UEFA Ifjúsági Liga: Puskás Akadémia–FCSB

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

3. forduló, visszavágó

Puskás Akadémia–FCSB (román) 2–3 – élőben az NSO-n!

Felcsút, Pancho Aréna. Vezeti: Bejtullahu (koszovói)

Puskás Akadémia: Bozó – Budai (Lakatos K., a szünetben), Pál, Umathum, Csiszár – Ásványi, Varga Zs. – Kőszegi-Hoffmann, Husztej (Tóth O., 58.), Magyarics – Zahorán. Edző: Babó Levente

FCSB: M. Popa – Pompas (Sosu, 70.), Dancus, Manolache, Ciocirlan – Panait, Stoian, Necsulescu – D. Popa, L. Ilie, Colibasanu. Edző: Marius Stefan

Gólszerző: Ásványi (4.), Zahorán (17.), ill. D. Popa (1., 28.), Panait (11.)

Kiállítva: Umathum (31.)

Az első meccs eredménye: 2–1

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.