Telefonos segítséget kért a Puskás edzője a kiállítás után

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Miként élte meg a kispadon ezt a mérkőzést?

– Köszönöm a játékosoknak a hozzáállást és a küzdőszellemet, biztos vagyok benne, ha nálunk is tíz mezőnyjátékos marad végig a pályán, győzünk. Érthetetlen volt Markgráf Ákos piros lapja, nem tudom érte elmarasztalni, ezért a megmozdulásért biztosan nem jár kiállítás. Ezek az ítéletek a munkát teszik tönkre. Értem én, hogy szabályok vannak, be is tartjuk őket, de azért úgy nem egyszerű, hogy amikor egyet akar cserélni az edző, két helyen kell változtatnia, és nem a teljesítmény dönt arról, ki van a pályán.

– Sérülés miatt Nagy Zsolt és Brandon Ormonde-Ottewill sem játszhatott, majd jött a kiállítás…

– Két kulcsemberről van szó, Nagy Zsolt még a válogatottból hozta a sérülését, aztán a ZTE elleni találkozó után kidőlt, tíz nap pihenésre van szüksége. Ám ki kell emelnem például Dárdai Pált, aki jobbszélsőből lett balhátvéd, megoldotta a feladatát, nem a teljesítménye miatt cseréltem le.

– A pontszerzés nagy csapatmunka, de árulja el, mi a véleménye a parádésan védő Szappanos Péter teljesítményéről?

– Kiemelkedett a mezőnyből. A Ferencváros vagy a Paks ellen is nagyon jól védett, ezúttal szintén nagy bravúrjai voltak, ha ő nincs, a védekezésünk sem működött volna ennyire jól.

A szakvezető még az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta, hogy egészen abszurd jelenetek játszódtak le a kispadon Markgráf Ákos kiállítása után.

„Hívtuk az MLSZ-t, nem tudom, hogy Csányi urat vagy egy alattasát, mondták: a kiállított játékosnak érvényes a kilencven perce. Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket? Hát aki öt percet játszik, az nem kilencven. Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy meccs közben kell telefonálgatni, hát ez nevetséges! Persze én nem nevetek ezen, mert az edzőkollégák biztosan értik, miről beszélek. Remélem, ez el lesz magyarázva a kluboknak, hihetetlen, hogy mindezt telefonon kell elintézni” – idézte a szakembert az m4sport.hu

HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Már a hatodik percben emberelőnybe kerültek a Puskás Akadémia ellen, miért marad el mégis a győzelem?

– Felemás érzéseim vannak. Szinte a teljes meccset emberelőnyben játszhattuk végig, de nem szereztünk három pontot, úgyhogy jókora hiányérzetem van. Viszont a játékosok mindent megtettek, nem marasztalhatom el őket. A gyors kiállítással mindig megváltozik a mérkőzés dinamikája, elkövettünk egy nagy hibát, hátrányba kerültünk, utána viszont voltak lehetőségek, helyzetek, már a szünet előtt jöhetett volna a gól. Nem vált görcsössé a játék, a fordulás után egyenlíteni is sikerült, sajnálom, hogy nem jött össze a győzelem.

– Mi miatt van a leginkább hiányérzete?

– A kimaradt helyzetek miatt lehet bosszankodni, sajnos, nem nyertünk, ugyanakkor sokat tettünk érte.

– A bajnokság első köre után tizenhét pontja van az MTK-nak. Elégedett?

– Ötször nyertünk eddig, mindig győzelemre játszunk. Néha előfordul kilengés a játékunkban, azonban jó pozícióban van a csapat, reálisnak érzem a megszerzett pontszámot.

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–1 (1–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 1387 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Kern (17.), ill. Átrok (72.)

Kiállítva: Markgráf (6., Puskás Akadémia)