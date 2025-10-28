Bíró Bence boldogsága: labda a kapuban, majd a mez alatt

A FORDULÓ ÜZENETE

Emlékezetes pillanatok voltak. Pályafutása első NB I-es gólját szerezte Bíró Bence, aki aktív részese volt az újonc kisvárdaiak eddigi egyetlen olyan NB I-es mérkőzésének, amelyet kétgólos hátrányból talpra állva nyertek meg. Az ETO elleni vasárnapi összecsapás (3–2) 74. percében a 27 éves támadó középpályás egyenlített, jóllehet a mérkőzés első húsz percét követően nem az járhatott a fejében, hogy akár győztesen is levonulhat a pályáról.

„Nem bizony, a második győri gól után az volt az első gondolatom, hogy össze kell kapnunk magunkat, ha el akarjuk kerülni a súlyos vereséget – árulta el lapunk érdeklődésére Bíró Bence. – A szünet előtti percekben, a legjobbkor érkezett Novothny Soma szépítő gólja, amitől a második játékrészre új erőre kaptunk, és sikerült fordítanunk.”

A korábban az MTK színeiben az élvonalban már futballozó labdarúgó a 25. NB I-es mérkőzésén szerezte meg első találatát a legjobbak mezőnyében, s egyezményes jellel adta a világ tudtára, hogy családja nagy esemény előtt áll.

„Nagyon boldog voltam, ugyanakkor már kellően fáradt is, hiszen munkás mérkőzés volt, sok mindenre oda kellett figyelni és keményen harcolni azért, hogy ne üres kézzel menjünk le a pályáról. A gólom előtt kiváló labdát kaptam Szabó Szilárdtól, éppen elszállt a védő feje felett, sikerült mellel jól átvennem, és egy pattanás után bevágnom a léc alá. Egy héttel korábban a Kazincbarcika ellen hasonló volt a szituáció, ám akkor a kevésbé jó, bal lábamra jött ki az átvétel, kicsit távolabb került tőlem a labda, fölé lőttem. Mint minden meccsen, ezen is kint volt a családom, a gólom után pedig kerestem egy labdát, amelyet a mezem alá tettem, így jelezve, hogy a feleségem babát vár, áprilisra várjuk első gyermekünket. Mindannyiunk, így a szüleim számára is megható pillanat volt, egy ideje már készültem erre a gólörömre.”

Vajon lehetett arra készülni, hogy ennyire jól szerepel az újonc? A Kisvárda a második helyen áll, s lehetne első is, ha nem egy meccsel kevesebbet játszott volna, mint a jelenlegi éllovas Paks. A tabella december 3-án egyenesedik ki, amikor Bíró Bencéék bepótolják az 5. fordulóból elhalasztott, Ferencváros elleni hazai mérkőzésüket. Addig azonban a pénteki vármegyei rangadó, a nagy érdeklődéssel várt Nyíregyháza Spartacus elleni otthoni fellépés vár rájuk.

„Valamennyien fáradtan mentünk le a pályáról, de össze kell szednünk magunkat, hiszen nagy meccs következik – fogalmazott a portugál Vitória Guimaraesben is szereplő játékos. – Nem kell külön motiválni a társaságot, és ahogyan Révész Attila vezetőedző is elmondta a meccs után, magasra került a léc, immár az a szint, ahogyan a Győr ellen futballoztunk. Igyekszünk ennek megfelelni, és jó eredmények elérésével a tabella élmezőnyében maradni.”

4776 AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

4559 A 11. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

LABDARÚGÁS NB I

11. FORDULÓ

Október 25., szombat

Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1

Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1

Október 26., vasárnap

Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2

Debreceni VSC–Újpest FC 5–2

Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 1–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20 2. Kisvárda 10 6 1 3 12–15 –3 19 3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19 4. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 5. Ferencváros 10 4 4 2 20–11 +9 16 6. ETO FC 10 4 4 2 21–14 +7 16 7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10 10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10 11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10 12. Nyíregyháza 11 2 3 6 14–24 –10 9

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.