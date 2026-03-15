Isaac Del Toro szerezte meg a háromágú szigonyt a Tirrenón

Szombaton szakaszt nyert, ezzel gyakorlatilag borítékolta, hogy vasárnap a hetedik, várható mezőnyhajrával eldőlő szakasz végén az összetett első helyét ünnepelheti Isaac Del Toro – és ez pontosan így is történt. A mexikói fiatal megkapta a versenyt jelképező háromágú szigonyt, amit a Clasica Jaén gigászi olajbogyójával és a Párizs–Roubaix óriási kockakövével egy polcra tehetjük a sportág legfurább trófeái közé.

Az UAE ifjú tehetsége 42 másodperces előnnyel várta az utolsó, Civitanova Marche és San Benedetto del Tronto közötti szakaszt a két tenger között zajló Tirreno–Adriatico körversenyen. Az utolsó szakasz zűrzavaros sprintben dőlt el, amelyet a Lidl-Trek olasz kerékpárosa, Jonathan Milan nyert meg. Valter Attila – ahogy az egész héten – ezúttal is sokat dolgozott csapatáért, a főmezőnnyel együtt, a 90. helyen ért célba; a magyar kerékpáros az utolsó etapon négy helyet javított összetettben, és a 68. helyen zárt.

Del Toro összetettbeli győzelme nem forgott veszélyben, még annak ellenére sem, hogy a sprintben egy bukás feltartotta. A „Kisbika” becenevű bringásnak ez pályafutása második összetett world tour sikere.

61. TIRRENO–ADRIATICO

7. SZAKASZ (Civitanova Marche–San Benedetto del Tronto, 142 km)

1. Jonathan Milan (olasz, Lidl-Trek) 3:04:54 óra

2. Welsford (ausztrál, Ineos) azonos idővel

3. Rex (belga, Soudal Quick-Step) a. i.

…90. Valter Attila (Bahrain-Victorious) a. i.

AZ ÖSSZETETT VÉGEREDMÉNYE

1. (kék trikóban) Isaac Del Toro (mexikói, UAE) 28:02:14 óra

2. Jorgenson (amerikai, Visma) 40 másodperc hátrány

3. Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 42 mp h.

…68. Valter 46:00 perc h.