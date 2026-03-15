„Akinek ez tetszik, az nem igazán érti, miről szól a versenyzés” – Verstappen kifakadt a kínai verseny után
Max Verstappen egyáltalán nem élvezi a 2026-os vb-t: a négyszeres világbajnok az egyik leghangosabb kritikusa az új szabályrendszernek, nem leli örömét a vezetésben, ráadásul csapata, a Red Bull sem a legjobb formában kezdte az új korszakot. A holland a Kínai Nagydíj előtt szarkasztikusan megjegyezte, hogy a szimulátorát Nintendo Switchre cserélte, és Mario Karttal hangolt a hétvégére, majd a pont nélkül zárt sprintfutam, és a nyolcadik rajthely megszerzése után annak adott hangot, hogy minden egyes köre a túlélésről szól az RB22-es volánja mögött.
Verstappen közérzetén a vasárnapi verseny sem javított, megint visszaesett a rajtnál, és noha egészen szépen hámozta át magát a mezőnyön, a 45. körben váratlanul lelassult alatta az autó, s a Red Bull azonnal kihívta. Ugyan a pilóta még lassan visszavánszorgott a bokszba, onnan már nem térhetett vissza, és két GP után mindössze nyolc pont szerepel a neve mellett azt követően, hogy tavaly mindössze két ponttal maradt le a bajnoki címről.
A Red Bull-pilóta a csalódást keltő futam után is az új szabályokat vette célkeresztbe. „A rajtnál ugyanaz volt a probléma, mint szombaton, megint hátraestem, aztán próbáltam visszakapaszkodni, de megint ugyanazokkal a gondokkal szembesültem, mint a szombati sprintversenyen. Nagy volt a gumikopás, ami mindig megnehezíti az életed. Végül az ERS hűtési problémája miatt kellett feladnom. Sokat tanultunk ebből a hétvégéből, határozottan nem ott tartunk, ahol lenni szeretnénk, de tudom, hogy a csapat mindent megtesz. Frusztráló, azonban ugyanolyan frusztráló a csapat számára is a jelenlegi helyzet.”
„Együtt kell megoldanunk. Természetesen igyekszünk kicsit jobban teljesíteni Japánban, utána viszont hosszabb szünet fog a rendelkezésünkre állni, amit remélhetőleg fel tudunk használni arra, hogy megoldjunk néhány dolgot. Ami a versenyzést illeti, egyáltalán nem élvezem. Olyan, mintha Mario Karttal játszanék. Ez nem versenyzés! Szörnyű – akinek ez tetszik, az nem igazán érti, miről szól a versenyzés. Egyáltalán nem szórakoztató. Megnyomjuk az előzés gombot, aztán amikor kifogy az akkumulátor, a következő egyenesben az ellenfél megy el melletted az előzés gombbal. Kész vicc!” – fakadt ki Verstappen.
„Nem arról van szó, hogy a jelenlegi helyzetem miatt vagyok elégedetlen, hiszen így valójában még többet küzdök, jobban átlátom, mit hogyan kell csinálni, de szerintem ez az egész bohózat. Alapvetően rosszak a szabályok – jegyezte meg, amikor arról kérdezték, milyen változtatásokkal menthető a jelenlegi helyzet, majd hozzátette, meg kell válogatni a szavait. – Óvatosan kell fogalmaznom, amikor erről van szó. Beszélünk róla a vezetőséggel. Úgy gondolom, a legtöbb versenyző nevében beszélek. Néhányan persze azt mondják, hogy mindez nagyszerű, mert épp versenyeket nyernek, ami teljesen érthető. Miért adná fel valaki az előnyét? Sosem lehet tudni, lesz-e egyáltalán még egyszer ilyen jó autód. De ha pilótákkal beszélsz, látod, hogy a többség nem ezt akarja.”
„Nagyon nehéz lesz elérni, hogy mindenki egyetértsen. Nem mindenkinek kell, de a változáshoz a többségnek egyet kell értenie. Ez is a politikáról szól. Vannak, akik úgy érzik, most előnyben vannak, és természetesen ezt ki is szeretnék használni, ami teljesen jogos. Megértem, én sem vagyok hülye. Ugyanakkor ha a sport szempontjából nézzük, akkor ez egyszerűen nem jó.”
KÍNAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
5.515 mp h.
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
25.267 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
28.894 mp h.
|5.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
57.268 mp h.
|6.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
59.647 mp h.
|7.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:20.588 p h.
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:27.247 p h.
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1 kör h.
|12.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|13.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|15.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|45
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|32
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|9
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|0
|nem indult
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|0
|nem indult
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|0
|nem indult
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|0
|nem indult
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|98
|2.
|Ferrari
|67
|3.
|McLaren-Mercedes
|18
|4.
|Haas-Ferrari
|17
|5.
|Red Bull-Ford
|12
|6.
|Racing Bulls-Ford
|12
|7.
|Alpine-Mercedes
|10
|8.
|Williams-Mercedes
|2
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|19. KÍNAI NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 13., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.741
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:31.520
|MÁRCIUS 14., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
|Időmérő
|1. Antonelli 1:32.064
|MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hamilton
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Miami Nagydíj, Miami
|május 3., 22.00
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00