„Akinek ez tetszik, az nem igazán érti, miről szól a versenyzés” – Verstappen kifakadt a kínai verseny után

A Red Bull-pilóta a csalódást keltő futam után is az új szabályokat vette célkeresztbe. „A rajtnál ugyanaz volt a probléma, mint szombaton, megint hátraestem, aztán próbáltam visszakapaszkodni, de megint ugyanazokkal a gondokkal szembesültem, mint a szombati sprintversenyen. Nagy volt a gumikopás, ami mindig megnehezíti az életed. Végül az ERS hűtési problémája miatt kellett feladnom. Sokat tanultunk ebből a hétvégéből, határozottan nem ott tartunk, ahol lenni szeretnénk, de tudom, hogy a csapat mindent megtesz. Frusztráló, azonban ugyanolyan frusztráló a csapat számára is a jelenlegi helyzet.”

„Együtt kell megoldanunk. Természetesen igyekszünk kicsit jobban teljesíteni Japánban, utána viszont hosszabb szünet fog a rendelkezésünkre állni, amit remélhetőleg fel tudunk használni arra, hogy megoldjunk néhány dolgot. Ami a versenyzést illeti, egyáltalán nem élvezem. Olyan, mintha Mario Karttal játszanék. Ez nem versenyzés! Szörnyű – akinek ez tetszik, az nem igazán érti, miről szól a versenyzés. Egyáltalán nem szórakoztató. Megnyomjuk az előzés gombot, aztán amikor kifogy az akkumulátor, a következő egyenesben az ellenfél megy el melletted az előzés gombbal. Kész vicc!” – fakadt ki Verstappen.

„Nem arról van szó, hogy a jelenlegi helyzetem miatt vagyok elégedetlen, hiszen így valójában még többet küzdök, jobban átlátom, mit hogyan kell csinálni, de szerintem ez az egész bohózat. Alapvetően rosszak a szabályok – jegyezte meg, amikor arról kérdezték, milyen változtatásokkal menthető a jelenlegi helyzet, majd hozzátette, meg kell válogatni a szavait. – Óvatosan kell fogalmaznom, amikor erről van szó. Beszélünk róla a vezetőséggel. Úgy gondolom, a legtöbb versenyző nevében beszélek. Néhányan persze azt mondják, hogy mindez nagyszerű, mert épp versenyeket nyernek, ami teljesen érthető. Miért adná fel valaki az előnyét? Sosem lehet tudni, lesz-e egyáltalán még egyszer ilyen jó autód. De ha pilótákkal beszélsz, látod, hogy a többség nem ezt akarja.”

„Nagyon nehéz lesz elérni, hogy mindenki egyetértsen. Nem mindenkinek kell, de a változáshoz a többségnek egyet kell értenie. Ez is a politikáról szól. Vannak, akik úgy érzik, most előnyben vannak, és természetesen ezt ki is szeretnék használni, ami teljesen jogos. Megértem, én sem vagyok hülye. Ugyanakkor ha a sport szempontjából nézzük, akkor ez egyszerűen nem jó.”