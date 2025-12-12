Pál Barna: Nem adtuk fel vesztes helyzetben sem
PILLANATOK ALATT ELILLANHAT az egygólos előny a futballban, jól példázta ezt a Puskás Akadémia és a román FCSB szerdai kupavisszavágója az UEFA Ifjúsági Liga 3. fordulójában. A bukaresti együttes ugyanis jó fél perc után kiegyenlítette a párosítás állását, s bár a felcsútiak kétszer is felálltak a hátrányból, fél óra elteltével megpecsételődni látszott sorsuk: 3–2-es vesztes állásnál Umathum Ádám kapott piros lapot.
„Rögtön az elején gólt kaptunk, azonban gyorsan válaszolni is tudtunk, de az első húsz perc nagyon hektikus volt, hiszen 2–2-t mutatott az eredményjelző – mondta lapunk érdeklődésére az együttes hétszeres U19-es válogatott hátvédje, Pál Barna. – Ekkor sajnos Umathum Ádámot kiállította a játékvezető, mi azonban nem keseredtünk el. Tavaly a KRC Genk otthonában szintén emberhátrányba kerültünk, és akkor is kiharcoltuk a továbbjutást, szóval ezúttal sem volt semmi veszve. Természetesen a román együttes átvette az irányítást, de mi létszámhátrányban is nagyon szépen helytálltunk, több helyzetet is kidolgoztunk, a végjátékban sajnos én is elpuskáztam egy nagy lehetőséget. Bár a szerencsével sem álltunk hadilábon, hiszen ellenfelünk többször is eltalálta a kapufát, csapatunk erejét bizonyítja, hogy vesztes helyzetben sem adtuk fel, s óriásit küzdve kihúztuk további kapott gól nélkül a találkozót.”
A Puskás Akadémia tíz emberrel, tizenegyespárbajban jutott tovább az ifi BL-ben
A tizenegyespárbaj aztán szörnyen kezdődött, a mérkőzésen sallangmentesen játszó hátvéd ugyanis első próbálkozóként hibázott. Utána viszont Magyarics Erik, Varga Zsombor, Tóth Olivér és végül Ásványi Domonkos is gólt szerzett, a románok közül Luca Ilie lövését Bozó Mirkó kivédte, Robert Necsulescu pedig a léc fölé lőtt – így 4–2-vel a magyar csapat került a legjobb harminckettő közé.
„Csalódott voltam, hogy kihagytam a tizenegyesemet, át is futott az agyamon, hogy nehogy emiatt essünk ki – folytatta a 18 éves védő. – Különösebben mégsem izgultam, ugyanis éreztem, hogy Bozó Mirkó biztosan megfog legalább egyet, s így is lett. Amikor belőttük a győztes gólt, katartikus öröm fogott el mindannyiunkat, én természetesen hozzá rohantam oda először.”
A Puskás Akadémia továbbjutásával az UEFA Ifjúsági Liga 2025–2026-os kiírásának legjobb 32 csapata közé került, és a pénteki sorsoláson eldől, melyik együttessel kell megvívnia a 16-ba jutásért. A következő forduló párharcai egy mérkőzésen dőlnek el, az összecsapásokat február 3–4-én rendezik. A mezőnyből 22 csapat a Bajnokok Ligájában még versenyben lévő 36 klub korosztályos együttese közül kerül ki, további tíz gárda (köztük a Puskás Akadémia) pedig a bajnoki ágról érkezett. A felcsútiak a sorozat előző idényében is bejutottak a 32 közé, s ott 2–1-re maradtak alul az angol Aston Villával szemben.
„Nézegettük, a pénteki sorsoláson nagyszerű csapatokat kaphatunk, de ezért is akartunk a főtáblára jutni – árulta el Pál Barna. – Nem mi leszünk az esélyesek, de minden meccsen úgy lépünk pályára, hogy nyerni akarunk, s nagyon várjuk már, hogy bizonyíthassunk.”
UEFA IFJÚSÁGI LIGA, A FŐTÁBLA MEZŐNYE
BAJNOKOK LIGÁJA-ÁG
Ajax, Atlético Madrid, Barcelona, Benfica, Bilbao, Chelsea, Dortmund, FC Bruges, Frankfurt, Internazionale, Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, PSG, PSV, Real Madrid, Slavia Praha, Sporting, Tottenham, Villarreal
BAJNOKI ÁG
PUSKÁS AKADÉMIA, AZ, Dinamo Kijev, Dinamo Minszk, HJK, Köln, Legia Warszawa, Maccabi Haifa, Real Betis, Zilina