„Mondtam, hogy szeretném visszavezetni Olaszországot a csúcsra, ez ma sikerült” – Antonelli elsírta magát első győzelme után

Minden idők legfiatalabb pole pozíciósa, Andrea Kimi Antonelli vasárnap a Formula–1 történetének második legfiatalabb futamgyőztesévé lépett elő, miután pályafutása első sikerét könyvelte el a Kínai Nagydíjon. Húsz év után csendült fel a nemzeti himnusz olasz versenyző tiszteletére, 2006-ban Giancarlo Fisichella állhatott fel a pódium felső fokára Malajziában. Antonelli a sportág történetének 116., míg hazája 16. pilótája, aki nyerni tudott legalább egy GP-n, és sikerével négy pontra megközelítette a bajnoki összetettet vezető csapattársát, George Russellt.

A rajtnál pozíciót vesztett Lewis Hamiltonnal szemben, de gyorsan visszavette a vezetést, amit követően már nem is engedte ki a kezei közül az első helyet. Noha a verseny hajrájában egy füstölős elfékezéssel borzolta a kedélyeket, így is magabiztos sikert könyvelhetett el, több mint öt másodperccel szelte át márkatársa előtt a célvonalat. „Nem találom a szavakat. Mindjárt elsírom magam. Nagyon köszönöm a csapatnak, segítettek valóra váltani ezt az álmomat – mondta Antonelli könnybe lábadt szemekkel, és ekkor már nem is tudta visszatartani a könnyeit, amit észrevéve márkatársa, Russell lépett oda hozzá. – Már szombaton is elmondtam, hogy szeretném visszavezetni Olaszországot a csúcsra, és ez ma sikerült, még úgy is, hogy a végén a szívrohamot hoztam magamra az elfékezéssel, de remek versenyt futottam.”

„Még csak az elején járunk, tovább nyomom! George fantasztikus versenyző, minden tekintetben rendkívül erős, szóval egyáltalán nem lesz könnyű legyőzni őt. Nagyszerű lehetőséget jelent számomra, hogy vele dolgozhatok, sokat tanulok tőle. Izgatottan várom a folytatást, mindig versenyről versenyre haladok, aztán majd meglátjuk, hol állunk az év végén.”

A Mercedes újabb kettős győzelmét Russell biztosította a második helyével. A bajnoki összetett továbbra is vezető pilóta hétvégéje egyáltalán nem volt zökkenőmentes, a versenyen is több ízben át kellett hámoznia magát a Ferrari párosán. „Óriási gratuláció Kiminek! Nagyon különleges érzés megszerezni az első futamgyőzelmet, és tényleg csodálatosan vezet az idén, különösen ezen a hétvégén. Örülök, hogy itt állhatok melletted a dobogón, és annak is, hogy ezzel a sráccal (Hamiltonnal) osztozunk rajta. Kemény csata volt, mindketten elég rosszul jöttünk el a rajtnál, a két Ferrari elhúzott mellettünk, de végső soron újabb kettős sikert értünk el, és ennél többet nem is kívánhattam volna.”

Ugyan Hamilton a rajtnál az élre állt, küzdelmes versenyen van túl, megjárta a második, harmadik és negyedik helyet is, többször összetalálkozott Russell-lel a pályán, miközben Leclerc-rel fordulatos, ádáz csatát vívott hosszú körökön keresztül két felvonásban. A felek nemegyszer oda-vissza előzték egymást, és egészen közel is kerültek egymáshoz, egyszer kissé össze is értek. A párharcban végül a brit kerekedett felül, aminek révén első ferraris dobogóját ünnepelhette, és a tizenkilencedik különböző idényében szerzett legalább egy pódiumhelyezést, amivel rekordot döntött.

„Először is hatalmas gratuláció Kiminek! Nagyon-nagyon örülök neked, haver, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy osztozhatok veled ezen a pillanaton – intézte a szavait a továbbra is meghatott Antonellinek. – Ő vette át a helyemet ebben a remek csapatban, szóval nagy gratuláció jár a Mercedesnek is. Jelenleg tényleg elhúztak a mezőny előtt, és rengeteget kell dolgoznunk, hogy egyáltalán lépést tudjunk tartani velük. Nagyon jól szórakoztam.”

„Nagyszerű rajtot vettem, és bár nem sikerült magam mögött tartanom őket, de versenyben voltam. Hosszú-hosszú ideje ez volt az egyik legélvezetesebb futamom, talán valaha is. Amilyenek az idei autók... fantasztikus csatát vívtunk a végén Charles-lal. Remek, kerék a kerék elleni küzdelem, végig nagyon sportszerű volt, pont olyan, amilyet látni szeretnénk. Csak tovább kell nyomunk!”

„Azt hiszem, volt egy pillanat, amikor összeértünk, de alig lehetett érezni, csak egy apró puszi volt, szóval rendben van. Erről szól ez az egész, a kemény versenyzésről. Hatalmas köszönettel tartozom a Ferrari minden tagjának, hogy eljutottunk idáig. Tudom, hogy ez nem pontosan az a hely, ahol lenni szeretnénk, mert mi elöl akarunk lenni, mint ezek a srácok. De remek alapokra építkezhetünk, és továbbra is mindent bele kell adnunk.”

Antonelli, Hamilton és Russell mellett Peter Bonnington, a hétszeres világbajnok korábbi, míg a fiatal olasz jelenlegi versenymérnöke képviselte a Mercedest. Az „ezüstnyilak" csapatfőnöke, Toto Wolff meghatódva figyelte a dobogós ceremóniát. „Már sok ideje vagyok része a Formula–1-nek, de ez a mostani dobogó valószínűleg az egyik legszebb pillanat az életemben. Az, hogy ott állnak hárman, középen Bonóval, aki végig ott állt Lewis mellett, majd átvette Kimi irányítását, és azzá a versenyzővé tette, aki ma... Őszintén szólva ritkán ragadnak el az érzelmek, de ez a pillanat most olyan.”

„Hamarabb jött el ez a pillanat (Antonelli első győzelme), mint gondoltam. Tavaly azt mondtuk, hogy nehéz éve lesz, teli hullámvölggyel és hibával. Aztán a második idénye második versenyén nyert! Az élmezőnyben tartotta az irányítást, nagyon jól vezetett, szóval valószínűleg jobban halad, mint azt előzetesen gondoltam. Valójában elég nyugodt és vidám volt a futam előtt, de a rajtrácson már láttad a szemeiben.”

KÍNAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 2. George Russell brit Mercedes 5.515 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 25.267 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 28.894 mp h. 5. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 57.268 mp h. 6. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 59.647 mp h. 7. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:20.588 p h. 8. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:27.247 p h. 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1 kör h. 10. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1 kör h. 11. Nico Hülkenberg német Audi 1 kör h. 12. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 13. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1 kör h. 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 15. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Max Verstappen holland Red Bull-Ford 45 feladta Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 32 feladta Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 9 feladta Lando Norris brit McLaren-Mercedes 0 nem indult Gabriel Bortoleto brazil Audi 0 nem indult Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 0 nem indult Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 0 nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. George Russell 1 2 3 51 2. Kimi Antonelli 1 2 3 47 3. Charles Leclerc – 1 3 34 4. Lewis Hamilton – 1 3 33 5. Oliver Bearman – – 3 17 6. Lando Norris – – 2 15 7. Pierre Gasly – – 2 9 8. Max Verstappen – – 1 8 9. Liam Lawson – – 2 8 10. Isack Hadjar – – 1 4 10. Arvid Lindblad – – 1 4 12. Oscar Piastri – – 1 3 13. Carlos Sainz – – 1 2 14. Gabriel Bortoleto – – 1 2 15. Franco Colapinto – – 1 1