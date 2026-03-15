„Mondtam, hogy szeretném visszavezetni Olaszországot a csúcsra, ez ma sikerült” – Antonelli elsírta magát első győzelme után

2026.03.15. 12:36
A Kínai Nagydíj versenyének dobogósai (Fotó: AFP)
F1 Kínai Nagydíj Andrea Kimi Antonelli George Russell Formula–1 Lewis Hamilton Mercedes Ferrari
Andrea Kimi Antonelli vezérletével a Mercedes újabb kettős sikert könyvelhetett el a Formula–1-es Kínai Nagydíjon. A fiatal olasz megkönnyezte pályafutása első sikerét, csapattársa, George Russell és mercedeses elődje, Lewis Hamilton osztozott vele a fontos pillanaton, utóbbi ráadásul először állhatott fel a dobogóra Ferrari-versenyzőként. A hétszeres bajnokot a márkatárs, Charles Leclerc kísérte át a célvonalon, a Scuderia két versenyzője ádáz csatát vívott egymással a pódium alsó fokáért.

Minden idők legfiatalabb pole pozíciósa, Andrea Kimi Antonelli vasárnap a Formula–1 történetének második legfiatalabb futamgyőztesévé lépett elő, miután pályafutása első sikerét könyvelte el a Kínai Nagydíjon. Húsz év után csendült fel a nemzeti himnusz olasz versenyző tiszteletére, 2006-ban Giancarlo Fisichella állhatott fel a pódium felső fokára Malajziában. Antonelli a sportág történetének 116., míg hazája 16. pilótája, aki nyerni tudott legalább egy GP-n, és sikerével négy pontra megközelítette a bajnoki összetettet vezető csapattársát, George Russellt. 

A rajtnál pozíciót vesztett Lewis Hamiltonnal szemben, de gyorsan visszavette a vezetést, amit követően már nem is engedte ki a kezei közül az első helyet. Noha a verseny hajrájában egy füstölős elfékezéssel borzolta a kedélyeket, így is magabiztos sikert könyvelhetett el, több mint öt másodperccel szelte át márkatársa előtt a célvonalat. „Nem találom a szavakat. Mindjárt elsírom magam. Nagyon köszönöm a csapatnak, segítettek valóra váltani ezt az álmomat – mondta Antonelli könnybe lábadt szemekkel, és ekkor már nem is tudta visszatartani a könnyeit, amit észrevéve márkatársa, Russell lépett oda hozzá. – Már szombaton is elmondtam, hogy szeretném visszavezetni Olaszországot a csúcsra, és ez ma sikerült, még úgy is, hogy a végén a szívrohamot hoztam magamra az elfékezéssel, de remek versenyt futottam.”

Még csak az elején járunk, tovább nyomom! George fantasztikus versenyző, minden tekintetben rendkívül erős, szóval egyáltalán nem lesz könnyű legyőzni őt. Nagyszerű lehetőséget jelent számomra, hogy vele dolgozhatok, sokat tanulok tőle. Izgatottan várom a folytatást, mindig versenyről versenyre haladok, aztán majd meglátjuk, hol állunk az év végén.”

A Mercedes újabb kettős győzelmét Russell biztosította a második helyével. A bajnoki összetett továbbra is vezető pilóta hétvégéje egyáltalán nem volt zökkenőmentes, a versenyen is több ízben át kellett hámoznia magát a Ferrari párosán. „Óriási gratuláció Kiminek! Nagyon különleges érzés megszerezni az első futamgyőzelmet, és tényleg csodálatosan vezet az idén, különösen ezen a hétvégén. Örülök, hogy itt állhatok melletted a dobogón, és annak is, hogy ezzel a sráccal (Hamiltonnal) osztozunk rajta. Kemény csata volt, mindketten elég rosszul jöttünk el a rajtnál, a két Ferrari elhúzott mellettünk, de végső soron újabb kettős sikert értünk el, és ennél többet nem is kívánhattam volna.”

Ugyan Hamilton a rajtnál az élre állt, küzdelmes versenyen van túl, megjárta a második, harmadik és negyedik helyet is, többször összetalálkozott Russell-lel a pályán, miközben Leclerc-rel fordulatos, ádáz csatát vívott hosszú körökön keresztül két felvonásban. A felek nemegyszer oda-vissza előzték egymást, és egészen közel is kerültek egymáshoz, egyszer kissé össze is értek. A párharcban végül a brit kerekedett felül, aminek révén első ferraris dobogóját ünnepelhette, és a tizenkilencedik különböző idényében szerzett legalább egy pódiumhelyezést, amivel rekordot döntött. 

Először is hatalmas gratuláció Kiminek! Nagyon-nagyon örülök neked, haver, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy osztozhatok veled ezen a pillanaton – intézte a szavait a továbbra is meghatott Antonellinek. – Ő vette át a helyemet ebben a remek csapatban, szóval nagy gratuláció jár a Mercedesnek is. Jelenleg tényleg elhúztak a mezőny előtt, és rengeteget kell dolgoznunk, hogy egyáltalán lépést tudjunk tartani velük. Nagyon jól szórakoztam.” 

„Nagyszerű rajtot vettem, és bár nem sikerült magam mögött tartanom őket, de versenyben voltam. Hosszú-hosszú ideje ez volt az egyik legélvezetesebb futamom, talán valaha is. Amilyenek az idei autók... fantasztikus csatát vívtunk a végén Charles-lal. Remek, kerék a kerék elleni küzdelem, végig nagyon sportszerű volt, pont olyan, amilyet látni szeretnénk. Csak tovább kell nyomunk!”

„Azt hiszem, volt egy pillanat, amikor összeértünk, de alig lehetett érezni, csak egy apró puszi volt, szóval rendben van. Erről szól ez az egész, a kemény versenyzésről. Hatalmas köszönettel tartozom a Ferrari minden tagjának, hogy eljutottunk idáig. Tudom, hogy ez nem pontosan az a hely, ahol lenni szeretnénk, mert mi elöl akarunk lenni, mint ezek a srácok. De remek alapokra építkezhetünk, és továbbra is mindent bele kell adnunk.”

Antonelli, Hamilton és Russell mellett Peter Bonnington, a hétszeres világbajnok korábbi, míg a fiatal olasz jelenlegi versenymérnöke képviselte a Mercedest. Az „ezüstnyilak" csapatfőnöke, Toto Wolff meghatódva figyelte a dobogós ceremóniát. „Már sok ideje vagyok része a Formula–1-nek, de ez a mostani dobogó valószínűleg az egyik legszebb pillanat az életemben. Az, hogy ott állnak hárman, középen Bonóval, aki végig ott állt Lewis mellett, majd átvette Kimi irányítását, és azzá a versenyzővé tette, aki ma... Őszintén szólva ritkán ragadnak el az érzelmek, de ez a pillanat most olyan.”

Hamarabb jött el ez a pillanat (Antonelli első győzelme), mint gondoltam. Tavaly azt mondtuk, hogy nehéz éve lesz, teli hullámvölggyel és hibával. Aztán a második idénye második versenyén nyert! Az élmezőnyben tartotta az irányítást, nagyon jól vezetett, szóval valószínűleg jobban halad, mint azt előzetesen gondoltam. Valójában elég nyugodt és vidám volt a futam előtt, de a rajtrácson már láttad a szemeiben.”

KÍNAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes  
2.George RussellbritMercedes

5.515 mp h.

 
3.Lewis HamiltonbritFerrari

25.267  mp h.

 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari

28.894  mp h.

 
5.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari

57.268  mp h.

 
6.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes

59.647  mp h.

 
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:20.588 p h. 
8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:27.247 p h. 
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
10.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
11.Nico HülkenbergnémetAudi1 kör h. 
12.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
13.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1 kör h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
15.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford45feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda32feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda9feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes0nem indult
 Gabriel BortoletobrazilAudi0nem indult
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes0nem indult
 Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes0nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. George Russell12351
2. Kimi Antonelli12347
3. Charles Leclerc1334
4. Lewis Hamilton1333
5. Oliver Bearman317
6. Lando Norris215
7. Pierre Gasly29
8. Max Verstappen18
9. Liam Lawson28
10. Isack Hadjar14
10. Arvid Lindblad14
12. Oscar Piastri13
13. Carlos Sainz12
14. Gabriel Bortoleto12
15. Franco Colapinto11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes98
2. Ferrari67
3. McLaren-Mercedes18
4. Haas-Ferrari17
5. Red Bull-Ford12
6. Racing Bulls-Ford12
7. Alpine-Mercedes10
8. Williams-Mercedes2
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
19. KÍNAI NAGYDÍJ
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.741
Sprintidőmérő1. Russell 1:31.520
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
Időmérő1. Antonelli 1:32.064
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hamilton
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00

 

 

F1 Kínai Nagydíj Andrea Kimi Antonelli George Russell Formula–1 Lewis Hamilton Mercedes Ferrari
