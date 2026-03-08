A ráadásban csúsztak ki a pontok a sereghajtó Szentlőrinc kezéből

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–SOROKSÁR SC 2–2 (0–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Katona Balázs (Garai Péter, Bán Kristóf)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Poór, Bolla, Kiss-Szemán – Szolgai (Rac, 83.), Szilágyi Sz. – Kocsis B. (Harsányi, 64.), Nyári, Tollár (Herczeg, 83.) – Mascoe (Adamcsek, 76.). Vezetőedző: Visinka Ede

SOROKSÁR: Jova – Könczey (Lukács D., 66.), Króner, Kékesi, Horváth K., – Lakatos, Vass (Köböl, 57.), Korozmán (Gólik, 57.) – Bagi (Alonge, 78.), Gálfi, Kundrák (Bencze, 78.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Tollár (59.), Harsányi (70. – 11-esből), ill. Gálfi (56. – 11-esből), Lukács D. (90+5.)

MESTERMÉRLEG

Visinka Ede: – Idegesen kezdtünk, de a szünet után a vendéggól ellenére uraltuk a játékot, fordítottunk. Aztán jött a dráma: fél perccel a lefújás előtt támadtunk, mégis gólt kaptunk…

Korolovszky Gábor: – Láttam, de nem értem, hogy a vezetésünk után miért torpantunk meg, talán a mesterséges intelligenciával sikerül megfejtenem…

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem kezdett igazán jól a sereghajtó Szentlőrinc a közvetlen előtte álló Soroksár ellen. Egymás megjátszása sem igazán ment a piros-feketéknek a vendégek presszingje mellett, amíg Poór rendet nem tett a fejekben a 20. perc környékén. Ezt követően kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, igazán veszélyes helyzetet a szünetig már egyik csapat sem tudott kidolgozni.

A fordulás után folytatódott a fizikai csata, amelyben apró hiba borította fel ismét az erőviszonyokat. Bolla kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, a büntetőt Gálfi értékesítette, megszerezve a vezetést a vendégeknek. Nem tartott azonban sokáig a soroksári öröm, három perccel később ugyanis egy jobb oldali beadást a hosszún érkező Tollár a dél-pestiek kapujába fejelt.

A gyors gólváltást követően a Szentlőrinc került fölénybe, és több lehetősége is adódott a vezetés megszerzésére. Ez a 70. percben jött össze neki, amikor Mascoe-t lerántotta Króner, s az ezért megítélt büntető Harsányi értékesítette.

Már-már úgy tűnt, nem is változik az állás, de a hosszúra nyúló ráadásban gyors bal oldali kontra végén Gólik remekül ívelt a hosszúra, ahol Lukács érkezett, és a hálóba fejelt – megmentve egy pontot a Soroksárnak. 2–2