Az NB II-es Honvéd Gyurcsó góljával legyőzte a DVTK-t, és bejutott a legjobb négy közé a Magyar Kupában!

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

BUDAPEST HONVÉD FC (NB II)–DIÓSGYŐRI VTK 1–0 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 3934 néző. Vezette: Csonka Bence (Bornemissza Norbert, Aradi József)

HONVÉD: Dúzs – Szabó A., Baki, Csontos D. – Pauljevics (Csonka B., 79.), Szamosi Á., Pekár I. (Kállai K., 69.), Hangya – Gyurcsó (Kántor K., 79.), Pinte P. (Varga K., 86.), Medgyes Z. (Zuigeber, 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

DVTK: Megyeri G. – Szakos, Bárdos, Tamás M., Bokros – Holdampf (Bényei Á., 81.), A. Keita (Esiti, 69.) – Sajbán M. (Babos B., 75.), Roguljic (Ambrose, 75.), Pető M. (Varga Z., 69.) – Colley. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics

Gólszerző: Gyurcsó (64.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Nagyon büszke vagyok, mindenki kitette a szívét-lelkét a pályára. Jobban örültem volna, ha már az első félidőben sikerül gólt szerezni. Jó iramú meccset játszottunk, különösen az első félidő volt az, a másodikban már inkább taktikus játék zajlott.

Vladimir Radenkovics: – A lefújás után az öltözőben megkérdeztem a játékosoktól: miként lehet, hogy az ellenfél jobban akarja a győzelmet? Erre kell megtalálnunk a választ. Ez nemcsak ennek a napnak volt a problémája, korábban is jártunk már hasonló cipőben. A továbbjutás pozitív energiát adott volna a bajnokságra, a kieséssel éppen az ellenkezője valósult meg.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem mostanában találkozott egymással a Bp. Honvéd és a DVTK – majdnem napra pontosan öt éve, 2021. március 13-án nem született gól a diósgyőri bajnokin. Azon meccs jegyzőkönyvét olvasva mindössze két (!) játékost találunk, aki ma is a klubját erősíti, mégpedig két kispestit, Tomás Tujvelt és Kesztyűs Barnát – az más kérdés, hogy a kapus már lassan hét éve a Honvéd oszlopos tagja, míg a középpályás azóta megfordult Pakson, Pécsett és Nyíregyházán is… „Természetesen” a két vezetőedző sem ugyanaz, kispesti oldalon már nem Horváth Ferenc, hanem Feczkó Tamás, míg a diósgyőri padon nem Zoran Zekic, hanem Vladimir Radenkovics ül.

Pontosabban áll, ugyanis mindkét szakember a kispad előtt dirigált – az első percekben egyértelműen az NB II listavezetője irányított, a DVTK védekezésre kényszerült. Úgy tűnt, a Honvéd élesebb, nagyobb elánnal kezdett, de ez igazán nagy helyzetekben nem mutatkozott meg. A diósgyőri Lamin Colley pedig ahelyett, hogy futballozott volna (a 32 éves gambiai ahhoz ért igazán), inkább egy szöglet kiharcolása után teljesen feleslegesen hergelte a kispesti közönséget – hogy milyen válasz érkezett, inkább nem idéznénk… A hangulat remek és parázs volt, amilyennek lennie kell egy kupanegyeddöntőn – nagy kár, hogy a tüntető diósgyőri drukkerek ezúttal sem érkeztek szervezett formában, mindössze ötvenen-hatvanan ültek a vendégszektorban.