30 ezer futót várnak a következő hétvégén a Margitszigetre

A 41. Telekom Vivicitta a Budapest Sportiroda (BSI) kétnapos futófesztiválja az ország második legnagyobb szabadidősport-eseménye, és egyben a tavasz legnagyobb futóünnepe.

1986 óta hagyomány, hogy a hazai versenyszezon ezzel a rendezvénnyel indul, amely idén a hatalmas érdeklődéshez igazodva még tágasabb, önálló rajt- és célterülettel várja a résztvevőket. Az indulók a tavaszindító mozgás öröme mellett egy különleges, Telekom által biztosított mesterséges intelligencia megoldást is élvezhetnek: a célba érkezést követően mindenki egy személyre szabott, Gundel Takács Gáborral készített célvideóval ünnepelheti meg a teljesítményét.

A tavasz beköszönte a magyar futótársadalom számára négy évtized óta egyet jelent a Telekom Vivicittával. Az ország legnagyobb tavaszi futóünnepe idén is profi és amatőr sportolók, valamint családok tízezreit vonzza a Margitszigetre. A Telekom Vivicittá a tavasz legnagyobb, egyben Magyarország második legnagyobb szabadidősport-ünnepe. A szervezők tájékoztatásából kiderül, hogy az előzetes nevezési adatok alapján március 21-22-én a tavalyi évhez hasonló fesztiválhangulat várható: a futók 30 ezres mezőnye mellett a kísérőkkel és érdeklődőkkel együtt akár 50 ezer ember is kilátogathat két nap alatt a Margitszigetre. A rendezvény ráadásul nemcsak a hazai szabadidősportolókat mozgatja meg, hanem a nemzetközi futóközösséget is: a regisztrációk alapján idén is több mint 100 országból érkeznek résztvevők a magyar fővárosba.

A várt óriási mezőnyhöz igazodva az esemény idén térbeli elrendezésében is megújul: a gördülékenyebb lebonyolítás és a futók kényelme érdekében a Margitszigeten belül önálló rajt- és célterületet alakítanak ki a szervezők.

„A Telekom Vivicittá sokkal több egy hagyományos futóversenynél: ez a tavasz és a mozgás igazi ünnepe – nyilatkozta az esemény kapcsán Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője. – Amikor több tízezer ember egyszerre mozdul meg a Margitszigeten, és együtt futnak át a Duna hídjain, az olyan leírhatatlan, felszabadító élményt ad, amit egész évre magukkal visznek a résztvevők. Számunkra az a legfontosabb, hogy a legkisebbektől a legtapasztaltabb profikig mindenki megtapasztalja ezt a különleges közösségi energiát, és életre szóló emlékekkel érjen célba.”

„A digitális technológiák és az okoseszközök ma már számtalan módon segítenek minket a tudatosabb és egészségesebb életmód kialakításában és fenntartásában – mondta el Pereszlényi Zoltán, a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. – Gyors és stabil vezetékes- és mobilhálózatunk megbízhatóan biztosítja ezeknek az eszközöknek és technológiáknak a működését, amelyek sokszor adhatnak ösztönzést egy újabb mérföldkő eléréséhez, legyen ez az egészséges étrend vagy épp egy futóversenyre készülés.”

A Telekom 5G hálózatán futó Campus Network szolgáltatásának segítségével a teljes hétvége történései idén először online is követhetőek lesznek a Telekom Live YouTube-csatornáján, exkluzív bejelentkezésekkel és háttérműsorokkal.

A Telekom Vivicittá minden távja egy városnéző futás, amely érinti a Duna feletti hidakat, és páratlan kilátást nyújt a Budai Várra, valamint a Parlamentre.

Szombaton a rövidebb távoké (például a 7 kilométeres Midicittáé) és a fesztiválfutamoké a főszerep, ami ideális választás a kevésbé tapasztalt futók és a családok számára.

Vasárnap a hosszabb távokra helyeződik a hangsúly: elsőként a félmaratoni (21.1 km) táv résztvevői rajtolnak egyéniben vagy váltóban, amit délután a 10 kilométeres futam követ.

A sportélmény mellett a jótékonyság is hagyományosan kiemelt szerepet kap a fesztiválon, ahol a futók idén is több jó ügyet támogathatnak. Ezek egyike a vasárnap megrendezésre kerülő exkluzív, Szoboszlai Futam: a 11.7 kilométer hosszú, limitált létszámmal induló távon összesen 300 fő állhat rajthoz. A résztvevők egyedi tervezésű pólót kapnak, nevezési díjuk egy részével pedig a SUHANJ! Alapítvány munkáját támogatják. A telekomos dolgozók nevezéseiből befolyt összeget – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is teljes egészében szintén a fogyatékossággal élők sportolását segítő alapítvány kapja, amelyet a Telekom további 3 millió forinttal egészít ki.