/B)Győri Audi ETO KC 26–44 (10–19)
Ld: Bucsi, Lancz 4-4, ill. Housheer 8, Hovden 7, Kristiansen 5
DVSC SchaefflerKisvárda Master Good SE 34–20 (18–9)
Ld: Sercien-Ugolin 7, Vámos M. 4, ill. Kovalcsik 5, Mérai 4
Motherson Mosonmagyaróvári KCVáci NKSE 32–28 (16–14)
Ld: Falusi-Udvardi 9, Kukely 5, ill. Afentaler 13, Csíkos L. 7

 

