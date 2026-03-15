Halász Bence ezüstérmes a dobó Európa-kupán

A világ idei legjobb eredménye kellett hozzá, hogy Halász Bence ne nyerje meg negyedszer is a dobó Európa-kupát. Az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes, háromszoros vb-bronzérmes kalapácsvető, ahogyan az elmúlt egy évben szinte mindig, vasárnap is 80 méter fölé jutott Nicosiában.

A másodikra elért 80.31 méteres dobásával nem tudta átvenni a vezetést a meglepetésre 80.69-cel nyitó Volodymyr Myslyvcuktól. A cseh rivális ezzel rögtön a 2026-os ranglista élére állt, eredménye alig három centivel volt nagyobb Halász két héttel ezelőtt Nyíregyházán elértjénél. Mivel később már egyikük sem tudott javítani, ezért a végeredmény nagyon hamar kialakult. Halász sorozata stabil volt, a négy érvényes kísérletének a szórása egy méteren belül volt, Dobó SE-s csapattársa, Varga Donát 74.28-cal a 10. helyen zárt.

Összesen 16 magyar atléta vett részt a dobó Ek-n, az U23-as korosztály nagyon szépen kitett magáért. Szabados Ármin megnyerte a kalapácsvetést (74.45 m), Kövér Fanni ezüstérmes lett gerelyhajításban (50.31 m), Dobó Zsombor diszkoszvetésben szerzett bronzérmet (55.33 m), Csatári Jázmin pedig 66.89 méteres egyéni csúccsal a 4. lett kalapácsvetésben.

Szombaton a felnőttek között pályafutása harmadik legjobb produkciójával, a 16.89 méteres harmadik kísérletével ötödik lett súlylökésben Beregszászi Renáta; 54.85-ös legjobb dobásával a hetedik helyen végzett gerelyhajításban Bogdán Annabella; 58.26-tal a 15. pozícióban zárt diszkoszvetésben Szikszai Róbert; a hölgyek kalapácsvetésében pedig Németh Zsanett 64.91-gyel 16., Gyurátz Réka 63.04-gyel 19. helyezést ért el. Az U23-asok mezőnyében Baukó Petra 48.91-gyel tizedik lett diszkoszvetésben, míg Kovács Kristóf 15.37-tel a 15. helyen fejezte be összesítésben a súlylökést.

Vasárnap a felnőttek versenyében Kerekes Dóra összesítésben a 13. lett diszkoszvetésben (52.77 m), a súlylökő Fekete István 17.42-vel a 14. helyet szerezte meg, az U23-asok között Magyar Szabolcs tizenegyedikként zárt (65.20 m).

A ciprusi dobópálya mellett az európai nagyvárosok utcáin is zajlott az élet a hétvégén. Vindics-Tóth Lili Anna 1:10:44-es egyéni csúccsal a 4. lett a hágai félmaratonin, eddigi legjobbján 59 másodpercet javítva. Több mint emlékezetesre sikerült Fotyen Tesfay bemutatkozása a maratoni távon, a 28 éves etióp 2:10:51-es idővel győzött Barcelonában, amivel a nők között minden idők második legjobb eredményét érte el.