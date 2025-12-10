Nemzeti Sportrádió

UEFA Ifjúsági Liga: Puskás Akadémia–FCSB

2025.12.10. 16:20
Fotó: Kovács Péter
Az UEFA Ifjúsági Liga bajnoki ágának 3. fordulójában a Puskás Akadémia egygólos előnyből várja az FCSB elleni visszavágót. A felcsúti találkozó történéseit nyomon követheti folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
3. forduló, visszavágó
Puskás Akadémia–FCSB (román) 2–3élőben az NSO-n!
Felcsút, Pancho Aréna. Vezeti: Bejtullahu (koszovói)
Puskás Akadémia: Bozó – Budai (Lakatos K., a szünetben), Pál, Umathum, Csiszár – Ásványi, Varga Zs. – Kőszegi-Hoffmann, Husztej (Tóth O., 58.), Magyarics – Zahorán. Edző: Babó Levente
FCSB: M. Popa – Pompas (Sosu, 70.), Dancus, Manolache, Ciocirlan – Panait, Stoian, Necsulescu – D. Popa, L. Ilie, Colibasanu. Edző: Marius Stefan
Gólszerző: Ásványi (4.), Zahorán (17.), ill. D. Popa (1., 28.), Panait (11.)
Kiállítva: Umathum (31.)

Az első meccs eredménye: 2–1

