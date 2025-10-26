Olvasóink elsöprő többsége szerint nem kellett volna kiállítani Markgráf Ákost
Szombaton a Puskás Akadémia–MTK mérkőzés hatodik percében Csonka Bence játékvezető kiállította Markgráf Ákost, a hazai csapat játékosát. Az eset a visszajátszások alapján igencsak határesetnek tűnt, ezért szavazásra bocsátottuk, s olvasóink négyötöde szerint nem kellett volna kiállítani a Puskás Akadémia védőjét.
Szavazásunkra csaknem 4400 voks érkezett, ezek 80%-a szerint nem ért piros lapot Markgráf megmozdulása.
Az eset a 6. percben történt, a kiállítás nagyban befolyásolta az 1–1-re végződő mérkőzés alakulását.
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–1 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 1387 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Kern (17.), ill. Átrok (72.)
Kiállítva: Markgráf (6., Puskás Akadémia)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
11
5
5
1
26–17
+9
20
|2. MTK Budapest
11
5
2
4
24–18
+6
17
|3. Kisvárda
9
5
1
3
9–13
–4
16
|4. Ferencváros
9
4
4
1
19– 9
+10
16
|5. ETO FC
9
4
4
1
19–11
+8
16
|6. Debreceni VSC
10
4
4
2
13–12
+1
16
|7. Puskás Akadémia
11
4
3
4
14–16
–2
15
|8. Diósgyőri VTK
11
2
5
4
15–21
–6
11
|9. Kazincbarcika
10
3
1
6
10–19
–9
10
|10. Újpest FC
10
2
4
4
13–13
0
10
|11. Nyíregyháza
11
2
3
6
14–24
–10
9
|12. Zalaegerszegi TE
10
1
4
5
16–19
–3
7
Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik