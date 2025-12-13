Bánáti Kevin jó játékkal és gólokkal hálálja meg a bizalmat az ETO-ban

December elején lejátszotta az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzését a Ferencváros és az ETO FC a Kisvárda, illetve a Kazincbarcika ellen. Nézzük tehát, milyen osztályzatokat adtak lapunk tudósítói az U21-es magyar fiataloknak!

Ez a forduló augusztus 22-én kezdődött, amikor a DVSC meggyőző játékkal 3–1-re legyőzte idegenben a Puskás Akadémiát. A Lokinál Szűcs Tamás (7) egymás után a második meccsén szerzett gólt az NB I-ben, s kijelenthető, kisebb hullámvölgyekkel, de jó formája azóta is kitart. Újpesten ekkortájt még biztatóan alakult a bajnoki idény, a zalaegerszegi 4–1-es siker alkalmával viszont már észrevehető volt, hogy egyáltalán nem játszanak a csapatban U21-es magyar labdarúgók. Ebben a fordulóban robbant be igazán a köztudatba a sorozatunkban is sokszor dicsért Babos Bence (8), akinek agilis játéka, no meg két nagyszerű gólja is kellett, hogy a DVTK fontos három pontot szerezzen Nyíregyházán (4–1). A vasárnapi mérkőzésen a Paks szintén idegenben, szórakoztató találkozón fektette két vállra a házigazda MTK-t (3–2) – hazai részről a kezdőként az első NB I-es meccsén második élvonalbeli gólját jegyző Átrok Zalánt (7), a vendégeknél pedig a fifikás megoldásaival kiemelkedő Horváth Kevint (6) lehetett dicsérni. December 3-án pótolta augusztusi meccsét az ETO, az egyre jobban teljesítő Bánáti Kevin (7) döntetlennél szerzett szép gólt s segítette csapatát győzelemhez (3–1). Másnap a Fradi 1–0-ra győzött Kisvárdán, a zöld-fehéreknél Tóth Alex (6) lelkesen futballozott, míg a kisvárdai­aknál Popovics Ilija (6) néhány nagy védéssel vétette észre magát.

A 15. fordulóban is hazai környezetben veszített el keleti rangadót a Szpari, ezúttal a DVSC ellen (0–3). Szűcs Tamást lapunk nem tudta értékelni, mert a 22. percben sérülés miatt elhagyta a pályát, de Vajda Botondot (6) dicséret illeti, hasznos mezőnymunkával járult hozzá a sikerhez. A ZTE Paks elleni bravúrgyőzelmekor Bakti Balázs (6) volt üde színfoltja a mezőnynek, a Kazincbarcika és a DVTK 1–1-es döntetlenje alkalmával viszont tudósítónk egyetlen fiatalperces játékosnak sem adott az átlagosnál, azaz 5-ösnél jobb osztályzatot. Nem úgy, mint az ETO MTK elleni győztes (3–0) meccsén: az ismét eredményes Bánáti Kevin és az NB I egyik legjobb jobb oldali hátvédjévé avanzsáló, ezúttal gólpasszt jegyző Tóth Rajmund egyaránt 7-es értékelést kapott lapunktól. Vasárnap a kisvárdai Popovics Ilija (6) lenullázta az utánpótláskorú játékost a kezdőcsapatában ezúttal sem bevető Újpestet (3–0). A forduló rangadóján a Ferencváros hat perc alatt szerzett két góllal nyert a Puskás Akadémia ellen ­(2–1), a második találatot Gruber Zsombor (6) szerezte tizenegyesből.

A legutóbbi forduló a DVTK és a Nyíregyháza csatájával kezdődött, s Miskolcon is a hazaiak örülhettek (2–0) – Babos Bence (6) ismét hasznosan játszott. A PAFC visszavágott a Lokinak (1–0) a fájó hazai vereségért, nem utolsósorban a Markgráf Ákossal (6) felálló határozott hátvédsornak köszönhetően. A Paks hazai pályán is hármat vágott az MTK Budapestnek (3–1), Horváth Kevin (6) ismét kitett magáért. A történelem pedig ismételte önmagát, legalábbis ami az ETO és a Kazincbarcika összecsapását illeti: a győriek újra 3–1-re nyertek, a „fiatalgólt” a csereként pályára lépő Huszár Marcell (7) jegyezte. A Ferencváros pedig semmit sem bízott a véletlenre a Kisvárda ellen (3–0), alig fél óra alatt elvarrta a szálakat – ha nem az NB I egyik kiemelkedő ifjú kapustehetsége, Popovics Ilija (6) véd a vendégeknél, öt-hat gól is lehetett volna a különbség. A forduló utolsó találkozóján a ZTE FC összeszedett játékkal 2–0-ra diadalmaskodott a Megyeri úton, Krajcsovics Ábel (6) csereként beállva a 93. percben döntötte el a mérkőzést.