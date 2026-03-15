MotoGP: novemberre halasztották a Katari Nagydíjat

Az iráni háborúval kapcsolatos biztonsági aggályok miatt novemberre halasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság Katari Nagydíját.
A sorozat szervezői vasárnap közölték, hogy az eredetileg április 10–12-re kiírt futamra csak a november 8-i hétvégén kerül sor.
A vb thaiföldi nyitóversenyét a királykategóriában az Apriliával induló olasz Marco Bezzecchi nyerte meg. A következő viadalt jövő hétvégén rendezik Brazíliában.
