Pál Barna: Nem adtuk fel vesztes helyzetben sem

A tizenegyespárbaj aztán szörnyen kezdődött, a mérkőzésen sallangmentesen játszó hátvéd ugyanis első próbálkozóként hibázott. Utána viszont Magyarics Erik, Varga Zsombor, Tóth Olivér és végül Ásványi Domonkos is gólt szerzett, a románok közül Luca Ilie lövését Bozó Mirkó kivédte, Robert Necsulescu pedig a léc fölé lőtt – így 4–2-vel a magyar csapat került a legjobb harminckettő közé.

„Csalódott voltam, hogy kihagytam a tizenegyesemet, át is futott az agyamon, hogy nehogy emiatt essünk ki – folytatta a 18 éves védő. – Különösebben mégsem izgultam, ugyanis éreztem, hogy Bozó Mirkó biztosan megfog legalább egyet, s így is lett. Amikor belőttük a győztes gólt, katartikus öröm fogott el mindannyiunkat, én természetesen hozzá rohantam oda először.”

A Puskás Akadémia továbbjutásával az UEFA Ifjúsági Liga 2025–2026-os kiírásának legjobb 32 csapata közé került, és a pénteki sorsoláson eldől, melyik együttessel kell megvívnia a 16-ba jutásért. A következő forduló párharcai egy mérkőzésen dőlnek el, az összecsapásokat február 3–4-én rendezik. A mezőnyből 22 csapat a Bajnokok Ligájában még versenyben lévő 36 klub korosztályos együttese közül kerül ki, további tíz gárda (köztük a Puskás Akadémia) pedig a bajnoki ágról érkezett. A felcsútiak a sorozat előző idényében is bejutottak a 32 közé, s ott 2–1-re maradtak alul az angol Aston Villával szemben.

„Nézegettük, a pénteki sorsoláson nagyszerű csapatokat kaphatunk, de ezért is akartunk a főtáblára jutni – árulta el Pál Barna. – Nem mi leszünk az esélyesek, de minden meccsen úgy lépünk pályára, hogy nyerni akarunk, s nagyon várjuk már, hogy bizonyíthassunk.”

UEFA IFJÚSÁGI LIGA, A FŐTÁBLA MEZŐNYE

BAJNOKOK LIGÁJA-ÁG

Ajax, Atlético Madrid, Barcelona, Benfica, Bilbao, Chelsea, Dortmund, FC Bruges, Frankfurt, Internazionale, Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, PSG, PSV, Real Madrid, Slavia Praha, Sporting, Tottenham, Villarreal

BAJNOKI ÁG

PUSKÁS AKADÉMIA, AZ, Dinamo Kijev, Dinamo Minszk, HJK, Köln, Legia Warszawa, Maccabi Haifa, Real Betis, Zilina