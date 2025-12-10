Be kell húzni! – Bodnár Zalán jegyzete
Ismét óriási lehetőség kapujában a Puskás Akadémia U19-es csapata az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Ifjúsági Liga sorozatában, avagy az „ifi Bajnokok Ligájában”: amennyiben 2–1-es, idegenben szerzett előnyét megtartva, szerdán hazai pályán, a Pancho Arénában búcsúztatja a bukaresti FCSB-t, megismétli a tavalyi bravúrt, és a bajnoki ág legjobb tíz csapatának egyikeként bejut a 32 közé, ahol már a felnőtt BL-ben szereplő klubok korosztályos együttesei is részt vesznek, huszonketten. Ott pedig már olyan csapatok állnak pillanatnyilag, az utolsó forduló előtt továbbjutást érő helyen, mint a Real Madrid, a Barcelona, a Chelsea, a PSG, a Manchester City, a Liverpool, az Internazionale, a Borussia Dortmund vagy a Tottenham – bármelyiket szívesen megnéznénk februárban a Pancho Arénában. (Sokat elmond egyébként az ibériai futball utánpótlásáról, hogy azon az ágon a jelenlegi első tíz helyezett között öt spanyol és két portugál csapatot találunk egy-egy angol, francia és belga együttes mellett).
Bozó Mirkó: Mindenre fel kell készülnünk a románok ellen
Az előző idényben a szintén világhírű Aston Villa érkezett Felcsútra a legjobb 32 között, és a remek hangulatú találkozón csak 2–1-re nyert. Azt a meccset látva erősödött meg bennem az érzés, hogy az egyébként egyre bosszantóbb reformokat hozó, a versenysorozatok lebonyolítását folyton a saját érdekei szerint változtató UEFA ezúttal jót talált ki, ma már kijelenthető, hogy a 2013-ban életre hívott Ifjúsági Liga beváltotta a hozzá fűzött reményeket, színvonalas sorozat jó meccsekkel. Más kérdés, hogy ma még élelmesnek kell lennie annak, aki látni akarja a mérkőzéseket, de biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben a sporttelevíziók is felismerik, hogy érdemes lenne közvetíteniük a sorozatot, hiszen a szurkolók mindig szívesen nézik a jövő lehetséges sztárjait.
De nem sietve ennyire előre, maradva a szerdai meccsnél: az idegenben megszerzett előnye ellenére nagyon kemény visszavágó vár a Puskás Akadémiára. Ahogy a lapunknak is nyilatkozó kapus, Bozó Mirkó fogalmazott: biztos, hogy a románok is nagyon akarják a továbbjutást (pláne ha azt Magyarországon harcolhatják ki), és várhatóan már az első perctől kezdve hatalmas nyomást fejtenek ki, de nem szabad megijedni ettől. Megkapó mellékszála volt az első meccsnek, hogy a Bukaresttől több száz kilométerre fekvő Csíkszeredából is mentek szurkolni a magyar csapatnak, jó lenne, ha a Pancho Arénában is minél többen lennének a románok elleni összecsapáson.
Húzzuk be ezt a párharcot – aztán jöhet a Real Madrid, a Barcelona vagy a Liverpool!
