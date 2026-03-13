Továbbra is nélkülöznie kell a korábbi NB II-es gólkirályt a Soroksárnak

„A február 15-i, Tiszakécske elleni mérkőzésen sérültem meg – ecsetelte a Nemzeti Sport megkeresésére Lovrencsics Balázs. – A 25. percben gólt szereztem, majd tíz perccel később egy labdáért sprinteltem, de egy rossz mozdulat következtében roppanást hallottam, a földre kerültem, és zsibbadást éreztem a lábszáramban. Bevittek Kecskemétre a megyei kórházba, ahol először azt mondták az orvosok, hogy törés és szalagsérülés nincs, de aztán az MRI-vizsgálat kimutatta, hogy részleges szalagszakadást szenvedtem.”

A 34 éves támadó – aki a 2016–2017-es kiírásban 23 találattal NB II-es gólkirályi címet szerzett a Soroksár színeiben – találatai mellett rutinjának köszönhetően is vezére csapatának, ezért érzékeny veszteség a kiválása, és egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor léphet újra pályára.

„A rehabilitációmat végzem, s a héten már elkezdtem futni, de sajnos a lábam nem reagált jól, ezért nem szabad siettetni a visszatérést – folytatta a támadó. – Ha már a futásra sem lesz panaszom, akkor haladhatunk tovább a rehabilitációmmal. A visszatérésem időpontja így bizonytalan, és a legjobb remények szerint is csak áprilisban játszhatok.”

A Soroksár az előző idényhez hasonlóan a most futó bajnokságban is a kiesés ellen küzd, ám Lovrencsics Balázs szerint a télen érkezett új vezetőedző, Korolovszky Gábor más impulzusokat adott az együttesnek.

„Az új szakmai stáb elképzeléseihez idő kellett, mire alkalmazkodtunk, de azt érezzük, hogy új lendületet vettünk, s a mentalitásunk is változott – mondta Lovrencsics. – Teljes mértékben beálltunk az új stáb mögé – természetesen ez Lipcsei Péternél és segítőinél is így volt –, és biztosak vagyunk a bennmaradásban! Az elmúlt három bajnokin nem kaptunk ki – ez csak a Vasasnak és a Videotonnak sikerült –, s már a hétvégén szeretnénk elkerülni a kieső helyről.”

A Soroksár az NB II 22. fordulójában szombaton 17 órától a tavasszal még nyeretlen Szeged-Csanád GA-t fogadja hazai pályán.