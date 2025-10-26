Az MLSZ reagált Hornyák Zsolt szombati kritikájára

Nemzeti Sportrádió

2025.10.26.
A Magyar Labdarúgó-szövetség vasárnap délelőtt jelezte, hogy az NB I-es kluboknak már nyár elején tudomásukra hozták az „5-ből 1 fiatal” néven is emlegetett, magyar játékosok bevetésére ösztönző szabályrendszer részleteit.

A kérdés azután került elő, hogy Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője szombaton Markgráf Ákos kiállítása és Kern Martin hét perccel későbbi becserélése kapcsán indulatosan nyilatkozott az M4 Sportnak a szövetségről és a szabályról, amely szerint Markgráf 90 játékperce a 6. percben történt kiállítása ellenére beleszámít az MLSZ által elvárt mennyiségbe.

Az MLSZ vasárnap délelőtt a honlapján közölte, hogy a klubokhoz eljuttatott szabályzatban is szerepel a piros lapot kapó játékos a kivételek között.

„A labdarúgóknak végig a pályán kell lenniük, kivéve
a) ha a labdarúgó(ka)t lecserélték és helyette/helyettük az előírásoknak megfelelő labdarúgó(k) lép(tek) pályára; vagy
b) ha a labdarúgó(ka)t kiállították, vagy
c) ha a labdarúgó(k) sérülése esetén a sportszervezet minden cserelehetőségét kimerítette.”

Az MLSZ a közleményében megjegyezte, „sajnálatos, hogy a nyár elején megismert, néhány pontból álló MLSZ-ösztönzési rendszer bevezetése után hónapokkal, a 11. forduló után előfordulhat, hogy egy vezetőedző – nem az első alkalommal – alaptalanul panaszkodik a nyilvánosság előtt egy olyan eset kapcsán, melyre külön kitér a szabályozás.”

