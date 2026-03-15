Nem sikerült megegyezni, elmarad a Finalissima – hivatalos

A közel-keleti helyzet eszkalálódása után röviddel az európai sportági szövetség (UEFA) úgy foglalt állást: nem gondolkodik abban, hogy más helyszínen bonyolítsa le a spanyolok és az argentinok közötti idei Finalissimát, egyúttal azt ígérte, hogy a márciusi 27-re, Katarba kiírt összecsapás sorsáról e hét végéig döntés születik.

Az európai és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos összecsapásának sorsa azután vált kérdésessé, hogy a katari szövetség bizonytalan időre felfüggesztette a labdarúgó-események lebonyolítását, miután Irán – az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul – számos térségbeli ország, illetve környékbeli amerikai támaszpont ellen intézett rakétatámadásokat. A katariak azt is közölték, hogy a Finalissimát illetően a végső döntést a két érintett kontinentális szövetség hozza meg.

Az UEFA végül vasárnap a hivatalos honlapján közölte: nem sikerült a két nemzeti szövetséggel megállapodni a mérkőzés új időpontjában és helyszínében, ezért idén nem rendezik meg.

Mint az európai szövetség írja, rengeteget tárgyaltak az elmúlt napokban-hetekben a katari hatóságokkal a meccs megtartásáról, ahogy a két résztvevő válogatott szövetségével is, de minden erőfeszítés ellenére be kellett látniuk, nem képesek mindenkinek egyformán megfelelő megoldást találni, ezért nem rendezik meg az összecsapást.

Elsőként azt javasolta az UEFA, hogy az eredeti időpontban legyen a találkozó Madridban, ám ezt az argentinok nem fogadták el, a spanyoloknak meg az a javaslat nem tetszett, hogy két meccs döntsön. Eszerint az első felvonást az eredeti időpontban rendezték volna a madridi Bernabéuban, a másodikat pedig valamikor a 2028-as Eb és Copa América előtti válogatott szünetben játszották volna.

Harmadik lehetőségként az eredeti időpont mellett egy semleges európai helyszín jött még szóba az UEFA részéről, de ez sem felelt meg a dél-amerikaiaknak, akik ellenajánlatként feldobták a lehetőségét egy, a nyári világbajnokság előtti dátumnak, erre viszont a spanyolok mondtak nemet, mondván, már kész a vb-felkészülési programjuk és nincs szabad időpontjuk a torna előtt.

Ezek után az UEFA számára nem maradt más, mint a Finalissima törlésének bejelentése.