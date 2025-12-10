Be kell húzni! – Bodnár Zalán jegyzete

Az előző idényben a szintén világhírű Aston Villa érkezett Felcsútra a legjobb 32 között, és a remek hangulatú találkozón csak 2–1-re nyert. Azt a meccset látva erősödött meg bennem az érzés, hogy az egyébként egyre bosszantóbb reformokat hozó, a versenysorozatok lebonyolítását folyton a saját érdekei szerint változtató UEFA ezúttal jót talált ki, ma már kijelenthető, hogy a 2013-ban életre hívott Ifjúsági Liga beváltotta a hozzá fűzött reményeket, színvonalas sorozat jó meccsekkel. Más kérdés, hogy ma még élelmesnek kell lennie annak, aki látni akarja a mérkőzéseket, de biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben a sporttelevíziók is felismerik, hogy érdemes lenne közvetíteniük a sorozatot, hiszen a szurkolók mindig szívesen nézik a jövő lehetséges sztárjait.

De nem sietve ennyire előre, maradva a szerdai meccsnél: az idegenben megszerzett előnye ellenére nagyon kemény visszavágó vár a Puskás Akadémiára. Ahogy a lapunknak is nyilatkozó kapus, Bozó Mirkó fogalmazott: biztos, hogy a románok is nagyon akarják a továbbjutást (pláne ha azt Magyarországon harcolhatják ki), és várhatóan már az első perctől kezdve hatalmas nyomást fejtenek ki, de nem szabad megijedni ettől. Megkapó mellékszála volt az első meccsnek, hogy a Bukaresttől több száz kilométerre fekvő Csíkszeredából is mentek szurkolni a magyar csapatnak, jó lenne, ha a Pancho Arénában is minél többen lennének a románok elleni összecsapáson.

Húzzuk be ezt a párharcot – aztán jöhet a Real Madrid, a Barcelona vagy a Liverpool!

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!