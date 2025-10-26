Olvasóink elsöprő többsége szerint nem kellett volna kiállítani Markgráf Ákost

Szombaton a Puskás Akadémia–MTK mérkőzés hatodik percében Csonka Bence játékvezető kiállította Markgráf Ákost, a hazai csapat játékosát. Az eset a visszajátszások alapján igencsak határesetnek tűnt, ezért szavazásra bocsátottuk, s olvasóink négyötöde szerint nem kellett volna kiállítani a Puskás Akadémia védőjét.

Szavazásunkra csaknem 4400 voks érkezett, ezek 80%-a szerint nem ért piros lapot Markgráf megmozdulása. Az eset a 6. percben történt, a kiállítás nagyban befolyásolta az 1–1-re végződő mérkőzés alakulását. LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–1 (1–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 1387 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Kern (17.), ill. Átrok (72.)

Kiállítva: Markgráf (6., Puskás Akadémia)