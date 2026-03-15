„Akinek ez tetszik, az nem igazán érti, miről szól a versenyzés” – Verstappen kifakadt a kínai verseny után

H. L.
2026.03.15. 13:23
Verstappen pont nélkül zárta a Kínai Nagydíjat (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen nem tudta befejezni a Kínai Nagydíjat. A holland pilóta úgy érzi, alapvető gondok vannak a szabályrendszerrel, és aki élvezi a jelenlegi versenyzést, az egyáltalán nem ért a sporthoz.

Max Verstappen egyáltalán nem élvezi a 2026-os vb-t: a négyszeres világbajnok az egyik leghangosabb kritikusa az új szabályrendszernek, nem leli örömét a vezetésben, ráadásul csapata, a Red Bull sem a legjobb formában kezdte az új korszakot. A holland a Kínai Nagydíj előtt szarkasztikusan megjegyezte, hogy a szimulátorát Nintendo Switchre cserélte, és Mario Karttal hangolt a hétvégére, majd a pont nélkül zárt sprintfutam, és a nyolcadik rajthely megszerzése után annak adott hangot, hogy minden egyes köre a túlélésről szól az RB22-es volánja mögött. 

Verstappen közérzetén a vasárnapi verseny sem javított, megint visszaesett a rajtnál, és noha egészen szépen hámozta át magát a mezőnyön, a 45. körben váratlanul lelassult alatta az autó, s a Red Bull azonnal kihívta. Ugyan a pilóta még lassan visszavánszorgott a bokszba, onnan már nem térhetett vissza, és két GP után mindössze nyolc pont szerepel a neve mellett azt követően, hogy tavaly mindössze két ponttal maradt le a bajnoki címről.

Minden egyes kör a túlélésről szól. Egyáltalán nem élvezem – Verstappen

„Az új szabálykorszak legelső körétől fogva nem élvezem vezetni ezt az autót.”

 

A Red Bull-pilóta a csalódást keltő futam után is az új szabályokat vette célkeresztbe. „A rajtnál ugyanaz volt a probléma, mint szombaton, megint hátraestem, aztán próbáltam visszakapaszkodni, de megint ugyanazokkal a gondokkal szembesültem, mint a szombati sprintversenyen. Nagy volt a gumikopás, ami mindig megnehezíti az életed. Végül az ERS hűtési problémája miatt kellett feladnom. Sokat tanultunk ebből a hétvégéből, határozottan nem ott tartunk, ahol lenni szeretnénk, de tudom, hogy a csapat mindent megtesz. Frusztráló, azonban ugyanolyan frusztráló a csapat számára is a jelenlegi helyzet.” 

„Együtt kell megoldanunk. Természetesen igyekszünk kicsit jobban teljesíteni Japánban, utána viszont hosszabb szünet fog a rendelkezésünkre állni, amit remélhetőleg fel tudunk használni arra, hogy megoldjunk néhány dolgot. Ami a versenyzést illeti, egyáltalán nem élvezem. Olyan, mintha Mario Karttal játszanék. Ez nem versenyzés! Szörnyű – akinek ez tetszik, az nem igazán érti, miről szól a versenyzés. Egyáltalán nem szórakoztató. Megnyomjuk az előzés gombot, aztán amikor kifogy az akkumulátor, a következő egyenesben az ellenfél megy el melletted az előzés gombbal. Kész vicc!” – fakadt ki Verstappen.

Nem arról van szó, hogy a jelenlegi helyzetem miatt vagyok elégedetlen, hiszen így valójában még többet küzdök, jobban átlátom, mit hogyan kell csinálni, de szerintem ez az egész bohózat. Alapvetően rosszak a szabályok – jegyezte meg, amikor arról kérdezték, milyen változtatásokkal menthető a jelenlegi helyzet, majd hozzátette, meg kell válogatni a szavait. – Óvatosan kell fogalmaznom, amikor erről van szó. Beszélünk róla a vezetőséggel. Úgy gondolom, a legtöbb versenyző nevében beszélek. Néhányan persze azt mondják, hogy mindez nagyszerű, mert épp versenyeket nyernek, ami teljesen érthető. Miért adná fel valaki az előnyét? Sosem lehet tudni, lesz-e egyáltalán még egyszer ilyen jó autód. De ha pilótákkal beszélsz, látod, hogy a többség nem ezt akarja.”

„Nagyon nehéz lesz elérni, hogy mindenki egyetértsen. Nem mindenkinek kell, de a változáshoz a többségnek egyet kell értenie. Ez is a politikáról szól. Vannak, akik úgy érzik, most előnyben vannak, és természetesen ezt ki is szeretnék használni, ami teljesen jogos. Megértem, én sem vagyok hülye. Ugyanakkor ha a sport szempontjából nézzük, akkor ez egyszerűen nem jó.”

„Mondtam, hogy szeretném visszavezetni Olaszországot a csúcsra, ez ma sikerült” – Antonelli elsírta magát első győzelme után

Hamilton: Volt egy pillanat, amikor összeértünk Leclerc-rel, de alig lehetett érezni, csak egy apró puszi volt, szóval rendben van.

 

KÍNAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes  
2.George RussellbritMercedes

5.515 mp h.

 
3.Lewis HamiltonbritFerrari

25.267  mp h.

 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari

28.894  mp h.

 
5.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari

57.268  mp h.

 
6.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes

59.647  mp h.

 
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:20.588 p h. 
8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:27.247 p h. 
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
10.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
11.Nico HülkenbergnémetAudi1 kör h. 
12.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
13.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1 kör h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
15.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford45feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda32feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda9feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes0nem indult
 Gabriel BortoletobrazilAudi0nem indult
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes0nem indult
 Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes0nem indult
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes98
2. Ferrari67
3. McLaren-Mercedes18
4. Haas-Ferrari17
5. Red Bull-Ford12
6. Racing Bulls-Ford12
7. Alpine-Mercedes10
8. Williams-Mercedes2
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
19. KÍNAI NAGYDÍJ
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.741
Sprintidőmérő1. Russell 1:31.520
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
Időmérő1. Antonelli 1:32.064
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hamilton
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00

 

