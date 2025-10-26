Nemzeti Sportrádió

Olvasóink elsöprő többsége szerint nem kellett volna kiállítani Markgráf Ákost

I. SZ.I. SZ.
2025.10.26. 08:48
Markgráf Ákos (a játékvezetőtől balra) piros lapot kapott (Fotó: Kovács Péter)
Szombaton a Puskás Akadémia–MTK mérkőzés hatodik percében Csonka Bence játékvezető kiállította Markgráf Ákost, a hazai csapat játékosát. Az eset a visszajátszások alapján igencsak határesetnek tűnt, ezért szavazásra bocsátottuk, s olvasóink négyötöde szerint nem kellett volna kiállítani a Puskás Akadémia védőjét.

Szavazásunkra csaknem 4400 voks érkezett, ezek 80%-a szerint nem ért piros lapot Markgráf megmozdulása.

Az eset a 6. percben történt, a kiállítás nagyban befolyásolta az 1–1-re végződő mérkőzés alakulását.

LABDARÚGÓ NB I 
11. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–1 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 1387 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Kern (17.), ill. Átrok (72.)
Kiállítva: Markgráf (6., Puskás Akadémia)

A Puskás Akadémia szinte végig emberhátrányban játszva szerzett pontot az MTK ellen

Markgráf Ákost már a 6. percben kiállította a játékvezető, Kern Martin találatát Átrok Zalán egyenlítette ki.

Telefonos segítséget kért a Puskás edzője a kiállítás után

Hornyák Zsolt nem tudja elmarasztalni Markgráf Ákost a kiállítás miatt. Horváth Dávid reálisnak érzi az MTK megszerzett pontszámát.
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

11

5

5

1

26–17

+9

20

  2. MTK Budapest

11

5

2

4

24–18

+6

17

  3. Kisvárda

9

5

1

3

9–13

–4

16

  4. Ferencváros

9

4

4

1

19–  9

+10

16

  5. ETO FC 

9

4

4

1

19–11

+8

16

  6. Debreceni VSC

10

4

4

2

13–12

+1

16

  7. Puskás Akadémia

11

4

3

4

14–16

–2

15

  8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6

11

  9. Kazincbarcika

10

3

1

6

10–19

–9

10

10. Újpest FC

10

2

4

4

13–13

0

10

11. Nyíregyháza 

11

2

3

6

14–24

–10

9

12. Zalaegerszegi TE

10

1

4

5

16–19

–3

7

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.

 

