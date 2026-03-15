Részegen versenyzett a brit sífutó Oslóban

2026.03.15. 13:25
Gabriel Gledhill izotóniás ital helyett alkohollal pótolta a folyadékveszteséget (Fotó: Getty Images)
sífutás Sífutó-vk sífutó-vk
Saját bevallása szerint részegen versenyzett Gabriel Gledhill brit sífutó az Oslóban rendezett világkupa-viadalon.

A 23 éves sportoló az 50 kilométeren állt rajthoz, és víz vagy izotóniás ital helyett folyamatosan alkohollal pótolta a folyadékveszteséget.

„Legalább 10-12 sört és 5-6 pálinkát ittam, teljesen berúgtam a végére” – mesélte a versenyző, aki a nemzetközi szövetség közösségi oldalára kitett videó szerint többször is megállt, elkérte a nézőktől az italukat, és beleivott. Gledhill érdekes módon mégsem lett utolsó, 67-edikként két riválisát is megelőzte. A versenyt megnyerő, kétszeres olimpiai bajnok norvég Einar Hedegart mögött végül több mint húsz perccel lemaradva ért be a célba.

 

